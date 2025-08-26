Calendrier économique : commandes de biens durables, discours des banquiers de la Fed et de la Banque du Canada

La séance de mardi sur les marchés financiers s'ouvre sur une baisse des principaux contrats à terme basés sur les indices européens, ce qui laisse présager une séance morose en Europe, du moins en début de trade. L'euro est actuellement la devise la plus performante, tandis que le NZD affiche des baisses accrues. Les investisseurs réagissent aux minutes de la RBA et attendent les données américaines sur les commandes de biens durables. Au programme aujourd'hui : commandes de biens durables aux États-Unis (juillet), indice de confiance des consommateurs du Conference Board (août), prévisions du PIB de la Fed d'Atlanta, procès-verbal de la Riksbank, décision de la NBH (Hongrie), pourparlers sur le programme nucléaire iranien, discours de membres de la Fed et de la BoE, adjudications d'obligations en Italie et aux États-Unis. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Programme détaillé de la journée : 14h30, États-Unis - Discours de Barkin, membre du FOMC 14h30, États-Unis - Commandes de biens hors défense et hors aéronautique pour juillet : prévision 0,3 % de variation mensuelle ; précédent -0,7 % de variation mensuelle ; 14h30, États-Unis - Biens durables pour juillet : Biens durables hors défense : prévision -3,8 % de variation mensuelle ; précédent -9,3 % de variation mensuelle ;

Commandes de biens durables de base : prévisions 0,2 % de variation mensuelle ; précédentes 0,2 % de variation mensuelle ;

Commandes de biens durables : prévisions -9,4 % de variation mensuelle ; précédentes -9,4 % de variation mensuelle ; 15 h 00, États-Unis - S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. pour juin : précédentes 0,4 % de variation mensuelle ; 15h00, États-Unis - Indice des prix des logements pour juin : précédent 434,4 ; 15h00, États-Unis - S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. pour juin : prévision 2,1 % en glissement annuel ; précédent 2,8 % en glissement annuel ; 15h00, États-Unis - Indice des prix des logements pour juin : précédent 2,8 % en glissement annuel ; 15h00, États-Unis - Indice des prix des logements pour juin : prévision -0,1 % en variation mensuelle ; précédent -0,2 % en variation mensuelle ; 15h00, États-Unis - S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. pour juin : précédent -0,3 % en variation mensuelle ; 16h00, États-Unis - Richmond Manufacturing Shipments pour août : précédent -18 ; 16 h 00, États-Unis - Indice Richmond Manufacturing pour le mois d'août : prévision -11 ; précédent -20 ; 16 h 00, États-Unis - Indice CB Consumer Confidence pour le mois d'août : prévision 96,4 ; précédent 97,2 ; 16 h 00, États-Unis - Indice Richmond Services pour le mois d'août : précédent 2 ; 17h30, États-Unis - Données sur le PIB : Atlanta Fed GDPNow (T3) : prévisions 2,3 % ; précédent 2,3 % ; 18h00, Royaume-Uni - Discours de Mann, membre du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre 19h00, États-Unis - Adjudication de bons du Trésor à 2 ans : précédent 3,920 % ; 20h30, Canada - Discours du gouverneur Macklem de la Banque du Canada 22h30, États-Unis - Données de l'EIA : stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'API : précédents -2,400 millions ; 22h30, États-Unis - Masse monétaire M2 pour juillet : précédent 22,02 billions en variation mensuelle ;

