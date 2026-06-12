BREAKING: USDIDX recule malgré les bons résultats de l'enquête de l'Université du Michigan

L'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est établi à 48,9, contre une prévision de 46,0 et un chiffre précédent de 44,8. La confiance des consommateurs a progressé d'environ 4 points d'indice, soit 9% , ce mois-ci.

, ce mois-ci. Cette amélioration s'explique en partie par la baisse des prix de l'essence en début de mois.

La hausse de la confiance a été généralisée, avec des améliorations observées dans toutes les tranches d'âge, tous les niveaux d'éducation et tous les groupes politiques.

Les consommateurs à faibles revenus ont enregistré une amélioration particulièrement marquée de leur confiance, reflétant la part plus importante des dépenses de carburant dans leur budget familial.

Les évaluations de la situation financière personnelle, des perspectives financières et de la conjoncture économique se sont toutes améliorées au cours du mois.

Malgré ce rebond, la confiance reste faible, s'établissant à 13% en dessous des niveaux de janvier 2026 et à 19% de moins qu'il y a un an .

et à . Les consommateurs continuent de se concentrer sur les pressions quotidiennes liées au coût de la vie et restent préoccupés par le niveau élevé de l'inflation.

Les anticipations d'inflation à un an ont reculé, passant de 4,8% en mai à 4,6% en juin , bien qu'elles restent élevées.

, bien qu'elles restent élevées. Les anticipations d'inflation à long terme ont baissé de 3,9% à 3,4% , restant supérieures à la fourchette de 2,8% à 3,2% observée tout au long de l'année 2024.

, restant supérieures à la observée tout au long de l'année 2024. Les entretiens pour l'enquête ont été menés entre le 19 mai et le 8 juin. USDIDX (M5) Source: xStation 5

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