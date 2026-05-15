Wall Street a terminé sur de nouveaux records, portée par la technologie, tandis que les contrats sur indices boursiers asiatiques reculent ce matin. Le contraste est net : les actions américaines montent encore, mais les tensions autour de l’Iran, du détroit d’Ormuz et de la Fed poussent les investisseurs à réduire le risque.

Bourse aujourd’hui : Wall Street au record, l’Asie décroche

La technologie porte les indices américains

Le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont inscrit de nouveaux plus hauts à la clôture américaine. Le mouvement reste concentré sur les grandes valeurs technologiques, qui continuent de capter les flux liés à l’intelligence artificielle.

Cette hausse intervient malgré un environnement macroéconomique tendu. La perspective d’une Fed plus accommodante après Jerome Powell soutient les actifs risqués, surtout si Kevin Warsh devient le prochain président de la Réserve fédérale américaine.

Stephen Miran quitte le conseil de la Fed, ce qui libère une place dans l’institution. Les marchés intègrent déjà l’idée d’une politique monétaire plus souple, avec des baisses de taux plus rapides, même si l’inflation reste élevée.

L’Asie corrige sous l’effet du risque géopolitique

Les marchés asiatiques reculent nettement ce matin. La Corée du Sud affiche la plus forte baisse, avec un KOSPI en repli de plus de 6%, signe d’une réduction brutale des expositions aux actifs cycliques.

Le Japon, Hong Kong et la Chine continentale suivent le mouvement. La baisse touche à la fois les valeurs exportatrices, les semi-conducteurs et les financières, dans un contexte où la hausse du pétrole alimente les craintes sur les marges.

Le PPI japonais a accéléré à 4,9% sur un an en avril, au-dessus des attentes. Cette progression, tirée par l’énergie et les importations, ajoute une contrainte pour la Banque du Japon, qui doit arbitrer entre inflation et stabilité financière.

Iran, pétrole et devises : le marché teste un scénario de crise

Le détroit d’Ormuz, au centre des échanges

Donald Trump affirme avoir reçu de Xi Jinping l’assurance que la Chine ne fournirait pas d’armes à l’Iran. Pékin appuierait aussi les efforts de désescalade au Moyen-Orient, tout en poursuivant les discussions commerciales avec Washington.

La Chine appelle à maintenir le détroit d’Ormuz ouvert. L’enjeu est direct pour le cours du pétrole, car une part élevée du commerce mondial d’hydrocarbures transite par cette zone.

Le Brent reste juste sous 110 dollars le baril. Une hausse durable du pétrole brut pèserait sur les coûts de transport, les marges industrielles et les anticipations d’inflation.

Or, argent et crypto-actifs divergent

Les métaux précieux corrigent après leurs gains hebdomadaires. L’or perd plus de 2% et repasse sous 4 600 dollars l’once, tandis que l’argent chute de plus de 8% vers 78 dollars.

Ce repli montre que les prises de bénéfices dominent à court terme, même dans un contexte géopolitique tendu. Les flux ne se dirigent pas uniformément vers les actifs défensifs.

Les cryptomonnaies évoluent sans direction commune. Bitcoin gagne environ 0,7% et reste au-dessus de 80 000 dollars, alors que l’Ethereum cède plus de 1% et passe sous 2 250 dollars.

Fed et inflation : le Japon complique le message des banques centrales

Kevin Warsh modifierait les anticipations de taux

La possible arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed après Powell change la lecture des taux américains. Les investisseurs anticipent une Fed plus encline à réduire le coût du crédit.

Ce scénario soutient les actions de croissance, en particulier la technologie. Des taux plus bas augmentent mécaniquement la valeur actuelle des bénéfices futurs, ce qui profite aux valeurs dont la valorisation dépend fortement des profits attendus.

Le risque vient de l’inflation. Si les prix de l’énergie repartent à la hausse avec le Moyen-Orient, la Fed pourrait disposer de moins de marge pour accélérer les baisses de taux.

Le PPI japonais remet la BoJ sous pression

Au Japon, la hausse des prix à la production représente le rythme le plus rapide depuis environ trois ans. Les importations d’énergie expliquent une grande partie du mouvement.

Pour la BoJ, le signal est délicat. Un resserrement monétaire soutiendrait le yen, mais il pourrait aussi peser sur les actions japonaises et sur le crédit domestique.

La donnée japonaise dépasse le seul cadre local. Elle confirme que le choc pétrolier lié au Moyen-Orient peut se diffuser rapidement aux économies importatrices d’énergie.

❓ FAQ

Pourquoi la bourse aujourd’hui recule-t-elle en Asie alors que Wall Street monte ?

La bourse aujourd’hui reflète deux lectures différentes : Wall Street profite encore de la technologie et des anticipations de baisse des taux, tandis que l’Asie réagit aux tensions autour de l’Iran et au pétrole proche de 110 dollars.

Quel rôle joue le cours du pétrole dans la baisse des marchés asiatiques ?

Le cours du pétrole pèse sur les pays importateurs d’énergie. Une hausse du Brent renchérit les coûts des entreprises et peut raviver l’inflation.

Pourquoi le PPI japonais compte-t-il pour les marchés ?

Le PPI japonais mesure les prix payés aux producteurs. À 4,9% sur un an, il augmente la pression sur la Banque du Japon.

Pourquoi le Bitcoin résiste-t-il mieux que l’Ethereum ?

Le Bitcoin reste au-dessus de 80 000 dollars, tandis que l’Ethereum repasse sous 2 250 dollars. Le marché crypto reste fragmenté, avec des flux plus favorables au Bitcoin à court terme.