- Intensification du conflit avec frappes croisées entre Israël et l’Iran
- Les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région
- Le pétrole reste volatil autour de 107$ malgré des espoirs de désescalade
- L’or et l’argent poursuivent leur hausse, valeurs refuges privilégiées
- Le yen se renforce face aux menaces d’intervention japonaise
- Intensification du conflit avec frappes croisées entre Israël et l’Iran
- Les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région
- Le pétrole reste volatil autour de 107$ malgré des espoirs de désescalade
- L’or et l’argent poursuivent leur hausse, valeurs refuges privilégiées
- Le yen se renforce face aux menaces d’intervention japonaise
La situation géopolitique au Moyen-Orient reste au cœur de l’attention des marchés, alors que les tensions entre les principales puissances régionales et internationales s’intensifient. Entre escalade militaire, enjeux énergétiques et réactions des marchés financiers, les investisseurs naviguent dans un environnement de forte incertitude.
🌍 Géopolitique : escalade au Moyen-Orient
Une intensification des tensions militaires
Le conflit au Moyen-Orient a franchi un nouveau cap ce week-end. Les Houthis ont lancé des attaques de missiles et de drones contre Israël, tandis que des frappes israéliennes ont provoqué des coupures d’électricité temporaires à Téhéran et dans ses environs.
Ces événements confirment une montée des tensions régionales, avec un risque accru d’extension du conflit à d’autres acteurs.
Les États-Unis renforcent leur présence
Les États-Unis continuent de renforcer leur dispositif militaire dans la région. Plusieurs centaines de forces spéciales, dont des Rangers et des SEALs, ainsi que des milliers de Marines et la 82e division aéroportée, sont désormais déployés.
Ce renforcement offre au président Donald Trump l’option d’une éventuelle opération terrestre, bien que celle-ci ne soit pas encore confirmée.
🛢️ Pétrole et matières premières sous tension
Un pétrole volatil autour de 107$
Le Brent a débuté la semaine en forte hausse autour de 107.7$/baril (+0.84%), avant de se replier légèrement. Cette volatilité reflète un équilibre fragile entre les espoirs de désescalade et le risque réel de blocage du détroit d’Ormuz, point stratégique pour l’approvisionnement mondial.
Les marchés surveillent également le trafic maritime : selon Trump, l’Iran a autorisé le passage de 20 tankers dans le détroit.
Hausse des valeurs refuges
Les métaux précieux poursuivent leur progression. L’or s’échange autour de 4514$/once (+0.49%), tandis que l’argent progresse de 0.77% à 70.4$/once.
Cette tendance illustre la recherche accrue de sécurité par les investisseurs face aux risques géopolitiques et inflationnistes.
Énergie et agriculture sous pression
Le gaz naturel (NATGAS) recule de 3.23% à 2.93$/MMBtu, tandis que le blé sur le CBOT enregistre une quatrième hausse en cinq séances.
La hausse des coûts de l’énergie et des engrais pèse sur les perspectives de production agricole, alimentant les tensions sur les prix.
🏛️ Banque du Japon et Forex : pression sur le yen
Une politique monétaire plus restrictive
La Banque du Japon (BoJ) maintient son orientation vers un resserrement monétaire. Le résumé des opinions souligne une ouverture à de nouvelles hausses de taux, malgré les risques liés à l’inflation énergétique et à une possible stagflation.
Ces facteurs continuent toutefois de limiter la marge de manœuvre de la banque centrale.
Menaces d’intervention sur le yen
Le vice-ministre des Finances, Atsushi Mimura, a évoqué des « mesures décisives » contre les mouvements spéculatifs sur le yen, renforçant le ton interventionniste des autorités japonaises.
Le USD/JPY recule ainsi de 160.50 à environ 159.72 (-0.35%), faisant du yen la devise la plus performante sur le marché des changes. L’indice du dollar (USDIDX) passe sous les 100 points (-0.11%), tandis que les devises des Antipodes et le dollar canadien sous-performent.
Heatmap de la volatilité sur le marché des changes. Source: xStation
📊 Marchés asiatiques et perspectives globales
Rebond des indices asiatiques
Les marchés asiatiques affichent un rebond modéré. Le Nikkei (JP225) progresse de 1.02% à environ 51 757 points, récupérant une partie de ses pertes précédentes.
De son côté, l’indice chinois CHN.cash gagne 0.90% à 8 401 points, soutenu par une relative stabilité régionale.
Influence des politiques monétaires
La PBOC a fixé le taux USD/CNY à 6.9223, légèrement au-dessus des attentes du marché (6.9205), entraînant une légère dépréciation du yuan.
En Europe, les contrats à terme indiquent une ouverture du DAX autour de 22 380 points (+0.41%), tandis que les indices américains (S&P 500 et Nasdaq) affichent également des gains en préouverture.
Source: xStation
₿ Cryptomonnaies : retour de l’appétit pour le risque
Bitcoin en hausse
Le Bitcoin se distingue avec une progression de 1.36% à environ 67 506$. Cette hausse s’inscrit dans un contexte de retour partiel de l’appétit pour le risque sur les marchés.
Un soutien lié à l’inflation
La cryptomonnaie bénéficie également des pressions inflationnistes et de son positionnement comme actif alternatif face aux incertitudes macroéconomiques.
📅 Données économiques clés à surveiller
Focus sur les États-Unis
Le rapport NFP américain de vendredi sera déterminant, accompagné des données ISM manufacturier et des ventes au détail. Ces indicateurs guideront les anticipations concernant la politique de la Réserve fédérale.
Europe et Asie sous surveillance
Dans la zone euro, l’inflation préliminaire de mars sera scrutée de près, alors que la BCE reste prudente malgré sa volonté d’agir.
En Australie, les minutes de la RBA seront analysées dans un contexte de tensions sur le marché du carburant, tandis que le rapport Tankan de la BoJ offrira un aperçu du climat des affaires au Japon.
❓ FAQ
Pourquoi le Moyen-Orient influence-t-il autant les marchés financiers ?
La région est stratégique pour l’énergie mondiale. Toute escalade peut perturber l’offre de pétrole et provoquer une forte volatilité.
Pourquoi le pétrole reste-t-il élevé malgré des espoirs de désescalade ?
Le risque de blocage du détroit d’Ormuz et les tensions persistantes maintiennent une prime de risque sur les prix.
Pourquoi le yen se renforce-t-il actuellement ?
Les menaces d’intervention des autorités japonaises et la baisse du dollar soutiennent la devise japonaise.
Les métaux précieux vont-ils continuer de monter ?
Ils restent soutenus par les tensions géopolitiques et l’inflation, mais leur évolution dépendra de la stabilisation globale.
Quel est l’impact sur les cryptomonnaies ?
Elles peuvent bénéficier d’un regain d’intérêt en période inflationniste, mais restent sensibles aux mouvements globaux de marché.
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