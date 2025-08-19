Le NATGAS recule de 5 % en raison de l'ouragan Erin dans l'Atlantique et du temps froid aux États-Unis⛈️

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain Henry Hub (NATGAS) ont chuté de près de 6 % aujourd'hui, atteignant leur plus bas niveau depuis près de neuf mois. Cette baisse s'explique par des niveaux de production élevés, l'absence de prévisions de canicule aux États-Unis et les anticipations d'un affaiblissement de la demande début septembre. Un autre facteur pesant sur les prix est la baisse des volumes de gaz acheminés vers les installations d'exportation de GNL. Selon les données du LSEG, la production moyenne de gaz dans les 48 États contigus des États-Unis a atteint 108,5 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en août, contre 107,8 bcfd en juillet. Les prévisions météorologiques indiquent que les conditions resteront globalement normales jusqu'au début du mois de septembre, avec des températures plus fraîches que prévu. Le début de l'été caniculaire laisse place à des conditions plus clémentes, tandis que les producteurs ont augmenté leur production. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source : NOAA Les stocks de gaz aux États-Unis sont actuellement supérieurs d'environ 6 % à la moyenne saisonnière, et les analystes prévoient que les niveaux de stockage continueront d'augmenter à un rythme plus rapide que d'habitude au cours des prochaines semaines. La demande de gaz devrait baisser de 110 bcfd cette semaine à 105,7 bcfd la semaine prochaine, soit une révision à la baisse par rapport aux prévisions de lundi. Sur une base quotidienne, les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) devraient augmenter pour atteindre 15,3 milliards de pieds cubes par jour mardi, après avoir atteint leur plus bas niveau en deux semaines lundi (14,2 milliards de pieds cubes par jour), suite à des réductions dans plusieurs usines, notamment celle de Cheniere Energy à Sabine Pass. L'ouragan Erin Par ailleurs, le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis prévoit que l'ouragan Erin, actuellement près des Bahamas, se dirigera vers le nord puis vers l'est le long de la côte est des États-Unis cette semaine sans toucher terre. Erin pourrait toutefois apporter des conditions de tempête tropicale jeudi et devrait faire baisser les températures le long de la côte est. Le NHC estime qu'Erin a 60 % de chances de se transformer en cyclone dans la semaine à mesure qu'il se déplace vers l'ouest. Si les ouragans peuvent parfois soutenir les prix du gaz en perturbant la production dans le golfe du Mexique, ils réduisent plus souvent la demande en fermant les installations d'exportation de GNL et en coupant l'électricité à des millions de foyers et d'entreprises.

Cela réduit la consommation de gaz des centrales électriques. Seulement environ 2 % de la production totale de gaz des États-Unis provient du golfe du Mexique, tandis que plus de 40 % de l'électricité américaine est produite par des centrales au gaz. Les ouragans peuvent également contribuer à des conditions météorologiques plus fraîches. Source: xStation5

