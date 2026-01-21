Un rebond technique de 1,20% est observé autour de 89 300 USD , après une chute marquée.

La régulation crypto américaine , via le CLARITY Act , est au cœur des débats à Davos.

La cryptomonnaie reste fortement corrélée au S&P 500 , confirmant sa sensibilité au risque global.

Bitcoin a corrigé de plus de 30% au T4 2025 et évolue toujours en phase de consolidation.

📊 Bitcoin face à la dégradation de l’appétit pour le risque

Une correction brutale suivie d’une phase de consolidation

Après une fin d’année 2025 difficile, le Bitcoin peine à retrouver une dynamique haussière durable. La cryptomonnaie phare a enregistré une correction supérieure à 30% au quatrième trimestre, effaçant une grande partie des gains accumulés précédemment. Depuis, les cours évoluent dans un range étroit, traduisant l’hésitation des investisseurs.

Ces dernières semaines, le Bitcoin avait pourtant tenté une sortie haussière de cette zone de consolidation. Cependant, cette tentative s’est rapidement essoufflée face à un contexte macroéconomique plus tendu, marqué par une montée des incertitudes géopolitiques et financières.

Une corrélation persistante avec les marchés actions

Contrairement à l’image d’« or numérique » souvent associée au Bitcoin, les données récentes confirment une corrélation plus forte avec l’indice US500 (S&P 500) qu’avec le métal précieux. Cette relation souligne le statut du Bitcoin comme actif risqué, sensible aux mouvements de marché et aux variations de l’appétit pour le risque.

La baisse de la prise de risque observée sur les marchés financiers pèse donc logiquement sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies, dont les flux restent largement dépendants des investisseurs institutionnels et des conditions de liquidité globale.

[Graphique à insérer ici : évolution récente du prix du Bitcoin et corrélation avec le S&P 500]

🏛️ Davos et régulation : le CLARITY Act au centre des débats

Un projet de loi controversé aux États-Unis

L’attention des marchés s’est récemment déplacée vers le Forum économique mondial de Davos, où la régulation des cryptomonnaies s’est imposée comme un thème majeur. En ligne de mire : le CLARITY Act, également appelé Crypto Market Structure Act, actuellement débattu aux États-Unis.

Ce texte vise à clarifier l’encadrement du secteur crypto, mais suscite de vives critiques. Selon ses détracteurs, il accorderait un pouvoir excessif à la SEC, au détriment de l’innovation et de la finance décentralisée (DeFi).

Brian Armstrong durcit le ton

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a profité de Davos pour afficher une position particulièrement ferme. Il a publiquement retiré le soutien de son groupe au projet de loi, estimant qu’il favorise excessivement la finance traditionnelle et freine le développement du secteur crypto.

Parmi les points les plus controversés figurent l’interdiction de facto des intérêts sur les stablecoins, le ralentissement de la tokenisation d’actifs et des restrictions accrues sur la DeFi. La déclaration d’Armstrong — « no bill is better than a bad bill » — a surpris les législateurs et provoqué des tensions politiques, entraînant un ralentissement des travaux du Sénat.

🔍 Quelles perspectives pour le Bitcoin et la régulation crypto ?

Les prochaines étapes du CLARITY Act

Malgré les blocages actuels, les discussions restent actives. Le Sénat américain devrait reprendre l’examen du texte après la pause législative, avec plusieurs points clés à revoir : la délimitation des compétences entre la SEC et la CFTC, le cadre applicable aux stablecoins et le traitement de la finance décentralisée.

Une version révisée du projet de loi pourrait être présentée d’ici la fin du mois ou au début du mois prochain. L’objectif serait de rétablir un équilibre entre protection des investisseurs et soutien à l’innovation technologique.

Un signal paradoxal pour le marché

Paradoxalement, Davos a aussi mis en lumière une acceptation institutionnelle croissante des cryptomonnaies. Banques internationales et grandes plateformes évoquent désormais ouvertement la tokenisation des actifs et l’émergence de marchés financiers fonctionnant 24/7 sur blockchain.

Cette reconnaissance renforce l’idée qu’une régulation claire et cohérente est devenue indispensable. À court terme, toutefois, l’incertitude réglementaire pourrait continuer de peser sur le Bitcoin, malgré le rebond technique de 1,20% à 89 300 USD, observé après une chute proche de 5,00% vers 88 000 USD.

Source: xStation 5

❓ FAQ

Pourquoi le Bitcoin est-il en difficulté actuellement ?

Le Bitcoin souffre d’une baisse de l’appétit pour le risque, alimentée par les tensions géopolitiques et l’incertitude réglementaire aux États-Unis.

Le Bitcoin joue-t-il encore un rôle de valeur refuge ?

À court terme, sa forte corrélation avec les marchés actions remet en question son statut de valeur refuge, contrairement à l’or.

Qu’est-ce que le CLARITY Act ?

Il s’agit d’un projet de loi américain visant à encadrer les marchés crypto, en définissant les rôles de la SEC et de la CFTC.

Pourquoi Coinbase s’oppose-t-il au texte actuel ?

Coinbase estime que le projet freine l’innovation, limite la DeFi et favorise excessivement la finance traditionnelle.

Quel impact pour le prix du Bitcoin à court terme ?

Tant que l’incertitude macroéconomique et réglementaire persiste, la volatilité devrait rester élevée, avec un biais prudent.