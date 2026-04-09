Le pétrole Brent repart à la hausse, porté par une montée des tensions entre l’Iran, les États-Unis et Israël. Malgré l’annonce d’un cessez-le-feu, les marchés doutent de sa solidité, ce qui alimente les craintes sur l’approvisionnement énergétique mondial. Dans ce contexte, les investisseurs adoptent une posture prudente, entre volatilité contenue et incertitudes persistantes.

🛢️ Pétrole Brent et tensions géopolitiques

Une hausse alimentée par les risques au Moyen-Orient

Le Brent progresse de 1.2% pour atteindre environ 97 dollars le baril, soutenu par une dégradation du climat géopolitique. L’Iran accuse les États-Unis d’avoir violé les termes du cessez-le-feu, ce qui ravive les tensions diplomatiques et militaires dans la région.

Parallèlement, les frappes israéliennes au Liban et les incidents impliquant des drones accentuent les inquiétudes. Le Liban a d’ailleurs affirmé vouloir utiliser « tous les moyens » pour répondre aux attaques, ce qui augmente le risque d’escalade régionale.

Le détroit d’Ormuz au cœur des préoccupations

Un point clé reste le blocage du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole. L’ancien président Donald Trump a indiqué que l’armée américaine restait mobilisée tant qu’un accord concret et une réouverture du détroit ne seraient pas actés.

Cette situation crée un risque majeur pour l’offre mondiale, expliquant en grande partie la remontée des prix. Les marchés redoutent qu’un conflit prolongé perturbe durablement les flux énergétiques.

📉 Marchés actions sous pression en Asie

Des indices asiatiques en net repli

Les marchés asiatiques ont réagi négativement à cette montée des tensions. Le KOSPI sud-coréen chute de -1.8%, tandis que le marché japonais recule de -0.7%. En Chine, l’indice HSCEI perd -0.3% et l’indice indien Nifty 50 recule de -0.6%.

Cette baisse reflète un sentiment de prudence généralisé, après un bref regain d’optimisme initial lié au cessez-le-feu.

Des investisseurs sceptiques face à la trêve

Les investisseurs doutent de la durabilité de l’accord entre Washington et Téhéran. Les divergences sur l’inclusion du Liban dans les termes de l’accord illustrent les tensions persistantes.

Ainsi, les marchés restent dans une phase d’attentisme, privilégiant une gestion du risque accrue face à un environnement incertain.

💱 Forex : volatilité limitée, NZD en tête

Le dollar stable, l’euro inchangé

Sur le marché des devises, la volatilité reste modérée. Le Dollar Index évolue à l’équilibre, tandis que l’EURUSD reste stable à 1.166.

Le yen japonais recule légèrement, pénalisé par des données de confiance des consommateurs décevantes, ce qui soutient le USDJPY (+0.2%).

Le dollar néo-zélandais soutenu par la RBNZ

Le NZD se distingue comme la devise la plus dynamique du G10, avec une progression de +0.25% face au dollar et +0.4% face au yen.

Cette performance s’explique par les propos de la gouverneure de la RBNZ, Anna Breman, qui a souligné que les baisses de taux passées continuent de soutenir l’économie, tout en évoquant un risque accru d’inflation. Cette tonalité hawkish renforce l’attrait de la devise.

🪙 Or, argent et cryptos : attentisme généralisé

Des métaux précieux sans direction claire

L’or reste stable autour de 4,720 dollars l’once, marquant une deuxième séance consécutive sans tendance nette. Les investisseurs hésitent entre les tensions géopolitiques, traditionnellement favorables à l’or, et des minutes de la Fed jugées moins pertinentes.

L’argent suit la même trajectoire, évoluant autour de 73 dollars sans variation notable.

Cryptomonnaies en léger recul

Du côté des actifs numériques, la tendance est légèrement négative. Le Bitcoin recule de 0.7% à 71,180 dollars, tandis que l’Ethereum perd 1.2% à 2,191 dollars.

Cependant, la volatilité reste contenue, traduisant un manque de catalyseurs forts dans l’immédiat.

❓ FAQ

Pourquoi le pétrole Brent augmente-t-il actuellement ?

La hausse du Brent est principalement liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment entre l’Iran, les États-Unis et Israël, ainsi qu’au risque de perturbation du détroit d’Ormuz.

Quel est l’impact du détroit d’Ormuz sur les marchés ?

Ce passage est crucial pour le transport mondial de pétrole. Son blocage potentiel menace l’offre globale, ce qui pousse les prix à la hausse et inquiète les investisseurs.

Pourquoi les marchés asiatiques baissent-ils ?

Les investisseurs anticipent un risque économique accru lié aux tensions géopolitiques et à la hausse du pétrole, ce qui pèse sur les perspectives de croissance.

Pourquoi le NZD est-il en hausse ?

Le dollar néo-zélandais est soutenu par des propos hawkish de la banque centrale, qui évoque un risque d’inflation plus élevé, réduisant les attentes de baisses de taux.

Les cryptomonnaies sont-elles impactées par ces tensions ?

Oui, mais de manière modérée. Elles évoluent légèrement à la baisse, dans un contexte global d’attentisme et de faible volatilité.