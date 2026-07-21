Le sursaut des puces électroniques redonne de l'élan aux indices boursiers asiatiques ce mardi. Les bourses clôturent en nette progression, effaçant une partie du plongeon de la semaine dernière sur fond de rachat d'opportunités dans la technologie. En parallèle, l'interventionnisme étatique à Pékin soutient le marché chinois, et le cours du brut se fixe à 88 $ le baril face aux tensions au Moyen-Orient.

Envolée technologique sur les bourses asiatiques

Sursaut à Tokyo et Séoul

La place boursière japonaise termine la séance en forte hausse ce mardi, effaçant une part importante des pertes subies lors des récentes secousses du secteur technologique. L'indice Topix grimpe de 2,44% à 4 015 points, et le Nikkei 225 s'envole de 3,29% à 66 252 points. La reprise vive s'explique par un retour des acheteurs sur les actions technologiques, délaissées ces derniers jours. Les investisseurs avaient craint des valorisations excessives au regard du niveau des dépenses dans l'intelligence artificielle.

En Corée du Sud, la tendance haussière s'avère encore plus notable lors de la clôture du marché. Le Kospi gagne 3,56% pour s'établir à 6 747,95 points. Le titre Samsung Electronics progresse, tirant l'ensemble de la cote vers le haut. La remontée des fabricants de composants électroniques réconforte les investisseurs locaux après plusieurs séances d'incertitude sur la viabilité des investissements dans l'IA.

Les investisseurs réévaluent les perspectives du secteur des semi-conducteurs, estimant que les dégagements de la semaine passée offraient des points d'entrée attractifs. La demande structurelle en puces informatiques pour les centres de données reste soutenue, malgré les doutes passagers sur les retours sur investissement. Le marché sud-coréen bénéficie pleinement de ce revirement.

Attentes élevées avant les résultats des géants américains

La remontée des marchés asiatiques intervient au moment où s'ouvre la période de publication des résultats trimestriels pour les grandes capitalisations mondiales. Les résultats financiers de Tesla et d'Alphabet, attendus mercredi, retiendront toute l'attention des salles de marché. La semaine suivante verra les publications de Microsoft, Meta, Apple et Amazon.

Les opérateurs exigent des justifications chiffrées concrètes face aux centaines de milliards de dollars engagés dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Tout écart négatif par rapport aux prévisions des analystes pourrait raviver immédiatement la volatilité sur l'ensemble des marchés mondiaux. Les valorisations élevées ne laissent aucune marge d'erreur aux dirigeants d'entreprises.

La sensibilité accrue aux publications financières met sous pression l'ensemble de la chaîne de valeur technologique, jusqu'aux sous-traitants asiatiques. Si les géants américains déçoivent sur leurs perspectives de rentabilité, les valorisations en Asie pourraient rapidement subir de nouvelles corrections. Les investisseurs privilégient donc une approche prudente à l'approche de ces rendez-vous.

Mobilisation des fonds étatiques en Chine et tensions pétrolières

Soutien financier aux actions chinoises

Sur les places continentales, les actions chinoises poursuivent leur redressement engagé la veille grâce aux interventions répétées des autorités de régulation. L'indice Shanghai Composite progresse de 1,79% à 3 864 points. De son côté, le CSI 300 bondit de 3,06% à 4 739 points. Le soutien provient directement d'achats ciblés menés par des entités dépendant de l'État central.

Les gestionnaires d'actifs ont déployé plus de 50 milliards de yuans à travers des facilités de refinancement et des fonds de contrepartie. Ces montants visent à financer des rachats d'actions et à renforcer les participations dans les entreprises publiques centrales. La société China Chengtong a injecté près de 10 milliards de yuans sur le marché, ciblant les entreprises publiques, tout en annonçant d'autres achats via des fonds indiciels cotés.

Le président de la CSRC, Wu Qing, a réaffirmé sa volonté de maintenir la stabilité opérationnelle des marchés de capitaux. Le régulateur financier concentre ses efforts sur la prévention des risques, le renforcement de la surveillance et le développement de la cote nationale. En parallèle, l'indice Hang Seng à Hong Kong évolue sur une quasi-stabilité à +0,02% et 25 148 points, retenu par le climat géopolitique mondial.

Stabilisation du pétrole face aux risques géopolitiques

Sur le marché de l'énergie, le cours du pétrole met fin à sa hausse récente et se stabilise à des niveaux élevés. Le Brent de mer du Nord tourne autour de 88 $ le baril, et le brut américain WTI se négocie près de 82 $. L'incertitude prévaut alors que Donald Trump a averti l'Iran de ripostes à la suite de la mort de trois soldats américains.

Les tensions restent intenses dans le golfe Persique, où les rebelles Houthis ont exprimé leur volonté d'entraver le trafic maritime saoudien en mer Rouge. Sur le plan militaire, l'armée iranienne affirme avoir ciblé des installations de missiles américaines sur la base d'Arifjan au Koweït. L'agence de presse Mehr rapporte également des déflagrations dans la région d'Ispahan, alimentant les craintes d'escalade régionale.

L'espoir d'un apaisement temporaire repose sur des négociations diplomatiques portant sur une trêve de dix jours. La perspective d'un cessez-le-feu à court terme limite pour l'instant l'envolée des cours des matières premières énergétiques. La situation au Moyen-Orient demeure néanmoins le principal facteur de risque sur l'approvisionnement pétrolier mondial.

❓ FAQ

Pourquoi les bourses asiatiques ont-elles rebondi ce mardi ? Le rebond sur les bourses asiatiques s'explique principalement par le net sursaut des actions technologiques, en particulier dans le secteur des semi-conducteurs. Après des ventes massives liées aux craintes sur les valorisations de l'intelligence artificielle, les investisseurs ont profité de cours plus bas à Tokyo et Séoul. De plus, les achats massifs d'actions menés par des fonds étatiques chinois ont soutenu la tendance globale.

Quel est l'impact des tensions au Moyen-Orient sur le cours du pétrole ? L'instabilité géopolitique au Moyen-Orient entretient la nervosité sur le marché énergétique, maintenant le cours du pétrole à un niveau élevé, avec un Brent autour de 88 $ le baril. Les menaces de blocage maritime en mer Rouge et les frappes signalées dans le golfe Persique soutiennent les prix, bien que l'annonce de négociations pour une trêve de dix jours contienne la hausse.

Comment évoluent le Nikkei 225 et le Kospi à la clôture ? À la clôture des marchés, le Nikkei 225 japonais enregistre une progression de 3,29% à 66 252 points, porté par le Topix en hausse de 2,44%. En Corée du Sud, le Kospi gagne 3,56% à 6 747,95 points, dynamisé par la hausse du titre Samsung Electronics.

Pourquoi les actions chinoises progressent-elles nettement ? Les actions chinoises progressent sous l'effet d'une intervention directe des autorités financières et de gestionnaires d'actifs. Plus de 50 milliards de yuans ont été mobilisés pour effectuer des rachats d'actions et soutenir les entreprises publiques. Le président de la régulation boursière a également réaffirmé son engagement à maintenir la stabilité des marchés de capitaux.