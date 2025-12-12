Broadcom baisse de 5% malgré des résultats solides et une forte demande en matière d'IA 🗽

Broadcom (AVGO.US) a enregistré un autre trimestre exceptionnellement solide, dépassant largement les attentes de Wall Street et renforçant sa position de deuxième grand bénéficiaire du boom mondial des semi-conducteurs IA après Nvidia. Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ont dépassé les estimations, mais l'essentiel réside dans les prévisions de la société et l'accélération de la demande liée à l'IA. La société a déclaré que ses marges allaient baisser en raison de la composition du chiffre d'affaires lié à l'IA, ce qui est probablement la principale raison qui a déclenché des prises de bénéfices malgré des résultats solides. Broadcom a dépassé les prévisions en matière de chiffre d'affaires (18,02 milliards de dollars contre 17,49 milliards prévus) et de bénéfice par action (1,95 dollar contre 1,87 dollar prévu), et a publié des prévisions pour le premier trimestre fiscal actuel à 19,1 milliards de dollars de ventes, contre 18,3 milliards prévus par les analystes du LSEG. L'IA reste le moteur de la croissance de Broadcom La direction a annoncé un chiffre d'affaires de 19,1 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal, bien au-dessus du consensus, ce qui implique une croissance robuste de 28 % en glissement annuel. Plus important encore, Hock Tan a confirmé que les ventes de puces IA doubleront en glissement annuel pour atteindre 8,2 milliards de dollars au cours du trimestre actuel, grâce aux accélérateurs personnalisés (XPUs) et aux puces réseau IA. Cela souligne l'importance stratégique croissante de Broadcom dans le cycle de développement hyperscale. La dynamique des puces personnalisées s'accélère Broadcom a révélé avoir désormais acquis un cinquième client hyperscale pour ses puces IA personnalisées, et a dévoilé qu'Anthropic était l'acheteur jusqu'alors inconnu derrière la commande de 10 milliards de dollars de TPU Google. Avec un carnet de commandes lié à l'IA de 73 milliards de dollars pour les XPU, les commutateurs et les composants de centres de données pour les 18 prochains mois, la visibilité sur les revenus futurs est exceptionnellement forte pour une entreprise de semi-conducteurs. Broadcom s'impose comme la principale alternative à Nvidia Les puces personnalisées de la société, notamment les TPU Ironwood de Google utilisées par Anthropic, continuent de gagner du terrain à mesure que les hyperscalers recherchent une différenciation architecturale et un contrôle plus strict des coûts. M. Tan a souligné que les clients souhaitent de plus en plus « contrôler leur propre destin » en développant des accélérateurs propriétaires, une tendance structurelle qui profite directement à Broadcom. Les performances de base restent exceptionnelles dans tous les segments Le chiffre d'affaires total a augmenté de 28 % , avec des ventes de puces IA en hausse de 74 % en glissement annuel .

, avec des ventes de puces IA en hausse de . Solutions semi-conductrices : 11,07 milliards de dollars (+22 % en glissement annuel), au-dessus des attentes

(+22 % en glissement annuel), au-dessus des attentes Logiciels d'infrastructure : 6,94 milliards de dollars (+26 % en glissement annuel), soutenus par l'intégration de VMware Le bénéfice net a presque doublé pour atteindre 8,51 milliards de dollars, soulignant un fort effet de levier opérationnel. Le dividende trimestriel a été porté à 0,65 $ par action, reflétant la confiance continue dans la génération de flux de trésorerie. Broadcom affiche des performances qui confirment sa position de fournisseur clé dans l'écosystème en pleine expansion des puces personnalisées. Avec un chiffre d'affaires lié à l'IA qui devrait doubler, une liste de clients qui s'allonge et un carnet de commandes record, la société aborde 2026 avec l'un des profils de croissance les plus solides du secteur des semi-conducteurs, même si la volatilité à court terme persiste autour des attentes. La réaction de Wall Street semble être davantage une prise de bénéfices qu'un mouvement sérieux ; les résultats de Broadcom sont solides, avec un carnet de commandes record dans le domaine de l'IA. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."