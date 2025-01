Avant l'ouverture des marchés européens (17.01.2025)

Les marchés asiatiques ont échangé des échanges mixtes vendredi, les actions chinoises progressant grâce à des données robustes sur le PIB, tandis que les actions japonaises ont fortement baissé. Le CSI 300 chinois a gagné 0,5 % après que le PIB du quatrième trimestre ait augmenté de 5,4 %, ce qui porte la croissance pour 2024 à l'objectif de 5 % fixé par Pékin. Le Nikkei japonais a chuté de 0,35 % en raison des prévisions de hausse des taux de la Banque centrale du Japon.

Le yen japonais s'est renforcé pour atteindre 155,62 pour un dollar, les marchés anticipant une hausse potentielle des taux de la Banque centrale japonaise lors de la réunion de la semaine prochaine. Les actions de Nintendo ont chuté de 5 % à la suite de l'accueil mitigé réservé à la présentation de la Switch 2, ce qui a pesé sur l'indice TOPIX, qui a chuté de 0,7 %.

Le candidat au Trésor du président élu Trump, Scott Bessent, s'est engagé à durcir les sanctions contre le pétrole russe et à soutenir l'extension des réductions d'impôts lors de sa confirmation au Sénat. Les marchés attendent l'inauguration de lundi sur fond d'inquiétudes concernant les mesures commerciales prévues visant la Chine.

Les prix du pétrole ont grimpé, le Brent à 81,6 dollars et le WTI à 78,30 dollars, se dirigeant vers un quatrième gain hebdomadaire alors que les nouvelles sanctions américaines sur l'énergie russe perturbent les chaînes d'approvisionnement. La milice Houthi du Yémen devrait cesser ses attaques sur la mer Rouge suite à l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

L'or s'est stabilisé à 2 712 dollars, son plus haut niveau depuis un mois, alors que les données économiques américaines mitigées ont alimenté les spéculations sur une baisse des taux. Le cuivre a augmenté de 0,2 % à 9 268 $ grâce à un PIB chinois solide, bien que les gains aient été limités par les préoccupations de Trump en matière de politique commerciale.

Les transformateurs chinois de soja se tournent fortement vers les importations brésiliennes pour le 1er trimestre 2025 en raison des craintes de tarifs douaniers américains. Les cargaisons brésiliennes se négocient à 420 $/tonne contre 451 $/tonne pour les cargaisons américaines du Pacific Northwest, les importations du T1 devant tomber à 17,3-18,0 millions de tonnes.

Le dollar s'apprête à rompre une série de six semaines de gains suite à la baisse de l'inflation américaine, bien que les ventes au détail et les demandes d'allocations chômage aient montré une certaine résilience économique. Les devises asiatiques se sont échangées avec prudence, le yuan chinois se raffermissant légèrement suite aux données du PIB.

La population chinoise a diminué pour la troisième année consécutive en 2024, reculant de 1,39 million pour atteindre 1,408 milliard, malgré une légère hausse des naissances. Le vieillissement de la population et le faible taux de natalité posent des défis économiques croissants.

Le vaisseau spatial de SpaceX a explosé lors d'un vol d'essai jeudi, perturbant le trafic aérien des Caraïbes en raison de la chute de débris. La société a confirmé la réussite de l'atterrissage du booster, mais l'échec du vaisseau spatial est dû à une fuite du système de propulsion.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."