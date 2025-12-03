BREAKING: L’EUR/USD recule légèrement après des données ISM légèrement meilleures🔎

16h00 heure française, États-Unis – Données ISM pour novembre : ISM Non-Manufacturing PMI : actuel 52,6 ; prévision 52,0 ; précédent 52,4

ISM Non-Manufacturing Prices : actuel 65,4 ; précédent 70,0

ISM Non-Manufacturing New Orders : actuel 52,9 ; précédent 56,2

ISM Non-Manufacturing Employment : actuel 48,9 ; précédent 48,2

ISM Non-Manufacturing Business Activity : actuel 54,5 ; précédent 54,3 L’indice S&P Global US Services PMI de novembre a signalé une croissance solide continue dans le secteur des services, avec un indice principal à 54,1, indiquant une expansion mais au plus bas depuis cinq mois. Les nouvelles commandes ont progressé au rythme le plus rapide depuis fin 2024, et les entreprises ont augmenté leurs embauches, soutenues par une confiance améliorée après la fin du shutdown gouvernemental et par les attentes de croissance plus forte et de baisses de taux. Cependant, les coûts des intrants ont atteint un plus haut de six mois, en raison de la hausse des coûts de main-d’œuvre et des tarifs douaniers, poussant les entreprises à augmenter leurs prix plus rapidement — ce qui pourrait limiter les possibilités de nouvelles baisses de taux. Globalement, combiné à de bons résultats dans le secteur manufacturier, l’ensemble des données suggère une croissance du PIB annualisé d’environ 2,5 % au T4, portée notamment par une forte activité dans les services financiers.

