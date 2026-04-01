La nouvelle poussée des prix du pétrole illustre à quel point les marchés restent suspendus à l’évolution du conflit au Moyen-Orient. D’un côté, les attaques sur les infrastructures et les routes énergétiques font grimper la prime de risque. De l’autre, les déclarations de Donald Trump sur une possible sortie rapide des États-Unis ont empêché un emballement encore plus fort des cours.

Cette tension énergétique mondiale ne se limite pas au brut. Elle commence aussi à peser sur l’activité manufacturière en Asie, en particulier via les coûts des intrants, du transport et de l’approvisionnement. En parallèle, Wall Street a choisi de retenir un scénario plus constructif, misant sur une désescalade plus rapide que prévu.

🛢️ Prix du pétrole : la prime de risque remonte

Le Brent et le WTI prolongent leur hausse

Le marché pétrolier a de nouveau accéléré, avec OIL en hausse de 1,30% à 104,40 dollars par baril et OIL.WTI en progression de 1,10% à 102,60 dollars. Ce mouvement traduit une remontée claire de la prime de risque géopolitique, alors que les investisseurs réévaluent la vulnérabilité de l’offre dans le Golfe.

La hausse reste néanmoins encadrée par les anticipations politiques. Les marchés redoutent un choc d’approvisionnement plus marqué, mais évitent pour l’instant de pricier un scénario extrême. En conséquence, la progression des cours reste forte sans devenir totalement désordonnée.

Les infrastructures énergétiques du Golfe sous pression

Les nouvelles frappes sur des infrastructures énergétiques dans la région du Golfe ont renforcé les craintes liées à l’approvisionnement mondial. Des attaques signalées près de Doha ainsi que sur des infrastructures de carburant au Koweït rappellent que les axes énergétiques demeurent directement exposés.

Cette situation est d’autant plus sensible que la région concentre une part essentielle des flux pétroliers mondiaux. Toute perturbation, même limitée, peut avoir un effet rapide sur les anticipations de prix, les coûts de transport et les stratégies de couverture des opérateurs.

🌍 Golfe et détroit d’Hormuz : vers une militarisation accrue ?

Trump privilégie une logique de retrait rapide

Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient se retirer dans un délai de deux à trois semaines et qu’un accord formel avec l’Iran n’était pas indispensable. Cette prise de position suggère un glissement vers une logique de “mission accomplie”, davantage centrée sur la neutralisation de la menace nucléaire iranienne que sur une solution diplomatique complète.

Pour les marchés, ce message a eu un double effet. Il a réduit le risque d’un engagement militaire prolongé des États-Unis, mais il n’a pas supprimé les incertitudes sur la stabilité régionale. Autrement dit, la perspective d’un retrait a limité la hausse du pétrole sans faire disparaître les tensions.

Les pays du Golfe se repositionnent sur la sécurité maritime

Les Émirats arabes unis semblent se rapprocher d’une implication militaire plus directe dans les efforts visant à rouvrir le détroit d’Hormuz. Dans le même temps, l’Arabie saoudite et Bahreïn apparaissent plus alignés, tandis que le Qatar, Oman et le Koweït conservent une posture plus prudente.

Un éventuel dispositif régional viserait surtout la sécurité maritime et la défense aérienne. Ce point est crucial, car le détroit d’Hormuz constitue l’un des passages stratégiques majeurs pour le transport mondial d’hydrocarbures. Toute coalition destinée à le sécuriser pourrait rassurer les marchés à moyen terme, mais le simple fait qu’elle soit envisagée souligne la gravité de la situation actuelle.

📉 PMI en Asie : l’énergie pèse sur l’industrie

La Chine ralentit, malgré une expansion encore solide

Le PMI manufacturier chinois est revenu à 50,8, contre 52,1 précédemment. Il s’agit d’un quatrième mois consécutif d’expansion, puisque l’indice reste au-dessus de 50, mais le rythme ralentit nettement. La production, les commandes et l’emploi progressent encore, ce qui montre une certaine résilience du secteur.

Cependant, la pression sur les entreprises se renforce. Les prix des intrants ont augmenté au rythme le plus rapide depuis mars 2022, tandis que les prix de sortie ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre ans. Les entreprises commencent donc à répercuter la hausse de leurs coûts sur leurs clients, signe que le choc énergétique du Moyen-Orient diffuse désormais dans la chaîne industrielle chinoise.

Le Japon et l’Australie confirment la dégradation régionale

Au Japon, le PMI a ralenti à 51,6, contre 53,0. Là encore, l’activité reste en croissance, mais la dynamique s’essouffle. La production, les commandes et l’emploi progressent toujours, mais moins vite, tandis que la hausse des prix de l’énergie a poussé les coûts à leur plus haut niveau depuis environ 19 mois.

La situation est plus préoccupante en Australie, où le PMI est retombé à 49,8, repassant sous le seuil des 50. Les nouvelles commandes ont reculé pour la première fois depuis cinq mois, et les coûts de production ont atteint un sommet de 3,5 ans, sous l’effet combiné de l’énergie et du transport. Le sentiment des entreprises s’est nettement dégradé, ce qui renforce le risque d’un ralentissement plus marqué.

📈 Wall Street s’envole malgré les tensions

Les indices américains signent un rallye puissant

En contraste avec la nervosité observée sur le pétrole, les indices américains ont fortement progressé. Le US30 a gagné 2,55%, le US500 près de 3,00% et le US100 3,90%. Il s’agit de l’une des impulsions les plus fortes observées depuis mai 2025.

Le marché actions a surtout réagi à l’idée qu’une résolution plus rapide du conflit devenait plausible. Les investisseurs ont privilégié un scénario de désescalade relative, estimant que le risque d’enlisement pourrait être plus limité qu’anticipé quelques jours plus tôt.

Les marchés arbitrent entre choc énergétique et soulagement géopolitique

Ce contraste entre la hausse du pétrole et le bond des actions montre que les investisseurs n’envoient pas un message unique. D’un côté, ils reconnaissent un risque énergétique réel. De l’autre, ils parient sur une gestion politique et militaire qui éviterait une rupture majeure de l’équilibre mondial.

Cette lecture reste fragile. Si les attaques contre les infrastructures devaient se multiplier ou si la circulation dans le détroit d’Hormuz était davantage perturbée, la réaction des actions pourrait rapidement devenir moins favorable. Pour l’instant, les marchés semblent considérer que la tension est grave, mais encore contrôlable.

🤖 OpenAI : un financement record dans un marché tendu

Une levée de fonds massive de 122 milliards de dollars

Dans ce contexte globalement volatil, OpenAI a annoncé un tour de financement de 122 milliards de dollars, pour une valorisation de 852 milliards de dollars. Ce montant exceptionnel confirme l’appétit intact des investisseurs pour les grandes valeurs liées à l’intelligence artificielle, même dans un environnement géopolitique incertain.

Cette opération souligne aussi le décalage croissant entre certains segments technologiques très recherchés et le reste de l’économie mondiale, davantage exposé aux coûts de l’énergie, au commerce et aux chaînes logistiques.

Une IPO en 2026 désormais dans toutes les têtes

Le marché interprète déjà ce financement comme une possible étape préparatoire à une introduction en Bourse en 2026. Même si aucune confirmation n’est donnée à ce stade, cette hypothèse nourrit l’intérêt des investisseurs pour les actifs technologiques à très forte croissance.

Au-delà du cas d’OpenAI, ce dossier rappelle que les marchés restent capables de se projeter sur les grands thèmes structurels, même lorsque l’actualité immédiate est dominée par les risques géopolitiques et les tensions sur les matières premières.

❓ FAQ

Pourquoi les prix du pétrole montent-ils en ce moment ?

Les prix du pétrole progressent principalement à cause des frappes sur les infrastructures énergétiques du Golfe et des menaces sur les routes d’approvisionnement, notamment autour du détroit d’Hormuz.

Pourquoi les propos de Trump ont-ils limité la hausse du pétrole ?

Ses déclarations sur un possible retrait américain sous deux à trois semaines ont réduit le risque d’un conflit long et massif. Cela a atténué une partie de la prime de risque intégrée dans les cours.

Que signifie un PMI supérieur à 50 ?

Un PMI supérieur à 50 indique une expansion de l’activité. En revanche, lorsqu’il recule, comme en Chine ou au Japon, cela signifie que la croissance continue mais à un rythme moins soutenu.

Pourquoi l’Australie inquiète davantage que la Chine ou le Japon ?

Parce que son PMI est retombé à 49,8, donc sous le seuil des 50. Cela signale une contraction de l’activité manufacturière, avec en plus une baisse des commandes et une nette dégradation du moral des entreprises.

Pourquoi les actions américaines montent-elles alors que le pétrole grimpe aussi ?

Les investisseurs estiment pour l’instant qu’une résolution plus rapide du conflit reste possible. Les marchés actions misent donc sur un soulagement géopolitique, même si le risque énergétique demeure élevé.