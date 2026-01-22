Les marchés financiers mondiaux évoluent dans un climat légèrement plus serein, soutenus par un apaisement des tensions géopolitiques et une série de données macroéconomiques encourageantes. Si les mouvements restent contenus, plusieurs signaux suggèrent un regain d’optimisme prudent chez les investisseurs, dans un contexte toujours marqué par les incertitudes monétaires et politiques.

🌍 Marchés actions : un climat plus constructif

Wall Street soutenue par l’apaisement géopolitique

Les contrats à terme sur indices américains évoluent légèrement dans le vert, avec une progression d’environ +0.05% pour le US100 et le US500. Ce mouvement fait suite aux déclarations de Donald Trump sur les réseaux sociaux, évoquant un accord-cadre sur le Groenland et les enjeux arctiques au sein de l’OTAN, ainsi que l’abandon de droits de douane ciblant certains pays européens.

Ces annonces ont contribué à réduire les craintes d’une escalade commerciale transatlantique, améliorant le sentiment de marché.

La Fed et l’indépendance institutionnelle en toile de fond

Par ailleurs, la Cour suprême américaine semble peu encline à accepter la demande de Donald Trump visant à la révocation immédiate de Lisa Cook du Conseil des gouverneurs de la Fed. Plusieurs juges ont mis en avant la nécessité de préserver l’indépendance de la banque centrale, soulignant les risques économiques qu’une telle décision pourrait engendrer.

Cette position renforce la perception d’un cadre institutionnel stable, un facteur clé pour la confiance des investisseurs.

🌏 Asie-Pacifique : l’IA et la macro soutiennent les marchés

Records en Corée du Sud et optimisme technologique

Les marchés asiatiques évoluent majoritairement à la hausse, dans le sillage du rebond de Wall Street. La Corée du Sud se distingue particulièrement : le KOSPI progresse de 0.6%, atteignant un plus haut historique, porté par les valeurs liées à l’intelligence artificielle.

Les titres Samsung Electronics et SK Hynix gagnent chacun environ 2%, profitant de perspectives solides dans les semi-conducteurs.

Japon : entre IA et politique monétaire

Au Japon, SoftBank s’envole de près de 11%, alimenté par l’enthousiasme autour de l’IA. L’indice JP225 progresse de 0.8%, à la veille d’une décision clé de la Banque du Japon.

Sur le plan macroéconomique, le déficit commercial japonais s’est réduit de 52% en 2025, à ¥2.65 trillions, grâce à des exportations record de semi-conducteurs et d’électronique vers l’Asie, malgré un creusement des déficits avec l’Europe et la Chine.

💱 Devises : l’AUD en tête, le yen à la traîne

Données australiennes et anticipations hawkish

Sur le marché des changes, les devises antipodéennes surperforment. Le dollar australien bondit de 0.65%, franchissant le seuil psychologique de 0.68 contre le dollar américain.

Cette dynamique est soutenue par des données d’emploi supérieures aux attentes : en décembre, l’emploi a progressé de 65.2k postes, bien au-delà du consensus, tandis que le taux de chômage recule à 4.1%. Ces chiffres renforcent les anticipations d’une politique monétaire plus restrictive.

Faiblesse persistante du yen

À l’inverse, le yen japonais reste la devise la plus faible du G10, perdant environ 0.3% face au dollar et à l’euro. L’EURUSD évolue quant à lui de manière stable autour de 1.169, dans un marché des changes relativement attentiste.

🛢️ Matières premières et cryptomonnaies : dynamiques contrastées

Énergie et métaux précieux

Du côté des matières premières, l’or corrige légèrement (-0.1%) autour de USD 4,830, pénalisé par l’apaisement des tensions entre les États-Unis et l’Europe. L’argent rebondit en revanche de 1%, à USD 94, effaçant une partie de ses pertes précédentes.

Le gaz naturel s’envole de 5%, signant une quatrième séance consécutive de hausse, tandis que le Brent et le WTI cèdent environ 0.2%, signalant une volatilité plus contenue.

Cryptomonnaies : le Bitcoin résiste

Le sentiment reste mitigé sur le marché des cryptomonnaies. Les principaux actifs progressent légèrement, avec un Bitcoin à USD 90,180 (+0.4%) et un Ethereum à USD 3,018 (+0.2%).

En revanche, les tokens secondaires affichent des performances plus faibles, à l’image de TRUMP (-1%) ou Ripple (-0.5%), illustrant une sélectivité accrue des investisseurs.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers progressent-ils malgré les incertitudes ?

L’amélioration du climat géopolitique et des données macroéconomiques solides compensent en partie les incertitudes persistantes.

Les données australiennes peuvent-elles influencer d’autres devises ?

Oui, elles renforcent l’appétit pour le risque et soutiennent l’ensemble des devises cycliques.

Le yen peut-il encore se déprécier ?

Sa trajectoire dépendra fortement des décisions de la Banque du Japon et de l’évolution des taux mondiaux.

Le rallye du gaz naturel est-il durable ?

Il est soutenu par des facteurs techniques et fondamentaux, mais reste sensible aux conditions climatiques et à la demande.

Les cryptomonnaies suivent-elles encore les marchés actions ?

Partiellement, mais la corrélation tend à diminuer, avec une différenciation accrue entre actifs majeurs et secondaires.