L'entreprise affronte un recul de ses ventes nord-américaines, compensé par des baisses de prix sur certaines marques de tequila.

Le sommet de l'entreprise traverse une crise de gouvernance interne. John Manzoni, président du conseil d'administration, prépare le remplacement de plusieurs administrateurs actuels. Cette manœuvre vise directement à encadrer la stratégie de réduction des coûts de son directeur général, Dave Lewis. La relance des ventes américaines et la résolution de ce bras de fer déterminent aujourd'hui la trajectoire de l'action Diageo.

Tensions au sommet et avenir de l'action Diageo

La recherche d'un nouveau rapport de force

Le président de Diageo, John Manzoni, exprime publiquement son insatisfaction concernant la composition actuelle du conseil d'administration. Cette instance dirigeante, dont il a hérité lors de sa prise de fonction, ne répondrait plus aux exigences de gouvernance strictes qu'il souhaite imposer. Les investisseurs institutionnels surveillent systématiquement ces signaux, car ils déterminent la capacité d'une entreprise à valider des choix stratégiques équilibrés sur le long terme.

Pour remédier à cette asymétrie, le dirigeant prépare un remaniement complet de l'équipe d'administrateurs. Il recherche activement de nouveaux profils non exécutifs capables de siéger à la table des décisions avec une autorité légitime. L'objectif formulé par la présidence consiste à instaurer un véritable contre-pouvoir face à la direction générale actuelle.

Ce besoin urgent de rééquilibrage vise directement Dave Lewis, le directeur général en poste qui concentre aujourd'hui une part trop large du pouvoir décisionnel. Ce dernier mène une vaste opération de restructuration au sein du groupe britannique, une manœuvre rendue nécessaire par une conjoncture économique tendue. Un conseil d'administration indépendant permettrait d'encadrer ces transformations structurelles de l'organisation.

Le profil des futurs administrateurs

Les futurs membres du conseil devront impérativement justifier d'une expérience commerciale démontrée et directement applicable. John Manzoni cible spécifiquement des dirigeants issus des secteurs de la distribution au détail ou de l'industrie des boissons. Cette connaissance opérationnelle du terrain doit permettre d'analyser beaucoup plus finement les choix tactiques imposés par la direction générale.

À l'heure actuelle, le manque d'expertise sectorielle au sein de ce conseil inquiète fortement le président de l'entreprise. Selon lui, cette lacune technique empêche les administrateurs de guider efficacement le directeur général dans ses choix commerciaux. Il redoute notamment que l'absence de garde-fous ne laisse Dave Lewis aller beaucoup trop loin dans ses coupes budgétaires.

Ces informations confidentielles, issues de sources proches du dossier, prouvent des luttes d'influence sévères au sein de la gouvernance. De son côté, la direction officielle de l'entreprise n'a pas répondu aux demandes de commentaires formulées ce mardi. L'évolution de ce bras de fer interne reste un marqueur suivi de près par tous les observateurs de l'action Diageo.

Restructuration agressive et pression sur les marges

La méthode Dave Lewis à l'épreuve

Dave Lewis applique actuellement chez Diageo des méthodes de gestion particulièrement strictes, éprouvées lors de ses précédents mandats. Connu dans le monde des affaires pour ses réductions de coûts très agressives, il a gagné le surnom évocateur de "Drastic Dave". Son passage remarqué chez des groupes de consommation comme Tesco et Unilever a solidement forgé cette réputation de coupeur de dépenses.

Cette stratégie de restructuration implacable s'applique désormais de plein fouet au producteur de spiritueux. Face aux difficultés financières persistantes, le directeur général cherche à rationaliser l'ensemble des opérations pour restaurer au plus vite la rentabilité. Ces décisions impliquent généralement des coupes franches dans les budgets marketing et un ajustement régulier des effectifs globaux.

Les acteurs du marché des actions européennes analysent ces programmes de réduction des coûts pour évaluer le potentiel rebond comptable des marges opérationnelles. La méthode Lewis promet des résultats financiers rapides, mais suscite paradoxalement la méfiance ouverte de son propre président de conseil. Ce décalage stratégique profond entre la présidence et la direction générale traduit l'extrême difficulté de réformer un groupe de cette envergure.

Le défi des ventes en Amérique du Nord

Les difficultés commerciales de Diageo se concentrent géographiquement sur l'Amérique du Nord, qui constitue historiquement son premier marché en chiffre d'affaires. En mai dernier, Dave Lewis a publiquement identifié cette région géographique comme le "plus grand défi" actuel de l'entreprise. Les volumes d'affaires y affichent une faiblesse très marquée depuis plusieurs trimestres consécutifs.

Pour tenter de relancer la dynamique commerciale sur ce territoire, la direction a décidé d'actionner rapidement le levier tarifaire. Le groupe a mis en place des baisses de prix très ciblées pour regagner des parts de marché face à la concurrence locale. Ces opérations de promotions concernent spécifiquement certaines marques de tequila phares du portefeuille nord-américain.

La marque emblématique Casamigos figure au premier rang des étiquettes touchées par ces révisions tarifaires à la baisse. Cette stratégie très agressive sur les tarifs de vente vise avant tout à écouler les stocks accumulés dans un marché des spiritueux devenu beaucoup plus tendu. L'impact chiffré de ces baisses de prix sur le bénéfice par action (BPA) reste un indicateur que les marchés surveillent de très près pour évaluer l'évolution de l'action Diageo.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action Diageo est-il sous pression ? Le groupe affronte une baisse de ses ventes en Amérique du Nord, une région qui représente sa première source de revenus. En parallèle, les tensions au sein de la direction créent un climat d'incertitude sur la viabilité de la stratégie à long terme.

Quels sont les facteurs qui influencent le marché des spiritueux ? Les volumes écoulés réagissent directement au pouvoir d'achat des consommateurs et aux politiques tarifaires des distributeurs. Une baisse de prix sur des marques haut de gamme, comme la tequila Casamigos, prouve la nécessité de stimuler la demande dans un environnement concurrentiel. L'évolution des taux de change et les coûts de production pèsent également sur les marges opérationnelles.