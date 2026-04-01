BREAKING: L'indice ISM montre que l'expansion se poursuit, mais que les pressions inflationnistes s'intensifient

L'indice global de 52,7 (contre 52,5 prévu et 52,4 précédemment) marque le troisième mois consécutif d'expansion, mais les détails du rapport tempèrent l'enthousiasme du marché. Choc inflationniste (prix payés : 78,3 contre 73,0) : C'est le principal enseignement à retenir de ce rapport. Les coûts des intrants augmentent à leur rythme le plus rapide depuis mi-2022. Une telle pression sur les prix (matières premières, droits de douane) constitue un signal d'alerte majeur pour la Fed, repoussant l'échéance d'éventuelles baisses de taux, bien que le marché n'évalue la probabilité d'une hausse des taux cette année qu'à 20-30 %.

C'est le principal enseignement à retenir de ce rapport. Les coûts des intrants augmentent à leur rythme le plus rapide depuis mi-2022. Une telle pression sur les prix (matières premières, droits de douane) constitue un signal d'alerte majeur pour la Fed, repoussant l'échéance d'éventuelles baisses de taux, bien que le marché n'évalue la probabilité d'une hausse des taux cette année qu'à 20-30 %. Reprise soutenue (PMI global : 52,7) : Le secteur manufacturier a définitivement surmonté le ralentissement de 2025. La résilience de l'économie américaine offre à la Fed une plus grande marge de manœuvre pour maintenir sa politique monétaire restrictive.

Le secteur manufacturier a définitivement surmonté le ralentissement de 2025. La résilience de l'économie américaine offre à la Fed une plus grande marge de manœuvre pour maintenir sa politique monétaire restrictive. Ralentissement de la dynamique de la demande (nouvelles commandes : 53,5) : Si les commandes continuent d'augmenter, leur rythme a ralenti par rapport à février (55,8). Cela suggère que la vague initiale d'optimisme du Nouvel An et de reconstitution des stocks commence à s'estomper.

Si les commandes continuent d'augmenter, leur rythme a ralenti par rapport à février (55,8). Cela suggère que la vague initiale d'optimisme du Nouvel An et de reconstitution des stocks commence à s'estomper. Faible demande de main-d'œuvre (Emploi : 48,7) : Malgré une production en hausse, le secteur reste en phase de contraction en matière d'embauche (indice inférieur à 50). Les entreprises pourraient se tourner vers l'automatisation ou réduire leurs coûts de main-d'œuvre pour compenser la flambée des prix des matières premières. Ce rapport se révèle résolument optimiste, notamment du point de vue de l'inflation. La conjonction d'une croissance robuste et d'une flambée des coûts des intrants devrait soutenir le dollar américain et les rendements des bons du Trésor, tout en pesant sur les valorisations des valeurs technologiques (US100). Le scénario de taux d'intérêt « plus élevés plus longtemps » vient de gagner encore en crédibilité. Bien sûr, l'EURUSD réagit à l'espoir d'une fin prochaine du conflit au Moyen-Orient. La diminution du risque pèse sur le dollar américain, et l'EURUSD repasse au-dessus de 1,16, franchissant ainsi la ligne de tendance baissière.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."