🚩 BlackRock vend des bitcoins – Le BTC passe sous la barre des 60 000 dollars. Que va-t-il se passer ensuite ?

Le Bitcoin trade lundi sous la barre des 60 000 dollars après avoir perdu près de 6 % la semaine dernière, une baisse alimentée par un affaiblissement du sentiment du marché et un retrait manifeste des capitaux institutionnels. Les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont enregistré environ 1,8 milliard de dollars de sorties nettes au cours de la semaine écoulée, ce qui place les flux cumulés pour 2026 largement en territoire négatif. Des rachats particulièrement importants ont été enregistrés par l’IBIT de BlackRock, un fonds auparavant connu pour son accumulation persistante et son activité de vente minimale, ce qui a accentué la pression à la hausse sur l’offre du marché. Tant que les flux des ETF ne se seront pas stabilisés et que l’accumulation institutionnelle n’aura pas repris, une reprise significative de la demande de Bitcoin pourrait rester difficile.

Points clés

Strategy a considérablement réduit le rythme de ses achats de Bitcoin, n’acquérant qu’environ 3 600 BTC lors du mois de juin. Le ralentissement observé chez l’un des plus grands détenteurs institutionnels de bitcoins pourrait refléter une attitude plus prudente de la part des investisseurs institutionnels.

a considérablement réduit le rythme de ses achats de Bitcoin, n’acquérant qu’environ lors du mois de juin. Le ralentissement observé chez l’un des plus grands détenteurs institutionnels de bitcoins pourrait refléter une attitude plus prudente de la part des investisseurs institutionnels. La réduction des risques se poursuit sur l’ensemble du marché des produits dérivés. L’ intérêt ouvert sur les contrats à terme sur bitcoin a chuté de près de 2,7 % , la grande majorité des positions liquidées étant des positions acheteuses , ce qui suggère que les positions haussières excessives sont en train d’être dénouées.

sur les contrats à terme sur bitcoin a chuté de près de , la grande majorité des positions liquidées étant des , ce qui suggère que les positions haussières excessives sont en train d’être dénouées. L’ indice Crypto Fear & Greed a chuté à 17 , ce qui le place résolument en territoire de « peur extrême » . Historiquement, des niveaux aussi bas ont souvent accompagné des périodes d’aversion au risque élevée, bien qu’ils n’aient pas systématiquement marqué les creux définitifs du marché.

a chuté à , ce qui le place résolument en territoire de . Historiquement, des niveaux aussi bas ont souvent accompagné des périodes d’aversion au risque élevée, bien qu’ils n’aient pas systématiquement marqué les creux définitifs du marché. Les indicateurs « on-chain » restent mitigés. Les portefeuilles des « baleines » ont intensifié leur accumulation lors de la récente baisse, tandis que certains détenteurs à long terme ont commencé à réaliser des pertes.

Le Bitcoin continue d’être fortement influencé par les conditions macroéconomiques. Un dollar américain plus fort et les anticipations d’un maintien des taux d’intérêt à des niveaux élevés continuent de peser sur la demande d’actifs risqués.

D’un point de vue technique, 60 000 $ reste le niveau de soutien clé. Une reprise durable au-dessus de ce seuil pourrait améliorer le sentiment à court terme, tandis que le prochain soutien majeur se situe près de 58 000 $.

La demande reste l’ingrédient manquant

Les capitaux généralisés n’ont pas encore réintégré le marché. La caractéristique la plus marquée du contexte actuel est le contraste entre une accumulation sélective et l’absence d’un intérêt d’achat généralisé. Alors que certains investisseurs — notamment aux États-Unis — ont commencé à acheter sur repli, les investisseurs institutionnels restent prudents, et les détenteurs à court terme continuent de créer une zone d’offre importante entre 67 000 et 71 000 dollars. Tant que le Bitcoin n’aura pas reconquis cette fourchette, tout rebond sera plus susceptible d’être considéré comme un rebond technique que comme le début d’un renversement de tendance durable.

Le marché des options dresse un tableau tout aussi prudent. Les traders se sont de plus en plus tournés vers la vente de primes d’options plutôt que vers l’achat d’une protection contre la baisse, ce qui suggère des anticipations de volatilité relativement modérée. Parallèlement, les teneurs de marché continuent de détenir une importante exposition gamma longue entre 60 000 et 64 000 dollars, un positionnement qui tend à atténuer la volatilité autour des prix actuels. Cela n’a toutefois pas empêché le Bitcoin de glisser sous la barre des 60 000 dollars, et si ce niveau n’est pas rapidement reconquis, la dynamique baissière pourrait s’accélérer.

Les événements macroéconomiques restent le principal catalyseur

Cette semaine, le Bitcoin devrait réagir non seulement aux prochaines données économiques américaines, mais aussi au discours de Kevin Warsh lors du forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal, où les marchés évalueront une nouvelle fois dans quelle mesure les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale pourraient devenir « hawkish » ou « dovish ».

Par ailleurs, les entrées nettes cumulées vers les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont reculé à un peu moins de 51 milliards de dollars, contre environ 62 milliards de dollars lors du plus fort de la bulle haussière de 2025.

Le Bitcoin est entré dans une phase où un nombre croissant d’indicateurs de valorisation suggèrent des niveaux de prix plus attractifs. Cependant, des valorisations bon marché ne suffisent pas à elles seules à inverser la tendance actuelle. Le marché continue de faire face à la réalisation de pertes, à des sorties persistantes des ETF et à un positionnement défensif sur le marché des options.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Perspectives techniques du Bitcoin (graphique quotidien)

Le Bitcoin s'échange actuellement à près de 30 % en dessous de sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), représentée par la ligne rouge sur le graphique. L'indice de force relative (RSI) s'approche de la zone de survente, même s'il n'indique pas encore une capitulation totale du marché.

Si une nouvelle vague de ventes massives venait à se développer, le Bitcoin pourrait reculer vers la zone des 45 000 $. À la hausse, un rebond au-dessus des 68 000 $, niveau où se situe actuellement la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), pourrait signaler un regain de dynamique d’achat. La prochaine zone de résistance majeure se situe entre 77 000 $ et 80 000 $, renforcée à la fois par l’EMA200 et par les réactions de prix antérieures.

Source: xStation5

Les ventes d'ETF restent la principale préoccupation du marché

Les ventes d'ETF au comptant sur le Bitcoin sont devenues l'un des principaux freins au marché des cryptomonnaies. BlackRock a vendu vendredi environ 444 millions de dollars de bitcoins, tandis que Fidelity Investments a également contribué à la récente vague de pressions à la vente. Les investisseurs continuent d’intégrer dans leurs cours le risque d’un resserrement de la politique monétaire américaine. Conjugué à la remontée actuelle des actions liées à l’IA et au volume considérable de liquidités des particuliers absorbé par l’introduction en bourse de SpaceX, cela se traduit par un environnement caractérisé par une demande limitée et un affaiblissement de l’intérêt spéculatif pour le bitcoin.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Source: XTB Research

Eryk Szmyd Analyste des marchés financiers, XTB