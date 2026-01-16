Le recours au 49.3 ou à l’ordonnance reste en suspens

Un objectif de déficit public ramené à 5% du PIB

Face au risque persistant de censure, le gouvernement tente de reprendre l’initiative sur le budget de l’État. Sébastien Lecornu a présenté une nouvelle version du projet budgétaire, qualifiée de « meilleur » et « responsable », destinée à rassurer les parlementaires sans préciser la méthode institutionnelle qui serait utilisée pour son adoption.

🏛️ Une nouvelle tentative pour éviter la censure

Un calendrier toujours incertain

Sébastien Lecornu a dévoilé de nouvelles mesures budgétaires dans l’objectif de créer les conditions d’une non-censure à l’Assemblée nationale. Le chef du gouvernement n’a toutefois pas indiqué s’il privilégierait un recours à l’article 49.3 de la Constitution ou à une ordonnance budgétaire pour faire adopter le texte.

Cette absence de clarification illustre la fragilité de la situation politique, alors que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité assurée pour faire voter le budget.

Un budget présenté comme plus équilibré

Selon Sébastien Lecornu, cette nouvelle version vise à répondre aux critiques formulées lors des débats précédents. L’exécutif affirme avoir revu sa copie afin de proposer un projet jugé plus acceptable politiquement, tout en conservant une trajectoire budgétaire compatible avec ses objectifs financiers.

Le gouvernement espère ainsi convaincre une partie de l’opposition modérée de ne pas soutenir une motion de censure.

💰 Aucune hausse d’impôts pour les ménages

Un engagement clair sur la fiscalité

L’un des messages centraux de cette annonce concerne la fiscalité des ménages. Sébastien Lecornu a assuré qu’il n’y aurait « aucune augmentation de la fiscalité sur les ménages, directe ou indirecte » dans cette nouvelle version du budget.

Cet engagement vise à répondre aux inquiétudes exprimées par plusieurs groupes parlementaires, mais aussi à rassurer les contribuables dans un contexte économique encore marqué par l’inflation.

Un signal politique fort

En excluant toute hausse d’impôts pour les particuliers, le gouvernement cherche à se démarquer d’un budget perçu jusque-là comme trop contraignant socialement. Cette promesse constitue un axe central de la stratégie de l’exécutif pour désamorcer les critiques.

🤝 Des mesures sociales renforcées

Une revalorisation de la prime d’activité

Parmi les annonces phares figure une augmentation de la prime d’activité de 50 euros en moyenne. Cette aide, destinée aux travailleurs aux revenus modestes, vise à soutenir le pouvoir d’achat tout en encourageant l’emploi.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de compensation sociale, sans recourir à une hausse des prélèvements obligatoires.

Un soutien accru au logement social

Sébastien Lecornu a également annoncé une augmentation de 400 millions d’euros des moyens alloués aux bailleurs sociaux. Ce renforcement budgétaire doit permettre de soutenir le secteur du logement social, confronté à des tensions financières et à une demande croissante.

Le logement reste un sujet sensible du débat budgétaire, notamment dans un contexte de crise immobilière persistante.

📉 Un objectif de déficit réaffirmé

Un déficit ciblé à 5% du PIB

Le chef du gouvernement a affirmé que ce projet de budget permettrait de ramener le déficit public à 5% du PIB. Il a même évoqué la possibilité d’un niveau « peut-être inférieur », à condition que la croissance économique reste « soutenue ».

Cet objectif vise à montrer que les concessions sociales annoncées restent compatibles avec une trajectoire de redressement des finances publiques.

La croissance comme variable clé

La réalisation de cet objectif dépend toutefois largement de l’évolution de la croissance. Une activité économique plus dynamique permettrait d’augmenter les recettes fiscales sans relever les taux d’imposition, facilitant ainsi la réduction du déficit.

Le gouvernement mise donc sur un scénario macroéconomique favorable pour crédibiliser sa stratégie budgétaire.

❓ FAQ

Pourquoi le gouvernement présente-t-il une nouvelle version du budget ?

Pour tenter d’éviter une censure à l’Assemblée nationale et trouver un terrain d’entente politique.

Y aura-t-il une hausse d’impôts pour les ménages ?

Non, Sébastien Lecornu a assuré qu’aucune augmentation de fiscalité, directe ou indirecte, n’était prévue pour les ménages.

Qu’est-ce que la prime d’activité ?

C’est une aide financière destinée aux travailleurs aux revenus modestes, visant à compléter leurs revenus et encourager l’activité professionnelle.

Quel est l’objectif de déficit du gouvernement ?

L’exécutif vise un déficit public de 5% du PIB, voire légèrement inférieur si la croissance est suffisante.

Le budget sera-t-il adopté par le 49.3 ?

À ce stade, le gouvernement n’a pas précisé s’il recourra au 49.3 ou à une ordonnance budgétaire.