- Le Bitcoin franchit la barre des 80 500 dollars, s'installant dans une tendance haussière forte avec un signal d'achat technique validé.
- L'Or se stabilise autour de 4 700 dollars après être sorti d'un canal de consolidation de long terme entamé à la fin de l'année précédente.
- Les investisseurs se focalisent sur la publication des résultats financiers de Nvidia et le discours attendu de la Réserve fédérale à Jackson Hole.
- Le Bitcoin franchit la barre des 80 500 dollars, s'installant dans une tendance haussière forte avec un signal d'achat technique validé.
- L'Or se stabilise autour de 4 700 dollars après être sorti d'un canal de consolidation de long terme entamé à la fin de l'année précédente.
- Les investisseurs se focalisent sur la publication des résultats financiers de Nvidia et le discours attendu de la Réserve fédérale à Jackson Hole.
Le marché des actifs numériques et des métaux précieux connaît un regain d'activité marqué à la fin du mois d'août. Matéis Mouflet, Analyste de Marchés chez XTB France, analyse les récents mouvements de prix qui bousculent les portefeuilles. Le Bitcoin dessine une tendance haussière volatile au-dessus des 80 500 dollars, tandis que l'Or se stabilise après une rupture technique majeure. Pour arbitrer ces fluctuations de cours, les investisseurs se réfèrent à des structures graphiques précises afin de repérer les niveaux d'entrée sur les cryptomonnaies.
Le Bitcoin sous la pression de la zone de résistance des 81 500 dollars
Un signal technique de hausse validé
Le cours du Bitcoin montre un mouvement haussier de 4% sur les dernières séances. Cette hausse propulse la valeur de l'actif au-dessus du seuil psychologique de 80 500 dollars. Les données techniques confirment la formation d'un croisement haussier entre les moyennes mobiles à court et moyen terme, souvent nommé croisement doré. Ce signal graphique renforce les positions des acheteurs à long terme.
Matéis note que cette impulsion prend sa source sur un plancher technique horizontal identifié à 58 000 dollars. Ce niveau de prix sert de zone de support depuis plusieurs mois. Les acheteurs ont défendu ce plancher à de multiples reprises lors des corrections passées.
Les volumes de transaction accompagnent ce redressement du marché des actifs numériques. Les flux s'accélèrent à mesure que le cours s'éloigne de son support de long terme. La configuration graphique hebdomadaire affiche des signes de retournement de tendance après une longue période d'hésitation. Cette situation de marché pourrait inciter les investisseurs à accroître leur exposition.
Les objectifs de cours pour les acheteurs
La progression récente se heurte actuellement à un obstacle de taille. L'analyste pointe une résistance technique fixée à 81 500 dollars, qui bloque l'évolution des prix depuis le mois de mai 2026. Les vendeurs défendent activement cette zone pour empêcher un nouveau record de prix. Le franchissement de ce seuil reste la condition nécessaire pour confirmer la tendance haussière.
Une cassure franche de cette résistance ouvrirait la voie à de nouvelles cibles. L'analyste calcule qu'un franchissement de ce seuil permettrait de viser rapidement le niveau des 89 000 dollars. Si ce flux se maintient, l'objectif suivant se situerait à 96 000 dollars.
En revanche, un échec sous la zone des 81 500 dollars provoquerait un repli technique. Le cours du Bitcoin risquerait alors de refluer en direction de son support de moyen terme à 58 000 dollars. Les opérateurs doivent surveiller ces deux niveaux extrêmes pour ajuster leurs positions sur l'actif.
L'Or et le calendrier macroéconomique sous haute tension
La rupture d'un canal de consolidation sur l'or
Le marché de l'Or présente une configuration technique intéressante en cette période de prérentrée. L'actif a évolué pendant près de dix mois au sein d'un large canal horizontal de fluctuation. Cette structure graphique s'est matérialisée par un support à 3 900 dollars et une borne haute située à 5 400 dollars l'once.
Matéis rappelle qu'une tendance baissière s'est installée à partir du mois de février 2026 avant d'être rompue au début du mois d'août. Les cours ont franchi une résistance oblique pour s'installer au-dessus de l'ancien seuil technique de 4 300 dollars. Cette ancienne résistance fait désormais office de support pour les acheteurs.
Les prix de l'Or se stabilisent actuellement à 4 700 dollars l'once, au milieu de ce canal de fluctuation à long terme. Selon Matéis, le cours pourrait se diriger vers la prochaine résistance située à 4 850 dollars. En cas de dépassement de cet obstacle, le métal jaune viserait à nouveau son sommet de 5 400 dollars, tandis qu'un repli sous les 3 900 dollars ouvrirait la voie vers les 3 300 dollars. L'achat de matières premières comme l'or physique ou les contrats dérivés de métaux précieux reste conditionné par ces limites techniques.
Un agenda économique chargé à Wall Street
Les marchés d'actions américains et européens connaissent une semaine riche en publications d'entreprises et en données économiques. Le produit intérieur brut des États-Unis et l'indice de confiance des consommateurs figurent parmi les indicateurs attendus cette semaine. Les investisseurs surveillent également la situation de l'emploi américain à travers les demandes hebdomadaires d'allocations chômage.
La société Nvidia doit publier ses résultats financiers trimestriels ce mercredi soir. Le consensus attend un chiffre d'affaires de 92 milliards de dollars, mais les rumeurs de prévision tablent sur un montant supérieur. Les opérateurs se concentreront sur l'évolution des marges bénéficiaires, sous pression en raison du développement des puces de nouvelle génération Blackwell.
Le rassemblement de Jackson Hole constituera l'événement phare de la fin de semaine avec le discours de Kevin Warsh. Le membre de la Réserve fédérale américaine s'exprimera dans un contexte de taux d'intérêt élevés et d'inflation persistante aux États-Unis. Ces annonces monétaires pourraient influencer la trajectoire des indices boursiers mondiaux et des métaux précieux dans les semaines à venir.
❓ FAQ
Quels sont les objectifs techniques pour le cours du Bitcoin à court terme ? Si le cours du Bitcoin franchit la résistance clé de 81 500 dollars, les acheteurs viseront d'abord le niveau technique de 89 000 dollars. Une poursuite de la tendance haussière permettrait ensuite de cibler le seuil des 96 000 dollars. En revanche, un échec sous la résistance actuelle renverrait l'actif vers son support horizontal à 58 000 dollars.
Comment se comporte le cours de l'or par rapport à ses anciens seuils ? L'Or s'est extrait en début de mois d'un canal de fluctuation horizontal dont la borne basse se situait à 3 900 dollars. Le cours se stabilise actuellement à 4 700 dollars l'once, après avoir transformé la résistance de 4 300 dollars en niveau de support. La prochaine résistance se situe à 4 850 dollars avant un retour possible sur les plus hauts à 5 400 dollars.
Quel est l'impact de la macroéconomie sur les portefeuilles d'actifs physiques ? Les marchés surveillent de près la publication des résultats de Nvidia et le discours de Jackson Hole. Ces publications de premier plan influencent les anticipations de politique monétaire aux États-Unis. Les décisions de taux d'intérêt affectent directement l'attrait des investisseurs pour les métaux précieux et les indices boursiers de référence.
La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous pour approfondir l'analyse.
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