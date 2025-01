Avant l'ouverture des marchés européens (31.12.2024)

Les actions asiatiques ont légèrement baissé lors du dernier jour de l'année 2024 dans un contexte de faibles volumes de vacances, avec l'indice MSCI Asie-Pacifique en baisse de 0,2 %, mais prévu pour un gain annuel de 8 %. Les marchés du Japon, de la Corée du Sud et de la Thaïlande étaient fermés, tandis que Hong Kong, les Philippines, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont eu des séances écourtées.

Les actions chinoises ont baissé après que les données de l'indice PMI manufacturier aient montré une expansion plus lente en décembre, à 50,1 contre 50,3 en novembre, ce qui est inférieur aux attentes. Le CSI 300 et le Shanghai Composite ont tous deux baissé de 0,4 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,7 %. L'indice PMI non manufacturier s'est amélioré, passant de 50,0 à 52,2.

La crise politique sud-coréenne s'est aggravée lorsqu'un tribunal a approuvé un mandat d'arrêt à l'encontre du président destitué Yoon Suk Yeol pour sa brève déclaration de loi martiale du 3 décembre. Cette décision sans précédent intervient alors que le président par intérim Han Duck-soo a également été destitué, tandis que le pays est confronté à l'accident d'avion de Jeju qui a fait 179 morts dimanche.

La plupart des devises asiatiques se sont affaiblies par rapport au dollar et se sont dirigées vers des pertes annuelles. L'indice du dollar s'est maintenu près de ses plus hauts niveaux en deux ans, malgré une baisse de 0,1 % à 107,95. La paire USD/JPY a reculé de 0,3 % à 156,43, mais reste sur la voie d'une baisse annuelle de 10 %. L'USD/INR a atteint de nouveaux records, la roupie devant s'affaiblir de plus de 3 % en 2024.

Les prix du pétrole ont augmenté, le Brent progressant de 0,8 % à 74,64 $ et le WTI gagnant 0,9 % à 71,67 $, bien que les deux références se dirigent vers des pertes annuelles de 3,2 % et 0,6 % respectivement. L'augmentation de l'activité des usines chinoises a apporté un certain soutien, mais les inquiétudes persistent quant à la demande de 2025 dans le cadre de l'extension des réductions de l'OPEP+.

L'or s'est négocié autour de 2 607 dollars, mais reste sur la voie d'un gain exceptionnel de 26 % en 2024, sa meilleure performance annuelle depuis plus d'une décennie. L'argent s'est maintenu aux alentours de 29,31 dollars, tandis que le cuivre a reculé de 0,2 % à 8 925 dollars, malgré l'expansion continue de l'industrie manufacturière en Chine.

Le cacao et le café ont été les matières premières les plus performantes en 2024, les prix du cacao ayant presque triplé en raison de déficits d'approvisionnement persistants. En ce qui concerne 2025, les tensions commerciales devraient dominer alors que Trump revient au pouvoir en menaçant de tarifs douaniers élevés sur les marchandises chinoises.

Pékin a adopté de nouvelles réglementations pour encourager la technologie de la conduite autonome, autorisant les bus publics et les taxis sans chauffeur après des évaluations de sécurité à partir d'avril 2025. Cette décision intervient alors que des entreprises comme Apollo Go et Pony.ai de Baidu développent leurs flottes de taxis-robots, tandis que Tesla prévoit d'introduire la conduite entièrement autonome au premier trimestre 2025.

De nombreux marchés mondiaux sont fermés ou ont des sessions raccourcies pour le réveillon du Nouvel An. L'Allemagne, la Suisse, l'Italie, le Brésil et la Corée du Sud sont entièrement fermés. Hong Kong et Singapour fermeront à 12h00, le Royaume-Uni à 12h30, la Nouvelle-Zélande à 12h45, l'Espagne à 14h00, la France à 14h05 et l'Australie à 14h10.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."