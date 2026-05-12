BREAKING : Le Sénat donne son feu vert à Warsh. Les marchés restent prudents face aux inquiétudes

Il n’y a eu ni surprise ni rebondissement inattendu. Aujourd’hui, le Sénat américain a confirmé la nomination de Kevin Warsh au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, lui ouvrant ainsi la voie vers l’un des postes les plus importants de l’architecture financière mondiale, voire vers la présidence de la Réserve fédérale. Les marchés avaient largement anticipé ce scénario, de sorte que la décision en elle-même n’a pas suscité une réaction très vive, mais son importance apparaît plus clairement dans le contexte macroéconomique et inflationniste plus large. M. Warsh accède à ce poste clé à un moment où l’inflation mesurée par l’IPC aux États-Unis a repris de la vitesse et atteint son plus haut niveau depuis 2023. Cela modifie considérablement le discours du marché, car il y a quelques mois à peine, les investisseurs étaient largement convaincus que l’inflation revenait progressivement vers son objectif et qu’une marge s’ouvrait pour un assouplissement monétaire. Ce scénario a désormais été repoussé dans le futur, obligeant les marchés à faire face une nouvelle fois au risque que les taux d’intérêt restent élevés plus longtemps. Du point de vue des marchés, cela marque un retour à un environnement où le coût de l’argent reste l’un des principaux moteurs de la valorisation des actifs. Une inflation plus élevée, combinée à une position potentiellement plus accommodante de la part de la nouvelle direction de la Fed, pourrait peser sur l’appétit pour le risque, en particulier dans les segments les plus sensibles aux taux d’actualisation et aux flux de trésorerie futurs, tels que les valeurs technologiques. Dans ce contexte, les craintes s’intensifient quant à la possibilité que la Fed assouplisse sa politique trop rapidement malgré des pressions inflationnistes persistantes, ce qui compromettrait la crédibilité de la trajectoire de désinflation. Un autre facteur de plus en plus pris en compte par les marchés est la question de l’indépendance de M. Warsh et de ses relations avec l’administration politique. Les investisseurs craignent qu’il ne soit davantage enclin à s’aligner sur les attentes de la Maison Blanche et de Donald Trump dans le processus décisionnel de la Fed, ce qui pourrait potentiellement affaiblir le degré d’indépendance traditionnellement élevé de la banque centrale aux États-Unis. Un tel risque affecte non seulement l’orientation de la politique monétaire, mais surtout sa prévisibilité, qui est cruciale pour la valorisation des actifs. Dans ce contexte, la question centrale n’est plus seulement le rythme de la réponse de la Fed à l’inflation, mais aussi le degré d’autonomie qu’elle conservera dans le nouvel environnement politique. Les marchés entrent dans une phase où les données macroéconomiques, en particulier les anticipations d’inflation et de taux d’intérêt, constituent à nouveau la principale source de volatilité, le changement de direction à la Fed ne faisant qu’amplifier cette dynamique.

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