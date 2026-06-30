Bitcoin dans un marché baissier 🚩 Bilan trimestriel des cryptomonnaies

Bitcoin a connu un début d’année catastrophique et un deuxième trimestre tout aussi morose, au cours duquel la remontée vers les 81 000 $ s’est complètement essoufflée. En conséquence, la cryptomonnaie a plongé à ses plus bas niveaux de 2026, la demande au comptant reste modérée, que les prises de bénéfices continuent de dominer et que le positionnement sur les produits dérivés témoigne d’une prudence persistante chez les investisseurs. Événements marquants En juin, Bitcoin est passé sous la barre des 60 000 dollars pour la première fois depuis 2024. Ce recul s’explique principalement par les sorties persistantes des ETF au comptant sur Bitcoin aux États-Unis, qui se sont élevées à environ 4,5 à 6 milliards de dollars au cours des dernières semaines du premier semestre.

pour la première fois depuis 2024. Ce recul s’explique principalement par les sorties persistantes des ETF au comptant sur Bitcoin aux États-Unis, qui se sont élevées à environ au cours des dernières semaines du premier semestre. La faiblesse s’est manifestée très tôt. En janvier, les ETF sur Bitcoin et Ethereum ont enregistré près d’un milliard de dollars de sorties en une seule journée , donnant le ton négatif pour l’année. Malgré un fort rebond en mars, lorsque les ETF ont attiré 1,32 milliard de dollars d’entrées, les ETF au comptant sur Bitcoin ont tout de même terminé le premier trimestre avec environ 500 millions de dollars de sorties nettes .

, donnant le ton négatif pour l’année. Malgré un fort rebond en mars, lorsque les ETF ont attiré d’entrées, les ETF au comptant sur Bitcoin ont tout de même terminé le premier trimestre avec environ . La pression à la vente s’est à nouveau intensifiée en mai et juin. Une série de six jours consécutifs de sorties de fonds de plus de 1,5 milliard de dollars sur les ETF a ramené les entrées nettes pour 2026 à seulement environ 536 millions de dollars . Dans le même temps, le marché des ETF s’est de plus en plus concentré autour de BlackRock et Fidelity , qui avaient auparavant attiré la majeure partie des entrées de fonds mais sont également devenus des vendeurs nets ces dernières semaines.

a ramené les entrées nettes pour 2026 à seulement . Dans le même temps, le marché des ETF s’est de plus en plus concentré autour de , qui avaient auparavant attiré la majeure partie des entrées de fonds mais sont également devenus des vendeurs nets ces dernières semaines. En juin, Strategy a vendu une petite partie de ses avoirs en bitcoins pour la première fois depuis 2022, ce qui a pesé sur le sentiment à l’égard du plus grand détenteur institutionnel de bitcoins au monde.

a vendu une petite partie de ses avoirs en bitcoins pour la première fois depuis 2022, ce qui a pesé sur le sentiment à l’égard du plus grand détenteur institutionnel de bitcoins au monde. La baisse des cours du bitcoin a également touché le secteur minier. Pour certains mineurs, les coûts de production ont dépassé le cours du bitcoin sur le marché , tandis que le hashrate du réseau a chuté d’environ 5,8% au début de l’année 2026, soulignant la pression croissante qui pèse sur l’ensemble du secteur minier.

, tandis que le au début de l’année 2026, soulignant la pression croissante qui pèse sur l’ensemble du secteur minier. Le discours présentant le Bitcoin comme une couverture contre la faiblesse du dollar américain a perdu de son élan, les marchés ayant intégré une Réserve fédérale plus restrictive, des taux d’intérêt plus élevés et une rotation des capitaux au détriment des cryptomonnaies au profit des valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs, ainsi que l’ introduction en bourse très attendue de SpaceX .

a perdu de son élan, les marchés ayant intégré une Réserve fédérale plus restrictive, des taux d’intérêt plus élevés et une rotation des capitaux au détriment des cryptomonnaies au profit des valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs, ainsi que l’ . Sur le plan réglementaire, les investisseurs attendent toujours une avancée décisive. Les progrès concernant le Clarity Act aux États-Unis restent lents, ce qui limite l’appétit des investisseurs institutionnels malgré l’expansion continue des services liés aux cryptomonnaies par les grandes sociétés financières. Bitcoin (D1) Source: xStation5 L’Ethereum a nettement sous-performé par rapport au Bitcoin au cours du premier semestre 2026, les investisseurs ayant privilégié les ETF sur Bitcoin tandis que la demande d’ETH restait nettement plus faible.

au cours du premier semestre 2026, les investisseurs ayant privilégié les ETF sur Bitcoin tandis que la demande d’ETH restait nettement plus faible. Les ETF au comptant sur Ethereum ont continué à ne susciter qu’un intérêt modéré de la part des investisseurs institutionnels , les entrées de capitaux restant bien inférieures à celles observées pour les produits liés au Bitcoin, malgré des périodes d’amélioration du sentiment du marché.

, les entrées de capitaux restant bien inférieures à celles observées pour les produits liés au Bitcoin, malgré des périodes d’amélioration du sentiment du marché. Le staking d’Ethereum a atteint un nouveau record , avec plus d’un tiers de l’offre totale d’ETH bloquée dans le staking, ce qui a réduit la quantité de pièces en libre circulation.

, avec plus d’un tiers de l’offre totale d’ETH bloquée dans le staking, ce qui a réduit la quantité de pièces en libre circulation. Les réseaux de couche 2 ont continué à gagner du terrain , traitant une part croissante des transactions Ethereum et contribuant à faire baisser les frais sur le réseau principal.

, traitant une part croissante des transactions Ethereum et contribuant à faire baisser les frais sur le réseau principal. L’activité de la finance décentralisée (DeFi) est restée solide , bien que la valeur totale verrouillée (TVL) soit restée inférieure aux sommets du cycle précédent, les investisseurs faisant preuve de prudence.

, bien que la valeur totale verrouillée (TVL) soit restée inférieure aux sommets du cycle précédent, les investisseurs faisant preuve de prudence. L’utilisation des stablecoins sur Ethereum a continué à se développer , renforçant la position du réseau en tant que principale couche de règlement pour les transactions en dollars tokenisées.

, renforçant la position du réseau en tant que principale couche de règlement pour les transactions en dollars tokenisées. Les développeurs d’Ethereum ont poursuivi leurs travaux sur la mise à niveau Pectra , l’une des améliorations protocolaires à venir les plus importantes du réseau, visant à renforcer l’évolutivité, l’efficacité des validateurs et l’expérience utilisateur.

, l’une des améliorations protocolaires à venir les plus importantes du réseau, visant à renforcer l’évolutivité, l’efficacité des validateurs et l’expérience utilisateur. Malgré l’amélioration des fondamentaux sur la chaîne, l’ETH est resté sous pression, car la hausse des taux d’intérêt américains et la solide performance des actions liées à l’IA ont continué à détourner les capitaux du marché plus large des cryptomonnaies. Ethereum (D1) Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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