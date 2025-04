Avant l'ouverture des marchés européens (24.04.2025)

Wall Street a clôturé dans le vert hier grâce à des signes de désescalade dans la guerre commerciale (Nasdaq : +2,5 %, S&P500 : +1,7 %, DJIA : +1,1 %, Russell 2000 : +1,5 %).

Les gains se sont essoufflés en fin de séance, l’enthousiasme ayant été tempéré par des déclarations de l’administration républicaine. Le Secrétaire au Trésor S. Bessent a déclaré que « la préparation d’un accord commercial complet avec la Chine pourrait prendre 2 à 3 ans ».

Selon Donald Trump, les États-Unis « n’ont pas besoin de plus de voitures en provenance du Canada », et les droits de douane existants de 25 % pourraient être relevés. Dans le même temps, le président a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il « travaille sur un accord avec le Canada ».

Le chiffre d'affaires d’IBM (IBM.US) au premier trimestre a augmenté de 1 % en glissement annuel pour atteindre 14,5 milliards de dollars, dépassant les estimations. L’entreprise a maintenu ses prévisions annuelles (croissance de 5 % du chiffre d'affaires), mais le titre a chuté de près de 7 % lors des échanges post-clôture, en raison des préoccupations liées aux tarifs douaniers et aux réductions des dépenses fédérales.

La communication contradictoire de la Maison Blanche sur les droits de douane pèse sur le sentiment en région Asie-Pacifique. Le plus fort recul est observé sur l’indice chinois HSCEI (-1,3 %), suivi du Shanghai SE Composite (-0,1 %) et du Kospi sud-coréen (-0,15 %). En revanche, le Nikkei 225 japonais (+0,47 %) et le S&P/ASX 200 australien (+0,75 %) sont en territoire positif.

Les gains à Tokyo sont soutenus par les propos de Bessent, qui a affirmé hier que le taux de change du yen ne faisait pas partie des négociations commerciales avec le Japon. Par le passé, Trump avait critiqué l’« avantage concurrentiel » du Japon lié à un yen faible pendant la période de taux d’intérêt négatifs.

Les constructeurs automobiles (Toyota : +3,2 %) et Nintendo (+5,15 %) enregistrent les plus fortes hausses, après que Nintendo a reçu un nombre record de 2,2 millions d’inscriptions à une loterie au Japon pour avoir la chance d’acheter la future console Switch 2.

L’indice PPI du Japon a reculé en mars à 3,1 % (prévision : 3 %, précédent : 3,2 %, révisé).

La confiance des consommateurs en Nouvelle-Zélande a progressé de 5,5 % en glissement annuel en avril (précédemment : -3,5 % en glissement annuel).

Sur le marché des changes, les plus fortes hausses sont enregistrées par le yen japonais (USDJPY : -0,48 %), le franc suisse (USDCHF : -0,3 %) et l’euro (EURUSD : +0,25 % à 1,1343). Le dollar canadien progresse également malgré les signaux de droits de douane plus élevés sur les voitures (USDCAD : -0,1 %). Le dollar australien est la seule devise du G10 à reculer face au dollar (AUDUSD : -0,1 %).

L’or rebondit rapidement après deux jours de pertes (+1,1 % à 3 325 dollars l’once), tandis que l’argent recule de 0,4 % à 33,44 dollars l’once.

Le pétrole Brent et WTI stagne après la vente d’hier, ne gagnant qu’un symbolique 0,15 %. Le gaz naturel (NATGAS) recule de près de 1 %.

Les principales cryptomonnaies subissent une correction : le Bitcoin baisse de 1,05 % à 99 696 dollars et l’Ethereum chute de 1,4 % à 1 770 dollars. Les contrats à terme sur tokens Trump (-16 %), Chainlink (-3 %), Dogecoin (-2,5 %), Solana (-1,6 %) et Ripple (-1,5 %) sont également en repli.

Les données clés à surveiller aujourd’hui incluent l’indice Ifo en Allemagne, les commandes de biens durables aux États-Unis et les demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux États-Unis.

