Les investisseurs attendent les chiffres de l’emploi américain et une décision clé de la Cour suprême des États-Unis.

Les marchés restent peu sensibles aux tensions géopolitiques , malgré des frappes russes proches de la Pologne.

La défense et l’automobile soutiennent les indices , avec Rheinmetall en nette hausse.

Le DAX allemand évolue sans heurts , malgré une pression sur le secteur financier.

Les marchés actions européens évoluent dans un climat étonnamment serein, malgré un contexte géopolitique tendu et plusieurs événements macroéconomiques majeurs attendus dans la journée. Les flux sectoriels restent néanmoins bien identifiés, avec un regain d’intérêt pour la défense et l’automobile.

📉 Marchés européens : une séance calme malgré les tensions

Le DAX sous pression financière, soutenu par la défense

L’indice DAX allemand affiche une séance modérée et stable. Le secteur financier pèse relativement sur la performance, reflétant une prudence persistante des investisseurs vis-à-vis des valeurs bancaires et assurantielles. En revanche, les valeurs automobiles montrent une meilleure tenue, apportant un soutien à l’indice.

Dans le même temps, Rheinmetall s’illustre nettement à la hausse. Le titre profite de la recrudescence des tensions en Ukraine, après une frappe russe nocturne visant des infrastructures énergétiques. Ce contexte renforce les anticipations de dépenses militaires accrues en Europe, un facteur structurellement favorable au secteur de la défense.

Une réaction limitée aux risques géopolitiques régionaux

Fait notable, le WIG20 polonais progresse d’environ 0.7%, malgré des informations indiquant l’utilisation par Moscou d’un missile balistique de portée intermédiaire Oreshnik, à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière polonaise. La frappe aurait visé un site de stockage souterrain de gaz, susceptible d’affecter l’approvisionnement en chauffage et électricité dans l’ouest de l’Ukraine.

Cette absence de réaction marquée suggère que les marchés européens intègrent déjà un niveau élevé de risque géopolitique, limitant l’impact immédiat de nouvelles escalades.

DE40 (Intervalle H1)

Source: xStation5

Source: Bloomberg Finance L.P

🛡️ Défense et politique internationale au cœur des flux

Le secteur de la défense bénéficie d’un nouveau catalyseur

La dernière vague de frappes russes confirme, selon plusieurs observateurs, la volonté de Moscou de poursuivre un objectif militaire sur le terrain, malgré des pertes humaines croissantes. La veille, le Kremlin a rejeté les termes d’un accord négocié par la “Coalition des volontaires” avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cette posture ravive l’intérêt pour les valeurs de défense européennes, perçues comme des bénéficiaires directs d’un environnement sécuritaire dégradé et de budgets militaires durablement orientés à la hausse.

Les investisseurs tournés vers les États-Unis

Au-delà de la géopolitique, l’attention se concentre désormais sur deux événements américains majeurs. Le rapport sur l’emploi non agricole (Non-Farm Payrolls) est attendu à 13h30, heure de Paris, et pourrait influencer les anticipations de politique monétaire.

Par ailleurs, une décision de la Cour suprême américaine sur les droits de douane est susceptible d’être annoncée vers 17h00, heure de Paris. Le consensus estime que, même sans remise en cause des recettes actuelles, la décision pourrait durcir le cadre juridique, limitant l’usage futur des politiques commerciales comme outil budgétaire.

Source: Bloomberg Finance L.P

🏦 Valeurs allemandes : avis d’analystes et réactions contrastées

Hannover Re pénalisée par une dégradation

Hannover Re recule nettement après une dégradation de Morgan Stanley à “Equal Weight”, avec un objectif de cours fixé à 270 €, soit environ 10% de potentiel haussier. Malgré cet objectif, la réaction du marché est négative, reflétant un sentiment globalement prudent sur le secteur financier allemand.

Source: xStation5

Rheinmetall : reprise haussière mais signaux techniques mitigés

Rheinmetall entame une nouvelle impulsion haussière, soutenue par le contexte géopolitique. Toutefois, l’analyse graphique fait apparaître les prémices d’une figure en tête-et-épaules potentiellement baissière, qui pourrait devenir pertinente si l’élan actuel venait à s’essouffler.

Source: xStation5

🚗 Automobile et technologie : Porsche et TeamViewer surprennent

Porsche progresse malgré une dégradation de Barclays

Porsche AG avance en Bourse en dépit d’une dégradation de Barclays à “Underweight”, avec un objectif de cours abaissé à 40 €. La banque met en avant une valorisation exigeante, avec un PER supérieur à 20x sur les prévisions 2026, nettement au-dessus de BMW et Mercedes-Benz.

Barclays souligne également un risque sur les volumes, lié à un cycle de renouvellement des modèles jugé tardif. L’absence de nouveaux SUV ICE/PHEV majeurs avant 2027–2029 crée un vide produit dans un environnement de demande en ralentissement. Malgré ces réserves, le titre se rapproche de sa EMA200, suggérant une possible inflexion de tendance.

Source: xStation5

TeamViewer résiste à des chiffres légèrement décevants

TeamViewer figure parmi les meilleures performances du marché allemand, malgré des prévisions de chiffre d’affaires légèrement inférieures aux attentes. Le groupe a annoncé un chiffre d’affaires préliminaire FY2025 de 767 millions €, contre 776.8 millions € attendus.

La direction a confirmé une marge d’EBITDA ajusté d’environ 44%, tandis que les effets de change, notamment sur EUR/USD, ont pesé sur l’ARR reporté. Cette stabilité des marges rassure les investisseurs.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi les marchés européens restent-ils calmes malgré la géopolitique ?

Les investisseurs semblent avoir intégré un niveau élevé de risque géopolitique, limitant les réactions immédiates.

Pourquoi Rheinmetall progresse-t-il fortement ?

Les tensions en Ukraine renforcent les anticipations de hausse des dépenses militaires en Europe.

Quel est l’enjeu du rapport NFP américain ?

Il pourrait influencer les attentes sur la politique monétaire de la Fed et les marchés globaux.

Pourquoi Porsche monte malgré une dégradation ?

Le marché anticipe un possible retournement technique et relativise les risques à court terme.

Les prévisions de TeamViewer sont-elles inquiétantes ?

Elles sont légèrement inférieures aux attentes, mais la stabilité des marges rassure les investisseurs.