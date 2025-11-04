- Déclin généralisé du marché dans un contexte de changement de sentiment
- Nvidia et Deutsche Telekom s’allient pour construire un centre de données
- Ferrari publie des résultats supérieurs aux attentes
- Philips progresse après la présentation de ses commandes et de son EBITDA
- Déclin généralisé du marché dans un contexte de changement de sentiment
- Nvidia et Deutsche Telekom s’allient pour construire un centre de données
- Ferrari publie des résultats supérieurs aux attentes
- Philips progresse après la présentation de ses commandes et de son EBITDA
Les indices européens ouvrent en nette baisse, dans un climat de sentiment négatif marqué par un désengagement des actifs risqués. Le déclencheur possible de cette prise de bénéfices temporaire et de la correction pourrait être la mauvaise réception des résultats de Palantir. En Europe, aucun résultat d’entreprise ni indicateur macroéconomique ne justifie une correction aussi profonde et généralisée aujourd’hui.
Vers la mi-journée, le DAX mène les baisses, avec des contrats à terme en recul de 1,3 %. Le CAC 40 affiche également une performance négative, tandis que les indices espagnol (SPA35) et italien (ITA40) reculent d’environ 1 %. Les FTSE 100 et WIG20 s’en sortent un peu mieux, leurs pertes se limitant à environ 0,8 %.
Source: Bloomberg Finance LP
La vente massive sur les marchés européens a été soudaine, relativement profonde et a touché l’ensemble des indices, bien que les volumes échangés soient légèrement inférieurs à la moyenne. Les plus fortes baisses sont observées dans les télécommunications, la distribution et le secteur des matériaux et des mines.
Données macroéconomiques:
En Europe, aucune publication macroéconomique majeure n’est attendue aujourd’hui, mais tous les marchés surveilleront les données JOLTS publiées aux États-Unis, qui fourniront des informations précieuses sur l’état du marché du travail américain.
DE40 (D1)
Source: xStation5
Le cours de l’indice est passé sous le niveau de Fibonacci 50 et la moyenne mobile EMA25, se positionnant désormais dans la moitié inférieure de la zone de consolidation des six derniers mois. La baisse s’est arrêtée au niveau de Fibonacci 61,8, où la zone de support est renforcée par la moyenne mobile EMA100.
Pour les acheteurs, il est essentiel de préserver le niveau des 23 800 points, avant de viser un retour vers 24 100. En revanche, si le niveau de Fibonacci 61,8 ne parvient pas à être défendu, le prochain support se situe autour de 23 600 points, correspondant au niveau de Fibonacci 78,6.
Actualités d'entreprise:
Philips (PHIA.NL) – L’entreprise néerlandaise spécialisée principalement dans les équipements médicaux a publié des résultats positifs. Les indicateurs d’EBITDA se sont révélés nettement supérieurs aux attentes du marché. On note également d’importantes commandes en provenance des États-Unis et du Canada. Le cours de l’action progresse de 2,5 %.
Rio Tinto (RIO.UK) – Le groupe minier recule de près de 3 % après avoir déposé une offre d’achat sur la société canadienne Teck Resources.
SAF-Holland (SFQ.DE) – Le fabricant de châssis perd plus de 3 % de sa valorisation après la publication de prévisions de ventes décevantes.
Ferrari (RACE.IT) – Le constructeur italien de voitures de sport a publié des résultats supérieurs aux attentes, avec notamment une hausse de 5 % de l’EBITDA. Les revenus nets ont augmenté à 382 millions d’euros, et le BPA dilué a atteint 2,14 euros. Le titre gagne 2,5 %.
Telefonica (TEF1.ES) – Le fournisseur de services de télécommunications espagnol chute de 11 % après avoir publié des prévisions indiquant une forte baisse des flux de trésorerie disponibles. Les analystes de Morgan Stanley soulignent en outre un endettement important et de faibles revenus en Allemagne.
Deutsche Telekom (DTE.DE) – Le fournisseur de services de télécommunications allemand a annoncé une collaboration avec Nvidia. Les deux entreprises construiront un centre de données en Allemagne d’une valeur de plus d’un milliard d’euros. Le cours de l’action recule de plus de 1 %.
Résumé quotidien : L’optimisme à Wall Street s’essouffle à nouveau 🗽 tandis que le dollar américain recule depuis ses récents sommets
Les cours du café chutent alors que d'importantes livraisons brésiliennes vers l'Europe apaisent les craintes sur l'offre
Le cours du cacao recule de 3% alors que les conditions de récolte s’améliorent en Afrique de l’Ouest 🌱
Les cryptomonnaies reculent dans un contexte de peur à Wall Street 📉
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."