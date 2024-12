Broadcom stimule le Nasdaq 📈

L’US100 progresse de 0,88 % alors que le gĂ©ant des semi-conducteurs prolonge sa course Le Nasdaq 100 a gagnĂ© 0,88 % aujourd'hui, portĂ© principalement par l'exceptionnelle hausse de 9,2 % de Broadcom (AVGO.US) Ă 245,57 $, les investisseurs continuant de digĂ©rer le rapport de bĂ©nĂ©fices exceptionnel de la sociĂ©tĂ© et ses ambitions croissantes dans l'intelligence artificielle (IA). Cette hausse prolonge l'Ă©lan extraordinaire de Broadcom aprĂšs la performance record de vendredi, oĂč l'action avait grimpĂ© de 24 %, ajoutant 206 milliards de dollars Ă sa capitalisation boursiĂšre. Points clĂ©s : Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Broadcom se nĂ©gocie Ă 245,57 $, portant ses gains depuis le dĂ©but de l'annĂ©e Ă 120 %

Le volume des transactions a explosé, atteignant 22,4 millions d'actions, soit prÚs de 5 fois la moyenne des 20 derniers jours

La capitalisation boursiÚre de l'entreprise dépasse solidement le cap du trillion de dollars

Le Nasdaq 100 bénéficie de la solidité générale du secteur des semi-conducteurs  L'essor de l'IA prend de l'ampleur Les derniers résultats financiers de Broadcom ont révélé une impressionnante croissance liée à l'IA, avec des ventes de produits IA dans son segment de semi-conducteurs atteignant 12,2 milliards de dollars pour l'exercice fiscal, soit plus de trois fois le montant de l'année précédente. L'expansion de la clientÚle IA de l'entreprise, qui pourrait inclure Apple et OpenAI en plus de ses partenariats existants avec des géants de la technologie tels que Google, Meta et ByteDance, a stimulé l'enthousiasme des investisseurs. Optimisme de Wall Street Les analystes deviennent de plus en plus optimistes quant à la trajectoire de Broadcom dans l'IA, Stacy Rasgon de Bernstein suggérant que la société connaßt son propre « moment Nvidia ». La firme projette que le marché adressable de services IA pourrait atteindre 60 à 90 milliards de dollars d'ici l'exercice fiscal 2027, bien que certains analystes, dont Raymond James, mettent en garde contre des ralentissements d'investissement au début de 2025. Le rallye de Broadcom soutient considérablement le Nasdaq 100, mettant en lumiÚre l'appétit continu pour les actions de semi-conducteurs axées sur l'IA. Les solides performances de la société dans ses opérations principales et sa récente acquisition de VMware suggÚrent qu'une dynamique soutenue pourrait encore propulser l'indice fortement technologique. US100 (Intervalle D1) L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, évolue à des niveaux historiques. Le sommet de mi-novembre à 21 255 points sert de premier niveau de soutien pour les haussiers, tandis que le sommet de mi-juillet à 20 895 points, étroitement aligné avec la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (SMA50) à 20 851 points, offre un soutien supplémentaire. Pour les baissiers, les cibles clés incluent la SMA à 100 jours et les sommets d'août autour de 19 917 points, qui représentent des niveaux critiques pour un retournement à la baisse. L'indicateur RSI se consolide prÚs de la zone de surachat, reflétant un momentum haussier soutenu. ParallÚlement, le MACD se resserre mais continue d'afficher une divergence haussiÚre, soulignant la force de la tendance à la hausse actuelle. Source : xStation

