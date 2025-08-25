Technologie et Semi-conducteurs AEHR (Aehr Test Systems) : +35% ; après avoir déclaré avoir reçu des commandes supplémentaires de suivi pour 6 systèmes de brûlage de pièces emballées ultra-haute puissance Sonoma de la part de son principal client de production de processeurs IA. Commerce en Ligne et Plateformes PDD (Pinduoduo) : +3% ; après que le propriétaire de la plateforme Temu a rapporté des revenus nets du deuxième trimestre et des bénéfices ajustés par ADR qui ont dépassé les estimations moyennes des analystes ; la société chinoise a réduit ses gains après avoir déclaré lors de sa conférence téléphonique que "nous ne pensons pas que les niveaux de bénéfices de ce trimestre soient durables et nous nous attendons à des fluctuations des bénéfices dans les trimestres futurs". Acquisitions et Fusions SCPH (SciClone Pharmaceuticals) : +12% ; va être acquise par MNKD pour 5,35 dollars par action, dans le cadre d'un accord évalué à 303 millions de dollars, accélérant la croissance des revenus et émergeant comme un leader centré sur les patients dans les maladies cardiométaboliques et pulmonaires.

VTLE (Vital Energy) : +6% ; a confirmé un rapport de Reuters de vendredi selon lequel elle serait acquise par CRGY dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 3,1 milliards de dollars, dette comprise. Les actionnaires de Vital recevront 1,9062 action ordinaire de Crescent pour chaque action détenue, représentant une valeur de 18,95 dollars par action.

OKTA (Okta) : +1% ; a été surclassée de Maintien à Achat chez Truist et l'objectif de cours relevé à 125 dollars contre 100 dollars, avant les résultats du deuxième trimestre fiscal prévus pour mardi, car ils croisent qu'Okta approche un point d'inflection alors que les vents contraires de la pression sur le nombre de sièges et les changements de stratégie commerciale sont vus s'atténuer dans la seconde moitié de l'exercice 2026.

