BREAKING : Les stocks de pétrole américains augmentent, mais le Brent frôle déjà les 80 dollars américains

Principales variations des stocks (hebdomadaires) Stocks de pétrole : +3,00 millions de barils (une baisse d'environ 1,1 à 1,6 million de barils était attendue).

(une baisse d'environ 1,1 à 1,6 million de barils était attendue). Stocks de distillats : -4,98 millions de barils (une hausse de +1,05 million de barils était attendue).

(une hausse de +1,05 million de barils était attendue). Stocks d’essence : -1,90 million de barils (une baisse de -1,5 million de barils était attendue).

(une baisse de -1,5 million de barils était attendue). Stocks de Cushing : -0,052 million de barils (une légère baisse).

(une légère baisse). Taux d’utilisation des capacités de raffinage : -0,8 point de pourcentage (une baisse plus modérée de -0,2 point de pourcentage était attendue).

(une baisse plus modérée de -0,2 point de pourcentage était attendue). Importations de pétrole : +350 000 barils par jour (bpj).

(bpj). Production nationale de pétrole : +50 000 barils par jour (bpj). Commentaire de marché Le dernier rapport de l’EIA présente des données très contrastées, bien qu’en fin de compte assez équilibrées. D’une part, on observe une grande surprise concernant les stocks de pétrole eux-mêmes, qui ont augmenté de pas moins de 3 millions de barils au lieu de la baisse attendue par le marché. Il s’agit de la première hausse des stocks depuis la seconde quinzaine d’avril. Cette évolution s’explique notamment par une nette augmentation des importations (+350 000 b/j) et par une légère baisse de la transformation des matières premières par les raffineries, dont le taux d’utilisation a chuté davantage que prévu (de 0,8 point de pourcentage). D'autre part, ce même ralentissement de l'activité des raffineries, combiné à une demande soutenue, a entraîné une forte baisse des stocks de carburants finis. La baisse des stocks de distillats de près de 5 millions de barils (alors qu'une hausse était attendue !) et une diminution plus marquée que prévu des stocks d'essence ont un effet très haussier sur les prix des produits pétroliers et neutralisent de fait la tendance « baissière » du pétrole lui-même. Malgré ces évolutions intéressantes des données relatives aux stocks américains, la réaction des cours de cette matière première (le Brent s’établissant autour de 79,50 USD) nous rappelle le contexte plus large. La réaction aux rapports hebdomadaires de l’EIA pourrait actuellement s’avérer limitée ou de courte durée, car dans une large mesure, tout dépend désormais de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Les tensions dans cette région, le risque d’escalade du conflit et la menace potentielle qui pèse sur la continuité de l’approvisionnement dictent désormais l’orientation principale des cours du pétrole sur les marchés mondiaux, reléguant quelque peu au second plan les données fondamentales habituelles en provenance des États-Unis. Après une période d’incertitude, Donald Trump a de nouveau annoncé qu’il était prêt à attaquer l’Iran, ce qui entraîne une hausse des cours à près de 80 USD le baril. ​​​​​​​



Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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