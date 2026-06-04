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Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont augmenté de 13 000 pour atteindre 225 000.
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Le titre Broadcom recule de 14,37% en séance à Wall Street à la suite de prévisions jugées trop conservatrices.
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Les rumeurs d'introduction en bourse de SpaceX évoquent une valorisation totale proche de 1 770 milliards de dollars.
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Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont augmenté de 13 000 pour atteindre 225 000.
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Le titre Broadcom recule de 14,37% en séance à Wall Street à la suite de prévisions jugées trop conservatrices.
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Les rumeurs d'introduction en bourse de SpaceX évoquent une valorisation totale proche de 1 770 milliards de dollars.
L'ouverture de la séance de ce jeudi à Wall Street est marquée par une orientation mitigée pour la bourse américaine. Les investisseurs tentent d'évaluer si le repli de 0,7% subi la veille par l'indice S&P 500 constitue une simple prise de bénéfices. Ce mouvement met un terme à une série positive de neuf séances consécutives à la hausse. Pour diversifier leur portefeuille face à cette incertitude, de nombreux opérateurs se tournent vers les actions internationales de premier plan.
Bourse américaine : l'emploi et l'inflation au cœur des débats
Le marché du travail américain montre des signes de refroidissement
Les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage ont révélé une détérioration plus marquée que prévu de l'emploi outre-Atlantique. Les demandes initiales ont augmenté de 13 000 pour s'établir à 225 000 demandes. Les analystes anticipaient à l'inverse un recul vers une fourchette comprise entre 212 000 et 213 000 inscriptions.
Cette publication représente le niveau le plus élevé observé depuis le début du mois de février dernier. Elle confirme un ralentissement progressif des conditions du marché du travail aux États-Unis. En parallèle, les inscriptions continues s'élèvent à 1,777 million, un chiffre en légère baisse par rapport à la semaine précédente.
Ces données macroéconomiques valident la thèse d'un essoufflement de l'emploi salarié global. Toutefois, ces statistiques ne s'avèrent pas encore assez dégradées pour modifier radicalement les projections de la Réserve fédérale américaine. Les opérateurs maintiennent donc leurs anticipations d'une politique monétaire prudente pour les prochains mois.
La pression énergétique complique les choix de la Réserve fédérale américaine
La trajectoire des prix des matières premières ajoute une couche de complexité à l'analyse de la conjoncture. Le maintien des cours du pétrole brut à des niveaux élevés alimente les craintes d'un rebond technique de l'inflation. Cette situation limite la marge de manœuvre des banquiers centraux pour assouplir le loyer de l'argent.
Les membres du comité de politique monétaire de la Fed se retrouvent face à des signaux économiques contradictoires. D'un côté, la baisse d'intensité des créations de postes milite pour une baisse des taux directeurs. De l'autre côté, la fermeté des prix de l'énergie impose une vigilance stricte pour éviter une nouvelle surchauffe.
Cette configuration pousse les investisseurs à privilégier la sélectivité au sein de la bourse américaine. Les arbitrages se font en faveur d'actifs moins sensibles aux cycles économiques immédiats ou à la hausse des coûts de production. Les obligations d'État et certaines grandes capitalisations défensives retrouvent ainsi un certain attrait auprès des gérants.
Une forte rotation sectorielle secoue l'indice Nasdaq 100
Les puces électroniques et l'intelligence artificielle subissent des prises de bénéfices
Dès la cloche d'ouverture, une nette divergence apparaît au sein des valeurs technologiques. Les pressions vendeuses se concentrent principalement sur les fabricants de semi-conducteurs et le segment lié à l'intelligence artificielle. Le constructeur Broadcom cède 14,37% en séance et s'impose comme le principal frein à l'évolution de l'indice Nasdaq 100.
Malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires record, les perspectives de ventes de puces dédiées à l'intelligence artificielle de Broadcom ont déçu. Les opérateurs jugent ces prévisions trop conservatrices par rapport à des attentes exceptionnellement élevées. Dans son sillage, d'autres acteurs majeurs enregistrent des baisses significatives. CrowdStrike abandonne 9,97%, tandis que Micron lâche 7,23% et ARM recule de 6,94%.
La correction affecte également Marvell à hauteur de 5,88%, AMD à 5,36% et Lam Research à 3,99%. La firme PVH Corp recule aussi à la suite de la révision à la baisse de ses perspectives annuelles en raison des tensions au Moyen-Orient qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement. Ce mouvement s'apparente à des prises de bénéfices agressives sur les valeurs technologiques après les gains massifs accumulés depuis un an. Enfin, la marque Lululemon s'apprête à publier ses résultats après la clôture, le marché des options anticipant une variation de 9,4%.
La stabilité des géants de la technologie et l'attraction pour SpaceX
À l'inverse de la débâcle des puces, les plus grandes capitalisations de l'indice Nasdaq 100 affichent une belle tenue en séance à Wall Street. Le titre Nvidia progresse légèrement de 0,18%, Apple s'adjuge 0,40% et Microsoft gagne 0,88%. Alphabet s'apprécie de 1,13% tandis que Meta Platforms se distingue avec une progression de 2,22%.
Une analyse de la cartographie sectorielle montre que la correction ne touche pas uniformément l'ensemble du secteur de la tech. Les investisseurs se reportent aussi vers des dossiers défensifs comme Vertex Pharmaceuticals qui s'octroie 3,07% ou Thomson Reuters à 2,93%. Les entreprises Automatic Data Processing et Copart progressent respectivement de 2,59% et 2,47% au cours de la séance, rejointes par Booking Holdings à 2,47% et MercadoLibre à 2,22%.
Dans le secteur des actifs numériques, les entreprises MicroStrategy et Coinbase demeurent sous pression en raison du repli du bitcoin vers la zone des 62 500 à 64 000 dollars. En parallèle, les rumeurs d'introduction en bourse de la société SpaceX suscitent l'intérêt des investisseurs avec un prix par action évoqué à 135 dollars. Cette levée de fonds géante pourrait atteindre 75 milliards de dollars. La valorisation totale du groupe atteindrait alors près de 1 770 milliards de dollars.
❓ FAQ
Quels facteurs pèsent actuellement sur la bourse américaine ? La tendance de la bourse américaine subit l'influence conjuguée d'un ralentissement du marché de l'emploi et de prises de bénéfices sur les actions liées à la technologie. Les statistiques macroéconomiques récentes incitent les opérateurs à la prudence.
Pourquoi l'indice Nasdaq 100 subit-il une rotation sectorielle ? L'indice Nasdaq 100 enregistre un arbitrage marqué entre les fabricants de semi-conducteurs et les grandes capitalisations. Les attentes démesurées sur l'intelligence artificielle poussent les investisseurs à réévaluer la trajectoire des valeurs technologiques.
Comment l'évolution du cours du bitcoin affecte-t-il les actions cotées à Wall Street ? Le repli du cours de la première cryptomonnaie pèse directement sur la valorisation d'entreprises fortement exposées aux actifs numériques. Des acteurs comme MicroStrategy ou Coinbase connaissent ainsi une volatilité accrue lorsque l'actif sous-jacent corrige.
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