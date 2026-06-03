Les menaces qui pèsent sur la croissance : Un phénomène propre à l'Europe ?

La commissaire européenne chargée de l'emploi, Roxana Mînzatu, met en garde dans ses déclarations contre le fait que, dans le contexte de la crise prolongée au Moyen-Orient, le conflit pourrait mettre en péril jusqu'à 1,3 million d'emplois dans l'UE.

Les estimations sont plutôt sombres :

Le secteur automobile pourrait être le plus touché par les licenciements, avec jusqu'à 600 000 personnes concernées, selon les estimations de la Commission européenne.

La construction, la métallurgie, l'industrie chimique et les transports pourraient perdre 56 000 emplois.

Environ 85 000 emplois dans les projets liés aux batteries et 58 852 emplois dans la fabrication de panneaux solaires pourraient être menacés.

4 500 emplois supplémentaires dans le secteur sidérurgique pourraient être supprimés en raison des mesures de réduction des émissions.

Les ménages à faibles revenus pourraient consacrer 1,4% de plus de leurs revenus à l'achat de carburant pour les transports.

Le secteur manufacturier de l'UE emploie environ 30 millions de personnes, tandis que le secteur des services fournit près de 87 millions d'emplois.

Le principal problème pour les entreprises n’est pas le manque de carburant, de pétrole, ni même leur coût.

Un défi bien plus important réside dans les coûts énergétiques, qui sont déjà très élevés en Europe et qui, en raison de la pénurie de gaz en provenance du Moyen-Orient, vont encore augmenter. Les pressions inflationnistes pourraient en outre déclencher une spirale salariale, aggravant ainsi la situation des entreprises à faibles marges.

Pour faire face à ce défi potentiel, l’UE tente de s’impliquer à sa manière dans le conflit impliquant l’Iran. L’Union européenne a présenté une proposition visant à ce que sa mission navale Aspides joue un « rôle de premier plan » dans le déminage du détroit d’Ormuz, « lorsque les conditions le permettront », dans le cadre d’une initiative menée par la France et le Royaume-Uni.

Il convient de rappeler que même dans l’hypothèse d’une cessation immédiate et permanente des hostilités, les mines navales pourraient rester une menace, et que les capacités américaines pour les retirer pourraient s’avérer insuffisantes.

Mais la situation est-elle vraiment aussi grave ?

L’impact sur le marché du travail en 2022–2024, pendant la crise énergétique qui a suivi l’escalade de la guerre en Ukraine, a été relativement faible.

Il s’agissait toutefois d’une sorte de transfert plutôt que d’une neutralisation de la menace ; les travailleurs industriels européens en ont fait les frais sous forme de baisse des salaires réels tout en conservant leur emploi.

Parallèlement, la crise énergétique qui pourrait menacer l’Europe aujourd’hui est d’une ampleur moindre que celle de 2022, et l’Europe y est mieux préparée qu’elle ne l’était alors.

Le problème, cependant, est qu’aujourd’hui, le marché du travail de l’UE est beaucoup plus tendu, et les difficultés des entreprises pourraient se répercuter rapidement et de manière significative sur le marché du travail.

De plus, l’inflation de 2022 n’était pas uniquement le résultat de perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Le marché et l’économie étaient en surchauffe après les mesures de relance budgétaire mises en place à la suite de la pandémie de COVID-19.

Aujourd’hui, la BCE dispose d’une marge de manœuvre plus réduite, et les effets des changements de politique monétaire seront plus douloureux pour l’économie.

Asie

Le problème de l'inflation et de l'énergie ne sera pas, et n'est pas, uniquement européen ; bien au contraire. Les pays asiatiques ont déjà recours au rationnement de leurs réserves d'hydrocarbures et ont mis en place des contrôles à l'exportation.

Même le Japon, avec ses énormes réserves, en a déjà consommé environ 20%.

La situation en Chine semble meilleure, ce qui contribue à modérer les prix des matières premières et l'inflation, mais il est difficile de dire combien de temps cela durera.

États-Unis

Si les États-Unis sont l’un des plus grands producteurs de pétrole et d’essence, ils en sont également le plus grand consommateur.

De plus, la sensibilité de l’économie américaine aux prix de l’essence est en moyenne environ deux fois plus élevée qu’en Europe.

Les États-Unis manquent également de capacités de raffinage ; même avec un excédent de pétrole, les raffineries constituent un goulot d’étranglement, ce qui se traduit en fin de compte par des coûts plus élevés à la pompe.

La situation énergétique n'est pas non plus idéale ; des infrastructures obsolètes et sous-financées doivent faire face non seulement aux vagues de chaleur et à la hausse des prix, mais désormais aussi à la demande massive en électricité des centres de données.

À la lumière de ces informations, l'OCDE a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, de 3,4% à 2,8% – bien que, dans les scénarios les plus pessimistes, la croissance tombe à environ 1,8%.