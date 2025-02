Avant l'ouverture des marchés européens (04.02.2025)

Les marchés mondiaux ont reculé après l'entrée en vigueur des droits de douane de 10 % imposés par Trump sur les importations chinoises, la Chine ayant immédiatement annoncé des mesures de rétorsion, notamment des droits de douane de 15 % sur le charbon et le GNL américains, et de 10 % sur le pétrole brut et d'autres marchandises. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,8 %, ceux du Nasdaq 100 de 0,9 % et ceux du Dow Jones de 0,6 %.

La Chine a dévoilé des contre-mesures supplémentaires, notamment des contrôles des exportations de métaux critiques (tungstène, tellure, ruthénium, molybdène), a lancé une enquête antitrust sur Google et a ajouté PVH Corp et Illumina à sa liste d'entités non fiables. Les marchés chinois sont restés fermés pour le Nouvel An lunaire, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,8 % grâce à des gains dans le secteur de la technologie.

M. Trump a reporté de 30 jours les droits de douane de 25 % qu'il prévoyait d'imposer au Canada et au Mexique, après avoir conclu des accords sur l'application des lois aux frontières et sur le trafic de drogue. Les deux pays se sont engagés à renforcer les mesures de sécurité aux frontières, le Canada se concentrant sur le crime organisé et le Mexique déployant 10 000 membres de la Garde nationale.

Les prix du pétrole ont reculé, le Brent chutant de 0,7 % à 75,09 dollars et le WTI de 1,2 % à 71,85 dollars, sous la pression de la résolution temporaire avec le Canada (le plus grand fournisseur de pétrole des États-Unis) et des plans de l'OPEP+ visant à augmenter la production à partir d'avril.

Trump a annoncé son intention de créer un fonds souverain américain dans les 90 jours, suggérant qu'il pourrait potentiellement acquérir TikTok. Le secrétaire au Trésor, M. Bessent, a indiqué que le fonds « monétiserait l'actif du bilan américain », bien que les mécanismes de financement spécifiques ne soient pas encore clairs.

Le président Donald Trump a suggéré que l'Ukraine donne accès à ses ressources en terres rares en échange de l'aide américaine à la défense et a exhorté les alliés européens à accroître leur soutien financier à l'Ukraine.

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a annoncé des partenariats avec la société sud-coréenne Kakao et la société japonaise SoftBank pour le développement de produits d'IA. M. Altman a souligné le rôle potentiel des entreprises coréennes dans le projet de centre de données américain Stargate et devrait rencontrer les dirigeants de Samsung et de SK Group.

Les actions de Palantir ont bondi de 23 % après la clôture des marchés, les recettes du quatrième trimestre ayant bondi de 36 % pour atteindre 827,5 millions de dollars, la société prévoyant des recettes de 3,75 milliards de dollars pour 2025, ce qui est supérieur aux estimations des analystes. Le chiffre d'affaires du gouvernement américain a augmenté de 45 % pour atteindre 343 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires commercial a augmenté de 64 % pour atteindre 214 millions de dollars.

Le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, a réaffirmé l'engagement de la banque centrale à atteindre une inflation durable de 2 %, précisant qu'elle se concentrait sur les tendances sous-jacentes de l'inflation tout en reconnaissant les difficultés liées à la mesure des facteurs ponctuels.

L'indice PMI non pétrolier de l'Arabie saoudite a atteint 60,5 en janvier, son niveau le plus élevé depuis septembre 2014, grâce à la vigueur des nouvelles commandes et de l'activité commerciale. Le secteur privé non pétrolier de l'Égypte a progressé à 50,7, marquant sa meilleure performance depuis plus de quatre ans.

Les monnaies asiatiques se sont légèrement redressées après le report des tarifs douaniers entre le Canada et le Mexique, bien que les gains aient été limités par l'incertitude concernant les tarifs douaniers de la Chine. L'indice du dollar s'est stabilisé après les pertes subies au cours de la nuit, les marchés attendant les données de vendredi sur les emplois non agricoles aux États-Unis.

