BREAKING: La hausse des stocks de pétrole brut surprend les marchés alors que les stocks de produits pétroliers reculent

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a publié son rapport hebdomadaire sur la situation pétrolière, qui présente un bilan mitigé mais globalement baissier pour les cours du brut. Les stocks commerciaux de pétrole brut ont augmenté de 1 925 000 barils, contredisant nettement les prévisions du marché qui tablaient sur une baisse de 1 200 000 barils. Cela représente un écart significatif par rapport aux données de l'API publiées hier, qui laissaient entrevoir une baisse massive de 4,4 millions de barils. Chiffres clés : Pétrole brut : +1 925 000 barils (Prévision : -1 200 000)

+1 925 000 barils (Prévision : -1 200 000) Essence : -4 570 000 barils (Prévision : -1 494 000)

-4 570 000 barils (Prévision : -1 494 000) Distillats : -3 427 000 barils (Prévision : -2 458 000) Si la hausse des stocks de brut constitue une surprise au premier abord, les stocks totaux ne se situent que légèrement au-dessus de la moyenne saisonnière sur cinq ans. Il convient de noter que le Département de l'Énergie (DOE) a continué à puiser dans la Réserve stratégique de pétrole (SPR) pour maintenir la stabilité du marché ; toutefois, le rythme actuel de ces prélèvements est nettement plus lent que l'intervention musclée menée par l'administration en 2022. Cette nouvelle baissière concernant le pétrole brut a été partiellement compensée par des données très optimistes sur les produits raffinés. Les baisses massives des stocks d'essence et de distillats (toutes deux nettement plus importantes que prévu) indiquent que la demande sous-jacente aux États-Unis reste solide malgré les prix élevés et les tensions géopolitiques. Le brut WTI a connu une légère fluctuation après la publication des chiffres. Le cours se situe près de son plus haut de la journée, légèrement en dessous de 92 dollars le baril. La résistance clé pour cette référence se situe autour de 94 dollars le baril, près du retracement de Fibonacci à 38,2 %. Au-delà des données sur les stocks, le marché réagit à l'évolution de l'actualité géopolitique. Le président Donald Trump a laissé entendre que les pourparlers diplomatiques avec l'Iran pourraient reprendre dès ce vendredi. Cette perspective d'une avancée diplomatique incite les opérateurs à réduire la « prime de risque géopolitique », alors même que le blocus naval des ports iraniens reste en vigueur. Pour l'instant, le marché met en balance une forte demande intérieure en carburant et l'espoir d'une résolution du conflit au Moyen-Orient. Source: xStation5

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