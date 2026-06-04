9,76%. C'est la hausse enregistrée par l'action Rémy Cointreau ce jeudi sur la place de Paris, où le titre atteint 41,16 €. Le groupe de cognac et spiritueux a publié des résultats annuels pour l'exercice 2025/2026 en repli, mais légèrement supérieurs aux attentes des analystes financiers. La mise en œuvre d'une nouvelle feuille de route stratégique rassure les investisseurs actifs sur les actions européennes. La baisse de moitié du dividende à 0,75€ passe ainsi au second plan face au scénario de redressement.

Analyse des résultats annuels et de la rentabilité opérationnelle

Une performance financière légèrement supérieure aux attentes du consensus

Le chiffre d'affaires publié par l'entreprise ressort à 935,3 millions d'euros pour l'exercice clos à la fin du mois de mars. La performance représente une hausse organique de 0,2%, ce qui s'avère parfaitement conforme aux indications du consensus. En données publiées, les revenus reculent de 5,0% sous l'effet d’un effet de change défavorable. L'évaluation des risques sur le marché des devises influence directement la conversion des ventes réalisées à l'international.

Le résultat opérationnel courant atteint 165,4 millions d'euros, affichant une baisse organique limitée à 11,5%. Le montant dépasse la prévision des analystes qui anticipaient une chute plus lourde autour de 162 millions d'euros. La marge opérationnelle courante s'établit quant à elle à 17,7% du chiffre d'affaires, en baisse par rapport à l’exercice précédent (22%), mais supérieure aux attentes. La résistance relative de la profitabilité opérationnelle soutient directement le cours de l'action Rémy Cointreau en séance.

Le résultat net part du groupe enregistre un repli en données publiées pour s'établir à 78,7 millions d'euros. Le bénéfice par action recule parallèlement à 1,51 €. Pour préserver sa flexibilité financière, le conseil d'administration modifiera sa politique de distribution lors de l'assemblée générale du 21 juillet 2026. Un dividende de 0,75 € par action sera proposé, montrant un net recul par rapport au montant de l'exercice précédent.

Des performances con trastées entre le cognac et les spiritueux

La division phare du cognac subit une baisse organique de son chiffre d'affaires limitée à 0,5%, malgré une progression des volumes de 7,8%. Un effet mix-prix négatif pèse sur la performance globale de la marque Rémy Martin. Le chiffre d'affaires de cette branche demeure pénalisé par un environnement macroéconomique défavorable en Chine. À l'inverse, la région des Amériques montre des signes de reprise favorisés par une base de comparaison historique très basse.

La rentabilité de la branche cognac reflète cette conjoncture sectorielle difficile. Son résultat opérationnel courant recule de 12,6% en organique pour atteindre 141,5 millions d'euros. La marge brute de la division s’établit à 67,2% en raison de la hausse des coûts de fabrication. L'introduction de barrières tarifaires douanières additionnelles affecte directement les flux financiers vers l'Asie. L'entreprise compense ce choc par une réduction ciblée de ses coûts de structure internes.

La division regroupant les liqueurs et les autres spiritueux affiche une meilleure orientation avec une croissance organique de 2,8%. Les marques Cointreau, The Botanist et Bruichladdich portent cette accélération des ventes, notamment sur le continent américain. Le résultat opérationnel courant de cette activité s'établit à 43,1 millions d'euros, en baisse organique de 3,1%. Les investissements en marketing se maintiennent à un niveau élevé pour pérenniser l'attractivité de ces produits haut de gamme.

Les perspectives de l'action Rémy Cointreau et le plan RC Forward

Un plan de transformation pour diversifier les zones de croissance

La direction générale menée par Franck Marilly lance une stratégie de redressement sur trois ans nommée RC Forward. La feuille de route ambitieuse vise à générer environ 100 millions d'euros de création de valeur au niveau du résultat opérationnel courant à l'horizon 2028/2029. Le changement de cap modifie la perception à long terme de l'action Rémy Cointreau pour les investisseurs de la place de Paris.

Le programme repose sur l'élargissement de l'offre commerciale et la conquête de nouveaux profils de consommateurs. Le groupe introduira notamment une déclinaison plus abordable de son cognac Rémy Martin aux États-Unis dès le premier trimestre de l'exercice 2027/2028. L'accès à des circuits de distribution alternatifs comme les commerces de proximité, figure parmi les priorités commerciales retenues. Les formats réduits devraient faire l'objet d'un déploiement intensifié pour s'adapter aux évolutions de la demande de détail.

L'entreprise souhaite également accélérer le développement de ses structures dédiées aux marchés émergents. L'objectif consiste à doubler le volume des ventes dans ces régions. Une centralisation des politiques d'achats permettra d'optimiser l'efficacité opérationnelle globale. Le groupe présentera les détails chiffrés de ses cibles à moyen terme au cours du mois de novembre 2026.

Une structure bilancielle préservée malgré les risques douaniers

La situation de la trésorerie nette s'améliore à la faveur d'une bonne gestion des besoins en fonds de roulement. Le free cash-flow récurrent grimpe à 53,8 millions d'euros contre seulement 19,2 millions d'euros lors de la période précédente. Le taux de conversion en liquidités atteint ainsi 27% sur l'année. La trajectoire positive limite l'augmentation de la dette financière nette qui s'établit à 690,4 millions d'euros au 31 mars 2026.

Le ratio de levier financier mesurant la dette nette par rapport à l'EBITDA remonte à 3,22x. Ce mouvement comptable découle de la baisse mécanique du résultat d’exploitation et non d'une dégradation de la structure de l'actif. Les dirigeants visent le maintien de ce ratio sous le seuil de 3,5x pour l'exercice suivant.

Les prévisions pour l'exercice 2026/2027 prévoient un retour à une trajectoire de croissance organique durable des ventes. La direction anticipe une légère progression de sa marge d'exploitation courante malgré un contexte douanier compliqué. La publication des résultats annuels de Rémy Cointreau soutient le titre, les investisseurs privilégiant la visibilité offerte par la nouvelle feuille de route stratégique à l’horizon trois ans. L’action progresse de 9,76% en séance.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action Rémy Cointreau progresse-t-il malgré des bénéfices en baisse ? La hausse du cours de l'action Rémy Cointreau s'explique par des performances opérationnelles supérieures aux prévisions moyennes des analystes. Les investisseurs saluent l'amélioration significative du free cash-flow et les objectifs d'efficacité du nouveau plan stratégique, qui lissent l'impact immédiat du recul des bénéfices nets.

Quels sont les objectifs du plan de transformation RC Forward ? Le plan RC Forward vise à générer 100 millions d'euros de création de valeur d'ici l'exercice 2028/2029, ce qui soutient les perspectives de l'action Rémy Cointreau. Ce programme repose sur le lancement de produits adaptés au marché américain, la diversification géographique vers les pays émergents et une optimisation des coûts de structure.