Les futures US s'orientent à la hausse ce mardi avant l'ouverture de Wall Street, soutenus par le rebond des valeurs technologiques et l'orientation positive des indices boursiers mondiaux. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 progressent de 1,28% et ceux du S&P 500 gagnent 0,40% dans les échanges d'avant-bourse. Les investisseurs observent la vigueur du secteur des puces électroniques tout en surveillant les annonces relatives aux droits de douane américains et la situation sur l'énergie.

Secteur technologique et futures US avant l'ouverture de Wall Street

La vigueur des semi-conducteurs et des géants de l'IA

Le segment des microprocesseurs motive la progression observée sur les futures US en début de journée.

Source: xStation5

Le sous-traitant taïwanais TSMC envisage de relever ses tarifs de fabrication de puces de 10% d'ici 2027 sur ses technologies de pointe et de générations matures. La révision tarifaire reflète l'augmentation des coûts de production et la saturation des capacités face à la forte demande globale. Les investisseurs anticipent un impact positif sur les marges opérationnelles des acteurs majeurs des actions liées à l'intelligence artificielle.

En parallèle, le fabricant Nvidia a officialisé la détention d'une participation passive de 9,3% dans la société d'infrastructures cloud spécialisée Nebius. L’investissement englobe un engagement initial de 2 milliards de dollars réalisé au mois de mars précédent, lorsque la firme détenait 8,3% du capital. Le groupe détient désormais 22,25 millions d'actions de classe A via cette opération financière stratégique. L’annonce soutient les cours des entreprises partenaires de l'écosystème matériel pour serveurs informatiques.

Dans l'électronique grand public, Samsung Electronics déploie sa première carte de crédit co-marquée sur le territoire américain en partenariat avec Barclays. Le produit financier fonctionnera sur le réseau Visa et permettra une gestion intégrée du compte au sein de l'application mobile de la marque. Cette initiative renforce la présence des groupes technologiques dans le domaine des services financiers dématérialisés. Les investisseurs saluent l'extension des revenus récurrents hors du matériel informatique pur.

Bilan trimestriel et publications des entreprises technologiques

La trajectoire des marchés américains s'appuie également sur un calendrier de publications trimestrielles particulièrement dense. Les résultats d'entreprises de premier plan telles qu'Alphabet, IBM et Intel seront scrutés pour mesurer la monétisation réelle des investissements dans l'intelligence artificielle. Les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre demeurent à des niveaux élevés pour l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. La capacité des entreprises à maintenir leurs prévisions annuelles constituera le catalyseur principal de la séance.

Certaines valeurs technologiques affichent des trajectoires plus mitigées à court terme malgré des performances opérationnelles supérieures au consensus. La société Calix enregistre un bénéfice par action ajusté de 0,47 $ au deuxième trimestre pour un chiffre d'affaires de 293,33 millions de dollars. Cependant, les prévisions communiquées pour le troisième trimestre s'établissent entre 0,37 $et 0,45$ par action, en dessous des prévisions moyennes des intervenants.

L'attention se porte aussi sur le secteur automobile et industriel où General Motors révise à la hausse ses prévisions annuelles. Le constructeur anticipe un bénéfice ajusté compris entre 14 et 16 milliards de dollars pour l'exercice en cours, malgré une charge de restructuration de 2,3 milliards de dollars sur ses usines de véhicules électriques. La marge bénéficiaire en Amérique du Nord grimpe à 8,6% contre 6,1% un an auparavant.

Droits de douane et tensions sur les matières premières

Nouvelles taxes douanières américaines et commerce international

Le président américain Donald Trump prépare la mise en place de nouveaux droits de douane ciblant plusieurs dizaines de pays au cours de la semaine. Cette décision intervient alors que la surtaxe globale temporaire de 10% arrive à échéance vendredi prochain. Des enquêtes complémentaires menées par l'administration commerciale pourraient offrir le cadre juridique nécessaire à des relèvements tarifaires plus ciblés.

Des barrières douanières supplémentaires de 50% visent spécifiquement certaines catégories d'importations canadiennes comme le ciment, le vin et les équipements sportifs. La Maison Blanche justifie ces prélèvements par un traitement commercial jugé discriminatoire envers les marchandises américaines. Des exemptions ciblées sont néanmoins maintenues pour l'énergie, la potasse, et les minéraux stratégiques.

Dans le secteur de la consommation de base, les entreprises adaptent leurs stratégies commerciales à cet environnement réglementaire. La chaîne Kraft Heinz conclut un partenariat avec Disney pour approvisionner ses complexes hôteliers en Amérique du Nord et exploiter la notoriété des licences de divertissement. De son côté, le groupe Hasbro révise à la hausse sa prévision de croissance annuelle des ventes entre 5% et 7%, tirée par sa division de jeux numériques. La distribution spécialisée Ross Stores poursuit l'extension de son réseau avec l'ouverture de 47 nouveaux magasins.

Stabilisation du cours du pétrole et marché des métaux précieux

Sur le marché de l'énergie, le cours du pétrole suspend son mouvement haussier pour se maintenir à un niveau élevé. Le baril de Brent progresse autour de 90$ et le baril de WTI américain à 84$. L'incertitude domine en raison des déclarations de la présidence américaine avertissant l'Iran de répercussions à la suite du décès de trois soldats. Le blocage des voies maritimes en mer Rouge et les attaques contre des bases régionales maintiennent une prime de risque significative sur le brut.

La perspective de négociations diplomatiques portant sur un cessez-le-feu de dix jours limite pour l'instant la hausse des matières premières. Les marchés surveillent attentivement le maintien du trafic pétrolier dans le golfe Persique face aux menaces d'entraves formulées par les rebelles Houthis. La moindre rupture d'approvisionnement physique provoquerait un regain de volatilité immédiat sur les marchés à terme. La situation au Moyen-Orient demeure ainsi la variable déterminante pour l'orientation du secteur énergétique.

Parallèlement aux hydrocarbures, le marché des métaux précieux enregistre des mouvements de réallocation d'actifs. Le cours de l'argent au comptant enregistre une hausse de 4,62% pour atteindre 58,94$ l'once, entraînant un net rebond des sociétés minières cotées. Les investisseurs évaluent l'effet des négociations géopolitiques sur les anticipations d'inflation et sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Ces arbitrages soutiennent la valorisation des producteurs de métaux précieux sur l'ensemble des places financières.

❓ FAQ

Pourquoi les futures US affichent-ils une hausse avant l'ouverture de Wall Street ?

Les futures US progressent principalement sous l'impulsion du secteur technologique et des semi-conducteurs. La hausse des tarifs annoncée par TSMC et la prise de participation de Nvidia dans Nebius renforcent le sentiment positif sur le Nasdaq 100 et le S&P 500.

Quel est l'impact des nouveaux droits de douane américains sur le marché ?

L'annonce de nouveaux droits de douane de 10% sur plusieurs dizaines de pays et de 50% sur certains produits canadiens génère des incertitudes sur le commerce mondial. Cependant, l'exemption accordée au secteur de l'énergie et des minéraux stratégiques limite la nervosité sur les matières premières.

Comment évolue le cours du pétrole face aux tensions géopolitiques ?

Le cours du pétrole se stabilise à des niveaux élevés, avec un Brent autour de 90$ et un WTI proche de 84$ le baril. Les craintes de perturbations maritimes en mer Rouge sont tempérées par l'éventualité de négociations diplomatiques en vue d'une trêve temporaire.

Quels sont les résultats d'entreprises particulièrement suivis cette semaine ?

Les investisseurs suivent avec attention les publications financières de grands groupes comme General Motors, 3M et Hasbro, ainsi que les résultats à venir d'Alphabet, d'IBM et d'Intel. Ces chiffres permettent de mesurer la solidité de la rentabilité d'entreprise et de vérifier la dynamique des investissements dans l'intelligence artificielle.