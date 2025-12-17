BREAKING: Rapport mitigé sur les stocks de pétrole brut américains 📌

Variation hebdomadaire des stocks de carburants :

Stocks de pétrole brut : −1,27 million de barils

(prévision : −2,2 millions de barils ; précédent : −1,81 million de barils)

Stocks d’essence : +4,81 millions de barils

(prévision : +2,1 millions de barils ; précédent : +6,4 millions de barils)

Stocks de distillats : +1,71 million de barils

(prévision : +2,0 millions de barils ; précédent : +2,5 millions de barils)

Pourquoi ces données sont-elles importantes ?

Les variations hebdomadaires des stocks de carburants constituent un indicateur clé pour le marché de l’énergie et les investisseurs, car elles reflètent l’équilibre entre l’offre et la demande. Une hausse des stocks d’essence et de distillats peut signaler une demande des consommateurs plus faible ou une situation de surabondance, ce qui peut exercer une pression baissière sur les prix des produits raffinés. Par ailleurs, une baisse des stocks de pétrole brut inférieure aux attentes suggère que le marché pétrolier est moins tendu qu’anticipé, ce qui pourrait limiter le potentiel haussier des prix du brut.

Évolution hebdomadaire des stocks de carburants

Les données dressent un tableau contrasté du marché des carburants. Les stocks de pétrole brut ont diminué de 1,27 million de barils, soit un recul inférieur aux attentes (−2,2 millions de barils) et moins marqué que la baisse enregistrée la semaine précédente (−1,81 million de barils). Cela peut indiquer une demande plus faible ou une offre de brut plus abondante.

Dans le même temps, les stocks de produits raffinés ont nettement augmenté. Les stocks d’essence ont progressé de 4,81 millions de barils — bien au-delà des prévisions (+2,1 millions de barils), bien que moins fortement que la semaine précédente (+6,4 millions de barils). Les stocks de distillats ont augmenté de 1,71 million de barils, également en deçà des attentes (+2,0 millions de barils) et inférieurs au chiffre de la semaine passée (+2,5 millions de barils).

Globalement, ces données indiquent une pression persistante du côté de l’offre sur le marché des carburants, en particulier sur le segment de l’essence, combinée à une baisse modérée des stocks de brut. Cette configuration pourrait limiter le potentiel haussier des prix du pétrole à court terme.