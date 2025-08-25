Les trois marchés à surveiller cette semaine (25.08.25)

L'un des événements clés pour les marchés financiers mondiaux, le symposium économique de Jackson Hole, est désormais derrière nous. Le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre que les taux d'intérêt américains pourraient être abaissés, compte tenu de l'affaiblissement de la consommation privée et de la situation « fragile » du marché du travail. Dans le même temps, selon M. Powell, le scénario de base pour l'inflation américaine indique une nouvelle baisse, malgré une légère hausse temporaire due aux droits de trade. De plus, le Canada s'apprête à supprimer les droits de douane sur les produits américains, ce qui pourrait réduire considérablement les risques d'inflation aux États-Unis et donner à la Réserve fédérale une plus grande marge de manœuvre pour baisser ses taux. Cette semaine sera marquée par une série de publications macroéconomiques importantes qui pourraient influencer les prochaines décisions de la Fed. Les marchés seront également attentifs aux résultats de Nvidia, actuellement la plus grande et la plus importante société de Wall Street. Après le week-end, les investisseurs suivront également de près toute nouvelle information concernant les questions de trade et l'évolution des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce contexte, les marchés clés à surveiller seront le NASDAQ 100, l'USDJPY et le pétrole. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile NASDAQ 100 Avec une capitalisation boursière dépassant les 4 000 milliards de dollars, Nvidia est désormais la plus grande entreprise au monde. Son poids dans l'indice NASDAQ 100 dépasse 14 %, ce qui signifie que les résultats de l'entreprise auront un impact majeur sur la performance de l'ensemble de l'indice. La publication des résultats de ce géant technologique donnera également un aperçu du sentiment à l'égard des autres entreprises du secteur de l'intelligence artificielle. Les attentes sont à nouveau à la hausse pour Nvidia, qui devrait afficher une très forte croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. Le bénéfice par action ajusté est estimé à 1,00 dollar, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à l'année dernière, tandis que le chiffre d'affaires devrait dépasser les 46 milliards de dollars. Le marché espère toutefois une surprise positive de l'ordre de 48 à 50 milliards de dollars, qui pourrait propulser le cours de l'action vers de nouveaux sommets historiques. D'autre part, les ventes de puces H20 à la Chine, qui ont récemment reçu l'autorisation de Washington, restent incertaines. Les résultats financiers du deuxième trimestre 2026 de la société (couvrant la période mai-juillet 2025) seront publiés mercredi après la clôture du trade de Wall Street. USDJPY Après Jackson Hole, l'attention des marchés se portera sur les données macroéconomiques à venir. Avant la décision de la Fed en septembre, les investisseurs recevront plusieurs rapports importants. Jeudi prochain, le 28 août, la deuxième estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre sera publiée. La croissance devrait atteindre 3,1 % en glissement annuel. Vendredi 29 août, les données sur l'inflation PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, seront publiées. L'inflation globale devrait rester stable à 2,6 % à/a, tandis que l'inflation sous-jacente pourrait s'accélérer à 2,9 % à/a. Ces chiffres couvriront le mois de juillet. Toute surprise à la hausse pourrait renforcer le dollar américain qui, après avoir fortement baissé en début d'année, peine à se redresser. LE PETROLE Les négociations entre l'Ukraine et la Russie restent dans l'impasse. La Russie a gagné du temps pour éviter des sanctions supplémentaires ou des droits de douane secondaires, tandis que l'Inde est désormais confrontée à de nouvelles charges de trade. Mercredi, des droits de douane élevés de 50 % sur les produits indiens entreront en vigueur, dont la moitié est justifiée par les achats de pétrole russe par ce pays. Si l'Inde décidait de limiter ses importations de brut russe, cela pourrait entraîner de nouvelles hausses sur le marché pétrolier, prolongeant ainsi la reprise observée à la fin de la semaine dernière.

