BREAKING : Première baisse des stocks américains en deux mois, principalement due à des exportations record

Points clés Première baisse en 8 semaines : les stocks de pétrole brut ont diminué de 913 000 barils .

les stocks de pétrole brut ont diminué de . Exportations record : les exportations américaines de pétrole ont bondi à 5,2 millions de barils par jour .

les exportations américaines de pétrole ont bondi à . Prélèvement sur les réserves stratégiques : 4,1 millions de barils ont été prélevés sur les réserves stratégiques en raison du conflit dans le golfe Persique.

Après huit semaines de hausse ininterrompue, les stocks de pétrole brut américains ont enfin enregistré une baisse, et ce malgré une libération plus importante des réserves stratégiques (SPR). Bien que les marchés financiers suivent avec inquiétude les informations en provenance du golfe Persique et espèrent un retour rapide à la paix, les dernières données suscitent un certain optimisme, mettant en évidence une forte demande extérieure et un renforcement dynamique du rôle des États-Unis en tant qu’exportateur clé de cette matière première. Même si la situation géopolitique reste tendue, les investisseurs guettent avec espoir les signes d'une désescalade qui pourraient rétablir la stabilité dans la région du détroit d'Ormuz. Principales données du rapport de l'EIA : Stocks de pétrole brut : baisse de 0,9 million de barils (à un niveau de 463,8 millions de barils), ce qui a surpris le marché qui s'attendait à une hausse des stocks.

baisse de 0,9 million de barils (à un niveau de 463,8 millions de barils), ce qui a surpris le marché qui s'attendait à une hausse des stocks. Réserve stratégique de pétrole (SPR) : baisse de 4,1 millions de barils (à 409,2 millions) liée à la libération d'urgence de stocks par le Département de l'Énergie.

baisse de 4,1 millions de barils (à 409,2 millions) liée à la libération d'urgence de stocks par le Département de l'Énergie. Exportations américaines de pétrole : augmentation massive de 1,1 million de barils par jour, atteignant un niveau de 5,2 millions de barils par jour.

augmentation massive de 1,1 million de barils par jour, atteignant un niveau de 5,2 millions de barils par jour. Stocks d'essence : forte baisse de 6,3 millions de barils, nettement supérieure à la baisse prévue de 1,7 million. Il s'agit de la plus forte baisse enregistrée depuis au moins plusieurs mois.

forte baisse de 6,3 millions de barils, nettement supérieure à la baisse prévue de 1,7 million. Il s'agit de la plus forte baisse enregistrée depuis au moins plusieurs mois. Stocks de distillats : baisse de 3,1 millions de barils, ce qui les place à environ 6 % en dessous de la moyenne sur cinq ans pour cette période de l'année.

baisse de 3,1 millions de barils, ce qui les place à environ 6 % en dessous de la moyenne sur cinq ans pour cette période de l'année. Production nationale : est restée stable à 13,6 millions de barils par jour. Après plusieurs semaines de hausse, on observe une baisse des stocks commerciaux, et ce malgré la mise en circulation de réserves stratégiques. Source : Bloomberg Finance LP, XTB. Actuellement, nous observons une très forte baisse des stocks de la Réserve stratégique de pétrole (SPR). Une situation similaire s'était produite en 2022. Source : Bloomberg Finance LP. Commentaire Le dernier rapport de l'EIA fournit des conclusions intéressantes concernant la résilience du secteur énergétique américain. Le fait le plus marquant est la baisse réelle des stocks commerciaux malgré une injection massive de pétrole provenant de la Réserve stratégique de pétrole (SPR). La mise sur le marché de plus de 4 millions de barils provenant des réserves de l'État est une réponse directe au blocus du détroit d'Ormuz, qui a coupé une part importante des exportations mondiales. Le fait que les stocks aient baissé malgré cet approvisionnement témoigne d'une demande intérieure extrêmement forte et d'une demande extérieure supplémentaire. Le principal moteur de ces changements est l'expansion des exportations américaines. Le résultat de 5,2 millions de barils par jour prouve que les États-Unis sont en train de devenir un garant de la sécurité énergétique pendant le conflit au Moyen-Orient. Dans le même temps, une baisse des importations de 1 million de barils par jour a encore resserré l'équilibre intérieur. Toutefois, le ton positif de ces données est tempéré par le contexte géopolitique. Le marché « mise clairement sur la paix ». Chaque baril sortant des stocks américains vaut son pesant d’or tant que les exportations via le détroit d’Ormuz restent bloquées. La très forte demande d'essence (hausse à 9,1 millions de barils par jour) suggère que l'économie intérieure américaine tourne toujours à plein régime, ce qui, combiné à la baisse des stocks de carburant, pourrait soutenir les prix à court terme. Les investisseurs restent toutefois prudents, espérant que la diplomatie finira par l'emporter sur les arguments musclés dans la région du golfe Persique. Les stocks de pétrole et de tous les produits pétroliers sont en nette baisse et se rapprochent de la moyenne sur cinq ans. Source : Bloomberg Finance LP, XTB. Le prix du pétrole devrait connaître un léger rebond juste avant le renouvellement des contrats à terme (ce renouvellement s'effectuera à la baisse en raison d'un backwardation extrême). Il convient toutefois de noter que le marché commence à douter d'un démarrage rapide des négociations entre les États-Unis et l'Iran, et que, de surcroît, le marché physique est extrêmement tendu. Source : xStation5. ​​​​​​​L'écart entre le cours au comptant du Brent et le contrat à terme de juin s'élève à près de 30 dollars le baril. Source : Bloomberg Finance LP, XTB.​​​​​​​



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