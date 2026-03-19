BREAKING : La BCE maintient ses taux d'intérêt inchangés 📊 L'EURUSD réagit

La BCE maintient ses taux d'intérêt inchangés à 2 % tout en surveillant l'évolution des autres banques centrales. Elle revoit ses prévisions de croissance économique et d'inflation, sans toutefois s'engager à l'avance sur une trajectoire de taux spécifique. Inflation en 2028 (hors alimentation et énergie) estimée à 2,1 % contre 2 % précédemment

BCE : le conflit au Moyen-Orient fait peser des risques à la hausse sur l’inflation

BCE : prévisions de croissance du PIB pour 2026 à 0,9 % contre 1,2 % précédemment

BCE : croissance du PIB en 2027 à 1,3 % (contre 1,4 % précédemment)

BCE : croissance du PIB en 2028 à 1,4 % (inchangée par rapport à la prévision précédente de 1,4 %)

BCE : inflation en 2026 à 2,8 % en raison de la flambée des prix de l'énergie

BCE : approche dépendante des données ; la transmission de la politique monétaire reste forte

BCE : les implications pour la politique monétaire dépendent de l'intensité et de la durée du conflit

BCE : déterminée à maintenir l'inflation à son objectif

BCE : bien positionnée pour faire face à l'incertitude actuelle

BCE : les anticipations d’inflation à long terme restent bien ancrées

L’EUR/USD conserve ses gains après la décision de la BCE, +0,3 % à 1,1485

La BCE maintient ses trois taux d’intérêt directeurs inchangés

BCE : l’économie a fait preuve de résilience au cours des derniers trimestres

Avertissement de la BCE : les marchés considèrent les tensions au Moyen-Orient comme un choc énergétique

BCE : la guerre accroît les risques d’inflation tout en pesant sur les perspectives de croissance

BCE : l’approche fondée sur les données aidera à définir la politique monétaire en fonction des besoins

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."