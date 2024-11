Avant l'ouverture des marchés européens (28.11.2024)

Les indices américains ont clôturé la séance d'hier en baisse ; le DJIA a reculé de 0,3 %, le S&P 500 de près de 0,4 % et le Nasdaq 100 de 0,85 %, en raison d'une vague de baisses dans les secteurs des semi-conducteurs et des logiciels, Dell perdant près de 10 %.

Le marché boursier américain sera fermé aujourd'hui, en raison de la fête de Thanksgiving, mais les marchés à terme américains seront ouverts à des heures réduites.

Les actions chinoises se comportent aujourd'hui moins bien que les autres actions de la région asiatique, le Hang Seng perdant plus de 1 %. Les investisseurs sont incertains quant à la santé future de l'économie, avant un sommet économique clé de la Conférence centrale de travail économique de la Chine le mois prochain. L'indice de référence australien ASX est en hausse de plus de 0,4 % jusqu'à présent, et l'indice japonais Nikkei est en hausse de plus de 0,5 %.

Les actions des fabricants de puces japonais, tels qu'Advantest, ont progressé à la suite d'informations selon lesquelles les États-Unis envisagent d'imposer des limites moins restrictives que prévu aux ventes d'équipements de semi-conducteurs à mémoire artificielle à la Chine. Les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté.

Les rendements des obligations australiennes et néo-zélandaises ont baissé aujourd'hui, suivant les mouvements des obligations du Trésor américain. Les investisseurs ont cherché un « refuge » dans les titres du gouvernement américain, ce qui a entraîné une baisse de 4 points de base des taux à 10 ans à 4,26 %.

L'EURUSD perd près de 0,2% aujourd'hui après avoir progressé hier, sous la pression d'un léger renforcement du dollar américain. Le pétrole perd légèrement, et NATGAS rebondit légèrement après la vente d'hier.

Christine Lagarde a souligné que l'augmentation des droits de douane est négative pour l'économie mondiale à long terme et qu'elle pourrait entraîner une légère hausse de l'inflation à court terme.

Le bitcoin a effacé une partie de ses gains d'hier et s'est stabilisé à 95,500 $ ; le sentiment du marché des crypto-monnaies reste toutefois positif. Donald Trump devrait envisager de nommer Atkins, ancien membre de la SEC, au poste de président de la commission, ce que l'industrie a accueilli positivement compte tenu des liens commerciaux d'Atkins avec l'industrie de la blockchain (Token Alliance depuis 2017).

La Banque de Corée du Sud a réduit ses taux de 25 points de base à 3 % ; les marchés s'attendaient à ce que les taux restent inchangés à 3,25 %. Les expéditions de capitaux en Australie ont augmenté de 1,1% au 3ème trimestre contre 1% prévu et -2,2% précédemment.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."