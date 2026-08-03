Avant l'ouverture des marchés européens : Les États-Unis suspendent leurs frappes – Le pétrole recule, les actions progressent (08/03/2026)

Nous venons de clôturer une semaine riche en événements à bien des égards. Ces derniers jours, nous avons assisté à une crise migratoire dans l’enclave espagnole de Ceuta, à l’effondrement du fonds d’investissement Situational Awareness, à une hausse historique de l’indice coréen KOSPI, à l’une des interventions les plus fortes sur le yen japonais depuis longtemps, ainsi qu’à une nouvelle baisse des cours du pétrole, conséquence du retrait de Donald Trump de ses projets d’attaque massive contre l’Iran.

🌍 Géopolitique

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran reste au centre de l’attention, déterminant l’évolution des prix du pétrole et du gaz. Le week-end a été marqué par plusieurs événements significatifs à cet égard.

Samedi, nous avons appris l’annonce d’une attaque qui, selon les déclarations de Donald Trump, devait être « la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale ». Finalement, les dirigeants des pays de la région l’auraient convaincu qu’un accord était sur le point d’être conclu, ce qui a conduit à l’annulation de l’action militaire.

Les négociations progressent également entre l’Iran et Oman concernant un nouvel accord sur la navigation dans le détroit d’Ormuz.

Par ailleurs, l’OPEP+ a décidé d’augmenter le plafond de production de pétrole de 188 barils par jour.

🛢️ Matières premières

Tout cela se traduit par une nouvelle baisse des prix du pétrole et du gaz.

Il faut actuellement débourser un peu plus de 83 dollars par baril de Brent, soit environ 5 % de moins qu’il y a une semaine. On observe une baisse d’ampleur similaire pour le pétrole américain WTI (actuellement sous la barre des 80 dollars le baril).

Après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2023, les prix du gaz sur la bourse néerlandaise TTF sont également en baisse. Les cotations du NATGAS restent stables (autour de 2,76 dollars par MMBtu).

📈 Actions

La baisse des prix des matières premières énergétiques profite aux marchés boursiers. Si l’on examine les contrats à terme, on constate une hausse de 0,8 % pour l’indice américain Nasdaq 100 et de 0,6 % pour le S&P 500. Les contrats à terme sur les indices européens affichent également des couleurs vertes. Tout indique que le DAX allemand ouvrira en hausse d’environ 1 %.

L’optimisme est un peu moins marqué en Asie. Le Nikkei 225 japonais (-1,1 %) et le Shanghai SE chinois (-0,8 %) sont tous deux en baisse. Le KOSPI coréen affiche une perte de 5 %, entraîné à la baisse par Samsung et SK Hynix (qui perdent tous deux environ 8 %).

Il convient de rappeler que vendredi, le KOSPI avait enregistré une hausse de plus de 15 % – la plus forte jamais enregistrée par un indice boursier majeur d’un pays développé au XXIe siècle. Malgré cela, il a clôturé le mois sur une perte d’environ 20 %.

Aujourd’hui, nous attendons les résultats de Palantir, Snap et Trump Media & Technology (tous après la clôture de la Bourse américaine).

🧈 Métaux précieux

Les rendements des obligations américaines à 10 ans restent proches de leurs plus hauts récents (4,69 %), ce qui pèse sur les cours des métaux précieux. La pression est toutefois relativement faible : l’argent et l’or terminent le mois de juillet à des niveaux pratiquement inchangés.

Il faut compter environ 4 070 dollars pour une once troy d’or et 58,2 dollars pour l’argent.

📈 Données macroéconomiques et politique monétaire

Après une semaine riche en réunions des principales banques centrales, nous allons connaître une accalmie plus longue en matière de politique monétaire. Seule la Banque centrale tchèque (CNB) se réunira cette semaine (jeudi) et il est peu probable qu’elle modifie le niveau des taux d’intérêt.

En ce qui concerne les données macroéconomiques, l’attention se portera principalement sur la publication vendredi du rapport NFP. De nouvelles données plus faibles que prévu pourraient renforcer la réévaluation accommodante concernant la trajectoire prévue des taux d’intérêt de la Fed.

En début de semaine, nous attendons principalement la publication des révisions des indicateurs PMI. Comme il s’agit de révisions et non de chiffres préliminaires, leur potentiel à déclencher de la volatilité est plutôt faible. Les données RatingDog en provenance de Chine ont toutefois constitué une exception, celles-ci étant publiées un peu plus tard que les autres : la première estimation pour juillet a été publiée cette nuit.

Chine

Le PMI RatingDog de juillet pour le secteur manufacturier a surpris à la baisse (50,9 contre un consensus de 52). Il convient de rappeler qu’en Chine, les indicateurs PMI sont publiés par deux institutions différentes. S&P (RatingDog) nous donne un meilleur aperçu de la situation des petites et moyennes entreprises privées, situées principalement dans la ceinture côtière du pays. Une grande partie d’entre elles est orientée vers l’exportation. Le Bureau national des statistiques (NBS), en revanche, inclut davantage de grandes entreprises publiques issues des secteurs de l’industrie lourde et des infrastructures, dont la production est orientée dans une bien plus large mesure vers le marché intérieur.

💱 Devises

Le dollar poursuit la vague de ventes qui a débuté à la suite de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi. La paire EUR/USD reste bien au-dessus du niveau de 1,15, son plus haut depuis la mi-juin.

Cependant, l’attention se porte principalement sur le yen, en raison de la première intervention coordonnée menée conjointement par les États-Unis et le Japon. Selon des estimations basées sur les données publiées par la Banque du Japon, des achats d’environ 8 450 milliards de yens (soit alors l’équivalent d’environ 53 milliards de dollars) auraient pu avoir lieu, ce qui représenterait la plus importante intervention en une seule journée de l’histoire de la Banque du Japon.

La paire USDJPY a chuté de plus de 4 % pour s’établir autour de 156, un niveau qui n’avait plus été observé depuis début mai.