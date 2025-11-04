Les indices européens ouvrent en nette baisse, dans un climat de sentiment négatif marqué par un désengagement des actifs risqués. Le déclencheur possible de cette prise de bénéfices temporaire et de la correction pourrait être la mauvaise réception des résultats de Palantir. En Europe, aucun résultat d’entreprise ni indicateur macroéconomique ne justifie une correction aussi profonde et généralisée aujourd’hui.

Vers la mi-journée, le DAX mène les baisses, avec des contrats à terme en recul de 1,3 %. Le CAC 40 affiche également une performance négative, tandis que les indices espagnol (SPA35) et italien (ITA40) reculent d’environ 1 %. Les FTSE 100 et WIG20 s’en sortent un peu mieux, leurs pertes se limitant à environ 0,8 %.

Source: Bloomberg Finance LP

La vente massive sur les marchés européens a été soudaine, relativement profonde et a touché l’ensemble des indices, bien que les volumes échangés soient légèrement inférieurs à la moyenne. Les plus fortes baisses sont observées dans les télécommunications, la distribution et le secteur des matériaux et des mines.

Données macroéconomiques:

En Europe, aucune publication macroéconomique majeure n’est attendue aujourd’hui, mais tous les marchés surveilleront les données JOLTS publiées aux États-Unis, qui fourniront des informations précieuses sur l’état du marché du travail américain.

DE40 (D1)

Source: xStation5

Le cours de l’indice est passé sous le niveau de Fibonacci 50 et la moyenne mobile EMA25, se positionnant désormais dans la moitié inférieure de la zone de consolidation des six derniers mois. La baisse s’est arrêtée au niveau de Fibonacci 61,8, où la zone de support est renforcée par la moyenne mobile EMA100.

Pour les acheteurs, il est essentiel de préserver le niveau des 23 800 points, avant de viser un retour vers 24 100. En revanche, si le niveau de Fibonacci 61,8 ne parvient pas à être défendu, le prochain support se situe autour de 23 600 points, correspondant au niveau de Fibonacci 78,6.



Actualités d'entreprise: