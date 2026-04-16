Les marchés financiers évoluent entre espoirs de désescalade géopolitique et incertitudes économiques persistantes. Alors que l’Iran évoque une possible ouverture partielle du détroit d’Ormuz, les investisseurs restent prudents, malgré des indices américains proches de leurs records historiques.

🌍 Iran et détroit d’Ormuz : un tournant stratégique ?

Une ouverture partielle sous conditions

Selon des informations non officielles, l’Iran envisagerait une ouverture partielle du détroit d’Ormuz, en utilisant les eaux territoriales d’Oman. Cette proposition reste toutefois conditionnée à des avancées concrètes dans les négociations avec les États-Unis.

Le détroit d’Ormuz étant un point clé du commerce mondial de pétrole, toute évolution dans cette zone a un impact direct sur les marchés énergétiques et financiers.

Vers une prolongation du cessez-le-feu

Les deux parties étudient également la possibilité de prolonger le cessez-le-feu de deux semaines supplémentaires. L’accord actuel doit expirer mardi prochain, ce qui renforce la pression sur les négociations en cours.

Cette échéance agit comme un catalyseur, obligeant les acteurs à accélérer les discussions dans un contexte toujours incertain.

🛢️ Marché du pétrole et matières premières

Un pétrole étonnamment stable

Malgré ces développements, le marché pétrolier reste relativement calme. Le Brent évolue légèrement sous les 95 dollars le baril, tandis que le WTI se négocie autour de 88 dollars après le rollover des contrats à terme.

L’absence de réaction significative suggère que le marché intègre déjà un scénario de désescalade, tout en restant attentif aux risques potentiels.

L’or freiné par l’incertitude

L’or se maintient au-dessus des 4,800 dollars l’once, mais peine à prolonger son rebond du début de semaine. Cette stagnation reflète une incertitude persistante sur les marchés.

Les investisseurs hésitent entre la recherche de sécurité et un retour vers des actifs plus risqués.

📈 Marchés actions et cryptomonnaies : optimisme dominant

Records sur les indices américains

Les marchés actions américains affichent une forte résilience. Le US500 atteint près de 7,080 points, en hausse de 0.3%, tandis que le US100 franchit de nouveaux sommets, approchant les 26,500 points.

La tendance est largement soutenue par des résultats d’entreprises solides, qui compensent les incertitudes macroéconomiques.

L'indice US500 atteint de nouveaux sommets historiques, ayant franchi hier la barre des 7 000 points et s'aventurant aujourd'hui en territoire inconnu. Source : xStation5

Bitcoin et actifs risqués en hausse

Bitcoin a récemment dépassé les 75,000 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis début février. Cette progression traduit un regain d’appétit pour le risque, dans un environnement de marché globalement favorable.

Les investisseurs semblent privilégier les actifs dynamiques malgré les tensions persistantes.

💱 Devises et banques centrales

Un euro soutenu par la désescalade

La paire EURUSD franchit le seuil des 1,1800, principalement en raison des anticipations de désescalade au Moyen-Orient. Ce mouvement est moins lié aux attentes de resserrement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Du côté britannique, le GBPUSD teste les 1,3600, soutenu par des données économiques solides.

Tensions au sein de la Fed

Le climat reste tendu au sein de la Réserve fédérale. Des auditions concernant Kevin Warsh pourraient débuter la semaine prochaine, tandis que Donald Trump continue de faire pression sur Jerome Powell.

Ces tensions institutionnelles ajoutent une couche d’incertitude à la politique monétaire américaine.

🌏 Données économiques mondiales contrastées

Royaume-Uni et Chine : des signaux divergents

Le PIB britannique pour février a dépassé les attentes, avec une croissance de 1.0% en glissement annuel et un rebond mensuel de 0.5%.

En Chine, les données sont plus contrastées. Le PIB du premier trimestre progresse de 5.0%, au-dessus des attentes, mais les ventes au détail déçoivent à 1.7%, signalant une consommation fragile.

Production industrielle et immobilier sous pression

La production industrielle chinoise atteint 5.7%, légèrement au-dessus des prévisions, mais en ralentissement par rapport au niveau précédent de 6.3%. Parallèlement, le secteur immobilier continue de montrer des signes de faiblesse.

Ces éléments soulignent les défis persistants pour la deuxième économie mondiale.

🏦 Entreprises et perspectives de résultats

TSMC impressionne avec des résultats record

Le géant des semi-conducteurs TSMC a publié des résultats exceptionnels pour le premier trimestre 2026. Le bénéfice net a bondi de 58%, atteignant 18.1 milliards de dollars.

Les ventes ont progressé de près de 40%, à environ 36 milliards de dollars, avec une marge brute de 66.2%, confirmant la forte demande dans le secteur technologique.

Netflix attendu après la clôture

Les investisseurs attendent désormais les résultats de Netflix, qui seront publiés après la séance de Wall Street. Ces publications pourraient influencer la dynamique des marchés à court terme.

❓ FAQ

Pourquoi le pétrole ne réagit-il pas aux tensions ?

Le marché semble déjà intégrer un scénario de désescalade, ce qui limite les réactions immédiates malgré les risques persistants.

Pourquoi les marchés américains montent-ils malgré la guerre ?

Les résultats d’entreprises solides et l’optimisme global soutiennent les indices, malgré le contexte géopolitique.

L’ouverture du détroit d’Ormuz est-elle confirmée ?

Non, il s’agit pour l’instant d’une proposition non officielle, conditionnée aux négociations avec les États-Unis.

Les données chinoises sont-elles inquiétantes ?

Elles sont contrastées : la croissance est solide, mais la consommation et l’immobilier restent faibles.

Quel impact des résultats de TSMC ?

Ils renforcent la confiance dans le secteur technologique, soutenant les marchés actions mondiaux.