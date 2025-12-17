Avant l'ouverture des marchés européens (17.12.2025)

Les contrats à terme sur les principaux indices sont en hausse, se remettant de la pression observée lors de la séance d'hier, qui avait été déclenchée par des données américaines mitigées ( US100 : +0,35 %, US500 : +0,2 %, EU50 : +0,05 % ).

). Donald Trump a annoncé un blocus total de tous les pétroliers sanctionnés voyageant à destination et en provenance du Venezuela. Il a accusé le régime de Nicolás Maduro de voler des actifs américains et de financer le terrorisme et la criminalité avec les revenus du pétrole, et a également signalé une accélération des expulsions de migrants vénézuéliens.

Il a accusé le régime de Nicolás Maduro de voler des actifs américains et de financer le terrorisme et la criminalité avec les revenus du pétrole, et a également signalé une accélération des expulsions de migrants vénézuéliens. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump s'apprête à interviewer Christopher Waller, membre votant du FOMC, pour le poste de président de la Fed. Waller est considéré comme le troisième candidat le plus susceptible de succéder à Powell (après Kevin Hassett et Kevin Warsh). Malgré le soutien de Wall Street (les contrats à terme et le dollar se sont renforcés après la publication du rapport), son manque de liens personnels solides avec Trump est considéré comme réduisant considérablement ses chances.

Warner Bros. Discovery prévoit de rejeter une proposition de rachat de Paramount, faite en réponse à Netflix (avant l'ouverture du marché : WBD.US : -0,9 %, NFLX.US : +1 %, PSKY : -0,1 %).

Le sentiment sur les marchés asiatiques est modérément positif, la plupart des indices progressant légèrement grâce au rebond du secteur technologique. Les gains ont été limités par l'incertitude qui plane sur les perspectives économiques américaines après la publication hier des chiffres de l'emploi non agricole et des ventes au détail, ainsi que par la prudence avant la publication de données clés sur l'inflation. CHN.cash et HK.cash sont en tête des gains (respectivement +0,8 % et +0,6 %), mettant fin à trois jours de baisse. Le JP225 est également en hausse (+0,1 %), tandis que l'AU200.cash est stable, ce qui indique un appétit pour le risque modéré.

la plupart des indices progressant légèrement grâce au rebond du secteur technologique. Les gains ont été limités par l'incertitude qui plane sur les perspectives économiques américaines après la publication hier des chiffres de l'emploi non agricole et des ventes au détail, ainsi que par la prudence avant la publication de données clés sur l'inflation. mettant fin à trois jours de baisse. Le JP225 est également en hausse (+0,1 %), tandis que l'AU200.cash est stable, ce qui indique un appétit pour le risque modéré. Le Japon a enregistré en novembre son premier excédent commercial depuis juin, atteignant 322,2 milliards de yens (prévision : 71,2 milliards de yens ; précédent : -226,1 milliards de yens). La croissance des exportations (+6,1 %) a été soutenue par la faiblesse du yen, la reprise de la demande américaine et des droits de douane inférieurs aux prévisions, tandis que la croissance atone des importations (+1,3 %) a reflété la faiblesse de la demande intérieure. En outre, les commandes de machines de base ont dépassé largement les attentes pour atteindre leur plus haut niveau depuis septembre 2022 (+12,5 % contre une prévision de 3,6 % et un précédent de 11,6 %), envoyant un nouveau signal de hausse des dépenses d'investissement parmi les entreprises japonaises.

atteignant 322,2 milliards de yens (prévision : 71,2 milliards de yens ; précédent : -226,1 milliards de yens). La croissance des exportations (+6,1 %) a été soutenue par la faiblesse du yen, la reprise de la demande américaine et des droits de douane inférieurs aux prévisions, tandis que la croissance atone des importations (+1,3 %) a reflété la faiblesse de la demande intérieure. En outre, les commandes de machines de base ont dépassé largement les attentes pour atteindre leur plus haut niveau depuis septembre 2022 (+12,5 % contre une prévision de 3,6 % et un précédent de 11,6 %), envoyant un nouveau signal de hausse des dépenses d'investissement parmi les entreprises japonaises. La nouvelle gouverneure de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), Anna Breman, a déclaré qu'elle utiliserait tous les outils disponibles, y compris les limites LTV et DTI, si nécessaire pour freiner l'essor du marché immobilier ou atténuer un éventuel ralentissement. Elle a également souligné l'importance de la transparence, notant que les marchés avaient réagi plus fortement que prévu à la dernière décision de la RBNZ et que de nouvelles baisses de taux restaient possibles.

Sur les marchés des changes, l'indice du dollar américain (USDIDX) rebondit de 0,2 % après avoir brièvement atteint son plus bas niveau depuis octobre, soutenu par l'article du WSJ sur Waller. Le yen japonais corrige après une série de gains par rapport à la plupart des devises du G10 (USDJPY : +0,4 %, EURJPY : +0,2 %). L' EURUSD est en baisse de 0,2 % à 1,172.

Le Brent et le WTI rebondissent d'environ 1,2 % après avoir atteint hier leur plus bas niveau en quatre ans, soutenus par le blocus américain des pétroliers à destination et en provenance du Venezuela. Le gaz naturel s'échange à un niveau stable.

soutenus par le blocus américain des pétroliers à destination et en provenance du Venezuela. Le gaz naturel s'échange à un niveau stable. L'argent reprend son rallye euphorique, gagnant 3,7 % supplémentaires pour atteindre un nouveau record historique proche de 66 dollars l'once. L'or est en hausse de 0,6 % à 4 330 dollars l'once, tandis que le platine s'envole également, avec une hausse de 3,6 %.

supplémentaires pour atteindre un nouveau record historique proche de 66 dollars l'once. L'or est en hausse de 0,6 % à 4 330 dollars l'once, tandis que le platine s'envole également, avec une hausse de 3,6 %. Les cryptomonnaies sont dominées par le pessimisme. Le bitcoin est en baisse de 1,1 % à 86 880 dollars, tandis que l'ethereum recule de 0,6 % à 2 940 dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."