Calendrier économique : Bilan d'une semaine intense (12.06.2026)

Nous venons de vivre des journées riches en événements sur le plan des marchés, et pas seulement au Moyen-Orient. Mercredi, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mai ont été publiés, ce qui a constitué une agréable surprise pour les responsables de la Fed. Jeudi, la présidente Lagarde a pris la parole. Dans ses déclarations, elle a adopté de manière inattendue un ton plutôt « hawkish ». Aujourd'hui, l'attention macroéconomique s'est portée sur l'évolution du PIB britannique. Il n'y a pas eu de surprise majeure à ce sujet. L'économie s'est contractée de 0,1% en glissement mensuel. Les investisseurs ont toutefois l'esprit ailleurs : ils se concentrent sur l'introduction en bourse de SpaceX prévue aujourd'hui. Données macroéconomiques Jeudi La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base. La décision s'est accompagnée d'un discours relativement ferme de la part de la présidente Lagarde, qui a souligné que la croissance économique dans la zone euro n'était ni absente ni sérieusement menacée. Elle s'est également montrée prudente concernant l'inflation. Comme nous avons pu l'entendre : « Notre décision se justifie quel que soit le scénario d'inflation envisagé : celui qui table sur une forte accélération, le scénario de base, ou celui qui table sur un ralentissement. »

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis ont atteint 229 000, leur plus haut niveau depuis février. Il n'y a toutefois pas de raison majeure de s'inquiéter pour le marché du travail, d'autant plus que celui-ci continue de bénéficier des chiffres extrêmement solides de l'emploi non agricole (NFP).

Vendredi L'économie britannique s'est contractée de 0,1% en avril par rapport au mois précédent. La baisse était conforme aux attentes et fait suite à deux mois de croissance substantielle (0,4% et 0,3%), ce qui limite son impact négatif.

Calendrier macroéconomique Vendredi Calendrier des résultats États-Unis Bitcoin Depot Inc. (BTM.US) : BMO (avant l'ouverture du marché)

Replimune (REPL.US) : BMO (avant l'ouverture du marché)

CURRENC Group (CURR.US) : BMO (avant l'ouverture du marché)

Jiayin Group (JFIN.US) : BMO (avant l'ouverture du marché)

Children’s Place (PLCE.US) : AMC (après la clôture du marché)

The Children's Place (PLCE.US) : AMC (après la clôture du marché)

Fathom Holdings (FTHM.US) : AMC (après la clôture du marché) 3 marchés à surveiller Nasdaq 100 (US100) SpaceX fait son entrée dans l'indice aujourd'hui. L'intérêt pour l'entreprise est énorme, mais le cours de l'action est très élevé. Cela n'enlève rien au fait qu'il s'agira de la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Dollar américain (USD) Les déclarations imprévisibles du président Trump entraînent une volatilité accrue sur le marché des devises. Les investisseurs attendent également la réunion du FOMC prévue la semaine prochaine. Apple (AAPL.US) Il y a quelques mois, l'entreprise a signé un contrat de 2,5 milliards de dollars pour les droits de diffusion télévisée de la MLS. Le succès commercial de la Coupe du monde de cette année, qui pourrait populariser le football aux États-Unis, n'est donc pas sans importance pour elle. — Michał Jóźwiak, Analyste des marchés financiers chez XTB



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