Le titre du constructeur naval militaire allemand a progressé de près de 11,98% en séance à la bourse de Francfort ce mercredi 12 août 2026. Portée par une demande soutenue en défense navale, l'action TKMS bénéficie d'une nouvelle révision à la hausse de ses objectifs annuels. Les investisseurs qui suivent les actions de défense sur les marchés boursiers observent un chiffre d'affaires sur neuf mois en hausse de 19% à 1 890 millions d'euros. Le groupe confirme une activité soutenue sur ses grands programmes navals de surface et de sous-marins.

Relèvement des objectifs annuels et envolée de l'action TKMS

Révision ciblée de la croissance du chiffre d'affaires

Le constructeur naval militaire allemand revoit ses ambitions financières pour l'ensemble de l'exercice fiscal s'achevant fin septembre. Le groupe table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 10% et 12%, contre une fourchette initiale de 2% à 5%. La marge d'EBIT ajusté vise un niveau pouvant atteindre 6,5%, contre une cible précédente supérieure à 6%. Il s'agit du second relèvement des prévisions communiqué par la direction au cours des six derniers mois.

La trajectoire révisée dépasse le consensus des analystes financiers qui anticipait une hausse des ventes limitée à 4%. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 722 millions d'euros, contre 528 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel ajusté atteint 110 millions d'euros sur neuf mois, battant les estimations du marché. Les cabinets d'analyse financière soulignent la contribution forte des nouveaux contrats.

À moyen terme, Thyssenkrupp Marine Systems confirme son objectif d'une croissance annuelle moyenne des ventes d'environ 10% et d'une marge opérationnelle supérieure à 7%. L'abandon de la mention relative à une accélération spécifique au second semestre suggère une progression désormais plus homogène de l'activité. Les flux de commandes récents renforcent la visibilité sur les revenus futurs du groupe.

Rebond boursier et réaction du secteur de la défense

L'action TKMS enregistre une progression atteignant 11,98% en séance à 97,20 euros. Le cours retrouve ainsi ses niveaux les plus élevés observés depuis près de six mois.

Source : xStation5

Le bénéfice net du groupe sur neuf mois s'affiche à 49 millions d'euros contre 73 millions d'euros lors de la période précédente, affichant un bénéfice par action de 0,77 € contre 1,15 €. La marge d'EBIT ajusté s'établit à 5,8% sur la période contre 6,1% un an auparavant. La contraction s'explique par la montée en puissance de nouveaux programmes de construction, la livraison de sous-marins anciens et les frais administratifs liés à l'autonomisation du groupe face à sa maison mère Thyssenkrupp.

Le mouvement haussier de l'action TKMS s'étend à l'ensemble des indices boursiers sectoriels européens de la défense. Les valeurs allemandes du secteur enregistrent des gains simultanés lors de la même séance. Le cours de Rheinmetall gagne 3,69%.

Moteurs de croissance et carnet de commandes record

Performance de la division sous-marins et d'Atlas Elektronik

La division des sous-marins constitue le principal vecteur de rentabilité sur les neuf premiers mois de l'exercice. Le chiffre d'affaires du segment atteint 1 milliard d'euros et son EBIT ajusté augmente fortement pour s'établir à 46 millions d'euros. La signature avec la Norvège pour deux sous-marins 212CD supplémentaires vient soutenir l'activité du pôle industriel.

La filiale spécialisée Atlas Elektronik affiche également une expansion significative de ses activités. Ses ventes progressent de 28% sur neuf mois et son EBIT ajusté augmente de 31%. La demande en technologies de détection sous-marine, capteurs sonar et équipements de déminage s'accroît, portée notamment par l'évolution du climat sécuritaire au Moyen-Orient.

Sur le plan financier, le flux de trésorerie disponible retombe à -204 millions d'euros sur neuf mois, par rapport aux 631 millions d'euros un an plus tôt. Le solde négatif s'explique par les décaissements prévus liés à l'exécution de contrats majeurs et par un versement exceptionnel versé à Thyssenkrupp. La direction anticipe un retour à un flux de trésorerie positif sur l'ensemble de l'exercice.

Expansion internationale et grands contrats navals

Après la clôture du troisième trimestre, l'entreprise a finalisé la signature d'un contrat portant sur quatre frégates MEKO A-200 DEU pour la marine allemande. Cet accord constitue la plus importante commande de navires de surface de l'histoire du groupe. Il sera comptabilisé dans les résultats du quatrième trimestre fiscal.

À l'international, la société a été sélectionnée comme soumissionnaire privilégié au Canada pour un programme pouvant atteindre douze sous-marins. Des négociations finales sont également menées en Inde pour la livraison de six sous-marins. Le groupe poursuit en parallèle ses projets au Brésil et sa coopération industrielle avec le chantier naval espagnol Navantia pour accroître ses capacités d'assemblage.

Le carnet de commandes du constructeur s'établit à 20,1 milliards d'euros à la fin du mois de juin 2026, offrant une visibilité de charge de travail. Face aux interrogations du marché concernant la capacité industrielle, le président du directoire Oliver Burkhard écarte tout risque de saturation. Les investisseurs actifs sur la bourse en ligne constatent que l'entreprise privilégie une croissance maîtrisée et des partenariats stratégiques.

❓ FAQ

Pourquoi l'action TKMS monte-t-elle en bourse ? L'action TKMS enregistre une nette hausse à la bourse de Francfort à la suite du relèvement des objectifs annuels du groupe pour la deuxième fois en six mois. L'entreprise anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 10% et 12% pour 2026, soutenue par un résultat d'exploitation sur neuf mois supérieur aux prévisions des analystes.

Quel est le montant du carnet de commandes de Thyssenkrupp Marine Systems ? Le carnet de commandes de Thyssenkrupp Marine Systems s'élève à 20,1 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre fiscal 2026. Ce montant garantit au constructeur allemand une charge de travail industrielle pour environ huit années, tirée par les commandes de sous-marins 212CD et de frégates MEKO.

Quels sont les principaux contrats internationaux en cours pour TKMS ? Outre la commande de frégates pour la marine allemande, le groupe a été désigné fournisseur privilégié au Canada pour un programme de douze sous-marins. Il mène également des négociations contractuelles finales avec l'Inde pour six sous-marins et développe des partenariats industriels avec l'espagnol Navantia.