Résumé quotidien : la tech tire Wall Street vers le bas, le yen surpasse ses pairs du G10, l'énergie recule légèrement (19.08.2025)

Wall Street assiste à une correction alimentée par la vente massive de valeurs technologiques. Le Nasdaq ( US100 : -1,2 %) est en tête des pertes, suivi du Russell 2000 ( US2000 : -0,75 %) et du S&P 500 ( US500 : -0,5 %), tandis que le Dow Jones ( US30 ) reste stable.

Aux États-Unis, les données sur les mises en chantier ont surpris à la hausse (1,43 million contre 1,29 million prévu et 1,36 million précédemment), stimulant les valeurs immobilières.

Au Canada, l'inflation a reculé conformément aux attentes à 1,7 % (contre 1,9 % précédemment), tandis que l'inflation mensuelle sous-jacente a déçu (0,1 % contre 0,4 % attendu, après 0,1 % précédemment). Le ralentissement de la hausse des prix et la faiblesse du marché du travail font pencher les anticipations vers de nouvelles baisses de taux de la Banque du Canada (actuellement à 2,75 % ; dernière baisse en mars).

Malgré des pertes initiales, les indices européens ont clôturé en hausse, l'Euro Stoxx 50 (EU50) dépassant brièvement le seuil clé des 5 500 points pour atteindre son plus haut niveau depuis mars. L'indice autrichien AUT20 (+1,6 %), l'indice polonais W20 (+1,05 %), l'indice suisse SUI20 (+0,87 %) et l'indice français FRA40 (+0,84 %) ont mené la hausse, tandis que les contrats à terme sur le DAX (DE40) ont évolué à un niveau stable.

