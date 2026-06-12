Le cours GBPUSD se consolide à 1,3415, tandis que les investisseurs anticipent le maintien des taux de la Bank of England à 3,75% face au risque de stagflation.

Le secteur des services, et plus particulièrement les arts et loisirs, a tiré l'activité vers le bas, malgré une croissance de 0,7% maintenue sur les trois derniers mois.

Le PIB de l'économie britannique s'est contracté de 0,1% en avril 2026, plombé par les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient et la flambée des hydrocarbures.

L'économie britannique enregistre une contraction de 0,1% en avril 2026, marquant sa première baisse mensuelle depuis le mois d'août de l'année précédente. Les dernières données de l'Office for National Statistics (ONS) indiquent que le PIB souffre frontalement de l'escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran. Pour les investisseurs exposés au cours GBPUSD, l'attention se déporte désormais sur la Banque d'Angleterre, prise en étau entre un choc énergétique de grande ampleur et la menace d'une stagflation.

Impact du conflit iranien sur l'économie britannique

La crise énergétique ralentit la croissance

Le principal facteur de ce ralentissement d'avril est la guerre entre l'Iran et les États-Unis, qui a récemment franchi la barre des 100 jours. Le blocage effectif du détroit d'Ormuz, voie maritime majeure pour le pétrole brut et d'autres marchandises, a paralysé les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'économie britannique avait pourtant affiché une croissance de 0,3% en mars, et maintient une progression de 0,7% sur le trimestre achevé en avril, traduisant des fondations stables avant la matérialisation de la crise.

Cette fermeture a provoqué une hausse abrupte des prix de l'énergie et des carburants. En tant qu'importateur net d'énergie, le Royaume-Uni subit de plein fouet les chocs internationaux. Une flambée des prix à la pompe a contraint les automobilistes à réduire drastiquement leur consommation en avril, annulant de fait l'impulsion de début d'année.

De plus, les enquêtes de l'Office for National Statistics rapportent de nombreuses plaintes d'entreprises confrontées à la baisse de leurs chiffres d'affaires et à l'augmentation de leurs coûts de production. Ces difficultés touchent l'ensemble des secteurs de gros, de la production et des transports. Sur une note plus optimiste, les marchés boursiers européens réagissent en séance ce vendredi 12 juin, avec un indice londonien affichant un gain de 0,8% à l'ouverture, porté par l'espoir d'un accord de paix.

Disparités sectorielles : services en recul

Le freinage de l'économie britannique s'accompagne de performances inégales selon les secteurs industriels. Le segment des services affiche une baisse de 0,2%, devenant le principal contributeur à la contraction mensuelle du PIB.

Le groupe des arts, des loisirs et du divertissement a été le plus lourdement touché, accusant une chute de 9,1%. Ce plongeon résulte de l'annulation de multiples événements sportifs au Moyen-Orient, un phénomène qui a pénalisé de façon directe les organisateurs et entreprises partenaires basés au Royaume-Uni.

La production industrielle enregistre une croissance nulle (0,0%) en avril. Si l'industrie manufacturière a progressé de 0,4%, propulsée par une augmentation de 4,2% de la production pharmaceutique, ces gains ont été effacés par la contraction des services publics. De son côté, le secteur de la construction affiche une hausse de 0,1%, alimentée par l'entretien et la réparation (+0,6%), tandis que les nouveaux projets reculent de 0,3%.

Perspectives pour le cours GBPUSD et la politique monétaire

Le dilemme de la Bank of England

La baisse inattendue de l'activité fait craindre une bascule vers la stagflation, une combinaison de stagnation économique et de prix obstinément élevés. Le Fonds monétaire international (FMI) a d'ores et déjà abaissé sa prévision de croissance de l'économie britannique pour 2026 de 1,3% à 0,8%, signalant que la Grande-Bretagne pourrait subir le choc de la guerre plus durement que les autres grandes nations développées.

La conjoncture risque de se détériorer davantage au troisième trimestre, période durant laquelle le plafond des prix de l'énergie domestique doit augmenter de 13%. Cette révision autorisera les fournisseurs à répercuter le coût du gaz et du pétrole sur les ménages, alourdissant mécaniquement l'inflation au Royaume-Uni.

La Bank of England fait face à une équation monétaire complexe, les décideurs devant arbitrer entre la lutte contre l'inflation importée et le danger de précipiter une récession. Les anticipations du marché de la dette penchent pour un maintien du taux directeur à 3,75% la semaine prochaine. Cependant, certains membres du comité de politique monétaire pourraient voter pour une hausse afin de contrer un choc énergétique qui s'installe dans la durée.

Analyse technique du cours GBPUSD

Après la publication des statistiques du PIB, la livre sterling a cédé 0,2% face au dollar, les cambistes révisant à la baisse leurs prévisions de relèvement des taux. Une hausse de l'appétit pour le risque a ensuite pris le relais en réponse aux signes d'apaisement des tensions diplomatiques entre Washington et Téhéran, provoquant un repli du dollar.

Ce vendredi midi, le cours GBPUSD s'échange en légère hausse (+0,05%) à 1,34158. La paire consolide au sein d'une tendance baissière de court terme sur l'intervalle journalier (D1) et évolue sous les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 30 jours (1,34226) et 100 jours (1,34372).

La pression à la vente s'est atténuée suite au rebond sur le niveau de support proche de 1,3330. L'indicateur RSI (14) s'établit à 49,5, traduisant l'absence de directionnel clair de la part des opérateurs. Le franchissement des moyennes mobiles à 1,34372 validera la prochaine orientation haussière de la paire.

Graphique 3 : Taux de change GBPUSD et EURGBP (inversé ; en bleu). Source : xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l'économie britannique s'est-elle contractée en avril 2026 ?

Le PIB de l'économie britannique a reculé de 0,1% sous le coup de l'escalade militaire entre l'Iran et les États-Unis. Ce conflit a provoqué la fermeture du détroit d'Ormuz, entraînant une pénurie mondiale et une hausse importante des prix du pétrole et de l'énergie, ce qui a contraint les entreprises et les automobilistes à réduire leur consommation.

Quel est l'impact de cette contraction sur le cours GBPUSD ?

La livre sterling a initialement trébuché face au dollar, les acteurs du marché ayant abaissé leurs anticipations de hausses de taux de la Bank of England. Toutefois, le cours GBPUSD s'est rapidement stabilisé en consolidation autour de 1,3415, influencé par une baisse du billet vert liée à un regain d'optimisme sur un cessez-le-feu.

Quelles sont les attentes concernant la politique de la Bank of England ?

Coincée entre la hausse de l'inflation au Royaume-Uni due aux tarifs énergétiques et le ralentissement avéré de l'activité, la banque centrale devrait privilégier le statu quo. La majorité des analystes anticipent un maintien du taux d'intérêt directeur à 3,75% lors de la prochaine réunion, afin de ne pas aggraver les difficultés économiques actuelles.