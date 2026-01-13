Le DAX conserve une structure haussière à court terme , malgré une consolidation.

Le Stoxx Europe 600 montre des signes de surchauffe , avec un RSI supérieur à 80.

Les futures américains sont stables , laissant espérer un rebond à l’ouverture de Wall Street.

Symrise et Ørsted surperforment sur fond de décisions stratégiques et judiciaires.

Les marchés actions européens évoluent en territoire négatif lors de la seconde phase de la séance de mardi, dans un climat dominé par l’attentisme. Les investisseurs préfèrent réduire le risque avant la publication imminente de l’indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis, susceptible de donner une direction claire aux marchés globaux. 📉 Indices européens : prudence généralisée En début d’après-midi, les principaux indices affichent des replis modérés mais coordonnés : DAX allemand : -0.19%

CAC 40 français : -0.58%

FTSE 100 britannique : -0.14% À l’inverse, les contrats à terme américains évoluent à l’équilibre, ce qui nourrit l’espoir d’un soutien en provenance de Wall Street lors de l’ouverture de la séance cash. 📊 Une surperformance européenne qui commence à inquiéter L’indice Stoxx Europe 600 a enregistré une performance remarquable, avec une hausse de 17% en 2025 et un gain supplémentaire de 3.2% depuis le début de 2026, surclassant nettement le S&P 500. Cependant, plusieurs indicateurs techniques suggèrent une surchauffe du marché. Le RSI à 14 jours dépasse 80, un niveau rarement observé au cours des vingt dernières années. Historiquement, de telles lectures ont souvent précédé des phases de consolidation ou de retournement. Les analystes d’Oddo BHF et de Société Générale mettent en garde contre une expansion trop rapide des valorisations, en particulier dans les secteurs cycliques, alors que : la croissance économique européenne est attendue autour de 1.2% en 2026 ,

les résultats des entreprises sont restés globalement stables l’an dernier. Prix actuels pour les contrats importants. Source: xStation Volatilité actuelle observée sur le marché européen dans son ensemble. Source : xStation 📈 Analyse technique : le DAX reste constructif Malgré la séance de consolidation, le DAX (DE40) conserve une configuration technique positive. L’indice reste au-dessus de la zone des 24 780 points, ancien plafond majeur de 2025 désormais converti en support. Le franchissement et le maintien au-dessus des EMA 50 et EMA 100 confirment une tendance haussière de court terme. Tant que ces supports dynamiques tiennent, le biais reste favorable, même si une phase de respiration apparaît de plus en plus probable. 🏢 Actualités entreprises : réactions marquées Symrise : le marché salue un virage stratégique L’action Symrise (SY1.DE) bondit de 4.6% après l’annonce d’un recentrage stratégique. Le groupe a décidé de céder son activité Terpenes et d’investir dans la société suédoise Swedencare. Cette opération marque un désengagement du segment chimique au profit du secteur de la santé et du bien-être animal, jugé plus porteur et plus rentable. Les investisseurs y voient une amélioration de l’efficacité du capital et une orientation vers des marchés à plus forte croissance structurelle. Ørsted : victoire juridique et regain d’intérêt pour les renouvelables Ørsted (ORSTED.UK) progresse de 5% après avoir remporté une bataille judiciaire majeure aux États-Unis. Un tribunal a empêché l’administration Trump de relancer la suspension d’un projet éolien offshore dans les eaux côtières américaines. Cette décision est perçue comme un signal très positif pour l’ensemble du secteur des énergies renouvelables, montrant que les investissements verts peuvent être protégés par les institutions judiciaires, même dans un contexte politique défavorable. Le titre a ouvert la séance avec un gap haussier marqué, attirant l’attention des investisseurs sur l’ensemble du segment. L'ouverture des actions de la société a eu lieu aujourd'hui avec un écart à la hausse significatif. Source : xStation 🏦 Recommandations d’analystes : nombreuses révisions La séance est également marquée par une vague de changements de recommandations. Parmi les plus notables : Relèvements sur Lufthansa, Zalando, Aurubis, Swissquote ou encore HMS Networks.

Dégradations sur plusieurs poids lourds industriels et de défense, dont BMW, BAE Systems, Thales, Vinci et Volvo. Ce contraste illustre un mouvement de rotation sectorielle, avec une prudence accrue sur les valeurs cycliques matures et une recherche plus sélective d’opportunités. ❓ FAQ Pourquoi les marchés européens reculent-ils aujourd’hui ?

En raison de l’attentisme avant la publication du CPI américain, un indicateur clé pour les anticipations de taux. Le marché européen est-il en surchauffe ?

Les indicateurs techniques, notamment le RSI du Stoxx 600, suggèrent un risque accru de consolidation. Le DAX reste-t-il haussier ?

Oui à court terme, tant qu’il se maintient au-dessus de la zone des 24 780 points et de ses moyennes mobiles clés. Pourquoi Symrise et Ørsted surperforment-elles ?

Symrise bénéficie d’un recentrage stratégique jugé créateur de valeur, tandis qu’Ørsted profite d’une victoire judiciaire favorable au secteur des renouvelables. Le CPI américain peut-il changer la tendance ?

Oui, une surprise sur l’inflation pourrait rapidement influencer les marchés actions, les taux et le dollar.

