Ethereum reste fragile , avec un RSI hebdomadaire bas et des ventes on-chain notables.

Le marché crypto semble entrer en phase de “bottom discovery” , malgré un cadre politique US plus favorable.

Bitcoin chute sous 70 000 $ , testant la zone des 69 500 $ , à son plus bas depuis novembre 2024.

Le marché des cryptomonnaies subit une nouvelle vague de liquidation. Le Bitcoin est passé sous le seuil psychologique des 70 000 $, testant la zone des 69 500 $, en baisse de près de 4% sur la séance. Dans le même temps, Ethereum se rapproche d’un test critique des 2 000 $, tandis que Ripple (XRP) plonge de 10%, prolongeant la dynamique de vente sur les altcoins. Malgré une administration américaine affichant une posture plus favorable aux cryptos, le marché semble désormais engagé dans une phase de recherche de point bas.

📉 Bitcoin : un signal baissier de cycle intermédiaire

Sous l’EMA200 hebdomadaire

Sur l’unité de temps hebdomadaire, le Bitcoin évolue environ 5% sous sa moyenne mobile EMA200, un niveau largement utilisé pour distinguer les phases haussières des phases baissières de moyen terme. Historiquement, ce positionnement correspond à une phase intermédiaire de marché baissier, plutôt qu’à une capitulation finale immédiate.

La baisse depuis le sommet dépasse désormais 40%, un ordre de grandeur cohérent avec les premières phases correctives observées lors des cycles précédents.

Source: xStation5

Un scénario à la 2022 toujours possible

Si le schéma de 2022 devait se répéter, le Bitcoin pourrait encore connaître une impulsion baissière supplémentaire, avec une cible potentielle autour de 50 000 $. Ce scénario n’est pas central, mais il reste crédible tant que le prix ne parvient pas à se réinstaller durablement au-dessus des moyennes longues.

À ce stade, le marché ne montre pas encore de signal technique clair de retournement, ce qui explique la prudence persistante des investisseurs.

🔍 Indicateurs macro on-chain : le niveau delta en ligne de mire

Le “price delta” comme support de cycle

Dans les précédents marchés baissiers, le price delta on-chain — un indicateur macro combinant des zones de support long terme et le prix moyen réalisé — a souvent agi comme support final. Aujourd’hui, ce niveau est estimé autour de 45 000 $.

Dans les deux cycles précédents, le Bitcoin est venu tester ce niveau avant d’initier une reprise durable, ce qui en fait une référence importante pour les investisseurs de long terme.

Source: BGeometrics

Un marché en quête de capitulation

L’entrée en phase de “bottom discovery” implique une volatilité élevée et des mouvements parfois excessifs, à la hausse comme à la baisse. L’absence de catalyseur fondamental immédiat renforce la probabilité de tests répétés de zones de support, avant qu’un consensus ne se forme sur une valorisation attractive.

🔗 Ethereum : une fragilité structurelle persistante

RSI bas et dépendance au Bitcoin

Le RSI hebdomadaire d’Ethereum se situe autour de 33, contre 29 pour Bitcoin. Malgré une chute de 65% depuis ses sommets, l’ETH peine à afficher une surperformance relative. Historiquement, lors des marchés baissiers, Ethereum corrige souvent plus fortement que Bitcoin, avant de retrouver de la vigueur dans les phases haussières tardives.

Cette configuration suggère qu’un rebond durable de l’ETH reste conditionné à un retour de la demande fondamentale sur Bitcoin.

Source: xStation5

Pression vendeuse on-chain

Les derniers rapports on-chain font également état de ventes d’ETH représentant plusieurs millions de dollars, attribuées à des portefeuilles liés au fondateur du projet, Vitalik Buterin. Même si ces mouvements ne remettent pas en cause les fondamentaux du réseau, ils pèsent sur le sentiment dans un contexte déjà fragile.

🧠 Lecture de marché : capitulation ou patience requise ?

Le rôle limité du facteur politique

L’élection de Donald Trump et la perception d’un cadre réglementaire plus accommodant n’ont pas suffi à enrayer la baisse. Cela souligne un point clé : les cycles crypto restent avant tout guidés par la liquidité, la psychologie de marché et la structure technique, plus que par les annonces politiques à court terme.

Ce que surveillent les investisseurs

Les investisseurs aguerris surveillent désormais :

la capacité du Bitcoin à se stabiliser au-dessus de l’EMA200 ,

l’évolution des flux on-chain et des indicateurs de capitulation,

le comportement relatif des altcoins, souvent révélateur de la fin d’un cycle baissier.

❓ FAQ

Pourquoi le seuil des 70 000 $ est-il important ?

Il s’agit d’un niveau psychologique majeur et d’une zone de support récente, désormais cassée.

Le marché est-il déjà au point bas ?

Rien ne le confirme encore. Les cycles passés suggèrent qu’un dernier mouvement baissier reste possible.

L’EMA200 hebdomadaire est-elle fiable ?

C’est un indicateur de cycle largement suivi, utile pour le moyen/long terme.

Ethereum peut-il rebondir avant Bitcoin ?

Historiquement, non. L’ETH dépend souvent d’un redémarrage clair du BTC.

Le niveau des 45 000 $ est-il réaliste ?

C’est un scénario extrême mais cohérent avec les précédents cycles baissiers.