Escalade nocturne avec l'Iran. Le prix du pétrole frôle à nouveau les 100 dollars

Hier soir, une série de frappes a eu lieu dans la région du golfe Persique. Le prix du pétrole poursuit sa hausse entamée hier, sur fond d’inquiétudes quant à la fragilité croissante du cessez-le-feu. Vers midi, le Brent s'échangeait à près de 98 dollars le baril. Les métaux précieux tels que l'or et l'argent affichent de légères baisses. L'aéroport du Koweït a été attaqué. Des drones iraniens ont frappé la zone portuaire, et l'aéroport a actuellement suspendu ses vols. Outre les aéroports civils, des missiles balistiques ont été lancés en direction de la base Ali Al Salem. Le CENTCOM indique que la menace a été interceptée.

La défense aérienne a également signalé des incursions de l'Iran dans l'espace aérien de Bahreïn.

Des représentants du ministère iranien des Affaires étrangères affirment que ces attaques sont une riposte aux frappes américaines contre des installations sur l’île de Qeshm et à une attaque contre un pétrolier iranien dans le golfe Persique. L’Iran indique également que « le Koweït et Bahreïn portent également une part de responsabilité ».

Dans ce contexte, les commentaires du secrétaire d’État Marco Rubio – souvent cité comme un successeur potentiel de Trump – pourraient également être déterminants : Le soutien de l’Iran aux organisations terroristes est « l’une des lignes rouges ». L’Iran peut compter sur un assouplissement des sanctions financières, mais il devrait accepter des « restrictions strictes et à long terme ». Dans le même temps, l’allègement des sanctions ne doit pas avoir lieu en échange de l’ouverture du détroit. Rubio a également noté que la réponse de l’Iran pourrait prendre jusqu’à cinq jours.

Donald Trump a annoncé sur « Truth Social » que l’Iran « n’aura pas d’armes nucléaires » et qu’une rencontre avec les dirigeants iraniens est possible – sans fournir de détails. Le marché boursier ne semble pas réagir. Les actions des sociétés pétrolières et de défense restent aux niveaux de clôture d’hier. PÉTROLE (D1) Le cours est repassé au-dessus du niveau de Fibonacci de 38,2%, défendant ainsi la ligne de tendance à long terme (la ligne rouge du milieu). D'un point de vue technique, le prochain objectif pour les acheteurs se situe autour de 104$ et du niveau de Fibonacci de 23,6%. Pour briser la tendance haussière, il est essentiel que les vendeurs repoussent le cours sous la ligne de tendance susmentionnée. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."