₿ Bitcoin sous pression : capitulation ou opportunité ? 📉

Dans un environnement marqué par une correction des marchés actions américains, le Bitcoin subit une pression vendeuse persistante. Malgré des flux entrants encore positifs sur certains segments, la cryptomonnaie phare est retombée autour de 76 000 $, soit environ 40% sous son record historique. Cette phase soulève une question clé pour les investisseurs : s’agit-il d’une simple respiration de marché ou d’un mouvement correctif plus profond ?

📉 Bitcoin face à une correction technique marquée

Des flux positifs insuffisants pour enrayer la baisse

Fait notable, la baisse récente intervient alors que le marché a enregistré plus de 560 millions $ d’entrées nettes positives sur une seule séance. En temps normal, ce type de flux constitue un facteur de soutien. Toutefois, dans le contexte actuel, ils n’ont pas suffi à compenser la pression vendeuse liée au repli global du sentiment de risque.

Cette dissociation entre flux et prix illustre une fragilité persistante du momentum, avec des investisseurs davantage enclins à réduire leur exposition qu’à initier de nouvelles positions longues agressives.

Des indicateurs techniques toujours préoccupants

Sur le plan technique, la situation reste contrastée. L’indice de force relative (RSI) évolue autour de 27, confirmant un état de survente prononcé. Historiquement, ce type de configuration peut précéder un rebond technique.

Cependant, le MACD n’a pas encore validé de signal de retournement clair. Le croisement des moyennes mobiles suggère que le momentum baissier pourrait encore se prolonger, laissant la porte ouverte à une nouvelle phase de repli.

🔍 Jusqu’où peut aller la correction du Bitcoin ?

Un scénario technique vers 60 000 $

Certains analystes évoquent un scénario de projection basé sur l’impulsion d’octobre 2025. En appliquant un mouvement de même amplitude (1:1), le Bitcoin pourrait théoriquement glisser vers la zone des 60 000 $. Ce niveau constituerait un seuil psychologique majeur, susceptible d’attirer à nouveau des acheteurs de long terme.

Cette hypothèse n’est toutefois pas un scénario central, mais elle souligne l’ampleur du risque encore présent à court terme.

La vision prudente de Mike Novogratz

Selon Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, le Bitcoin pourrait évoluer au cours du prochain mois dans une large fourchette comprise entre 55 000 $ et 75 000 $. Cette vision reflète une phase de consolidation volatile, plutôt qu’un rebond immédiat et linéaire.

Novogratz estime néanmoins qu’une fenêtre plus favorable pour un rebond pourrait émerger vers la fin du trimestre en cours, à condition que certains catalyseurs macroéconomiques se matérialisent.

🏦 ETF Bitcoin et facteurs macro : des soutiens en perte de vitesse

Des débuts spectaculaires, puis un essoufflement

Le lancement des ETF Bitcoin spot avait suscité un engouement massif, avec environ 13,9 milliards $ de volumes dès la première semaine. Toutefois, cet enthousiasme initial s’est nettement atténué, les flux entrants ayant clairement ralenti depuis.

Cette normalisation était en partie attendue, mais elle prive le marché d’un moteur haussier puissant à court terme, accentuant la sensibilité du Bitcoin aux facteurs macro et techniques.

Deux catalyseurs clés à surveiller

Mike Novogratz identifie deux éléments susceptibles d’influencer positivement le marché dans les prochains trimestres. D’une part, d’éventuelles baisses de taux de la Fed, si le ralentissement économique se confirme, un environnement historiquement favorable aux actifs risqués et aux cryptomonnaies.

D’autre part, les élections américaines de mi-mandat, qui pourraient apporter davantage de visibilité sur le cadre réglementaire des actifs numériques, un point crucial pour les investisseurs institutionnels.

🔗 Ethereum : une correction encore plus sévère

Retour à des niveaux de 2025

Dans le sillage du Bitcoin, Ethereum affiche également une faiblesse marquée. La deuxième capitalisation du marché se négocie autour de niveaux observés à l’été 2025, après avoir chuté depuis un sommet proche de 4 900 $.

La correction a effacé près de 65% de la hausse précédente, un mouvement significatif compte tenu d’une capitalisation d’environ 270 milliards $. Cela souligne l’ampleur du désendettement et de la réduction du risque en cours sur l’ensemble du marché crypto.

Un marché toujours dépendant du sentiment global

La dynamique d’Ethereum reste étroitement corrélée au sentiment global sur les actifs risqués. Tant que la visibilité macroéconomique restera limitée, les rebonds pourraient rester techniques et de courte durée.

❓ FAQ

Pourquoi Bitcoin baisse-t-il malgré des flux positifs ?

Parce que le sentiment de marché est dominé par la correction des actifs risqués et des signaux techniques encore baissiers.

Le RSI en zone de survente garantit-il un rebond ?

Non. Il indique un excès de vente, mais sans confirmation du MACD, le risque de poursuite de la baisse demeure.

Quel est le scénario central pour les prochaines semaines ?

Une consolidation volatile entre 55 000 $ et 75 000 $, selon Mike Novogratz.

Les ETF Bitcoin peuvent-ils relancer la hausse ?

À moyen terme oui, mais les flux se sont nettement calmés après un lancement très dynamique.

Ethereum est-il plus fragile que Bitcoin ?

Sa correction est plus profonde, mais elle reflète surtout un ajustement du risque sur l’ensemble du marché crypto.