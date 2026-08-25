Calendrier économique : données clés allemandes et marché immobilier américain

Ce matin, le sentiment des marchés est influencé par le retour des inquiétudes concernant le rythme de la croissance économique dans la zone euro et la persistance de l’inflation. Les investisseurs analysent les chiffres mitigés des PMI publiés hier, à la recherche d’indices supplémentaires sur les prochaines mesures que pourraient prendre les banques centrales. La séance d’aujourd’hui sera marquée par plusieurs publications importantes concernant les économies européennes, notamment le chiffre définitif du PIB allemand et l’indice Ifo du climat des affaires. Plus tard dans la journée, l'attention se portera sur les États-Unis, où les données du marché immobilier et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board seront au centre de l'attention et pourraient entraîner une volatilité accrue de la paire EUR/USD et des indices de Wall Street. Principales publications de la séance asiatique La Banque de réserve d'Australie (RBA) a publié le compte-rendu de sa réunion d'août, soulignant le maintien d'une vigilance « hawkish » face aux pressions inflationnistes persistantes, en particulier sur le marché du travail. Calendrier macroéconomique 08h00 Allemagne – PIB définitif t/t : Dernière donnée : 0,3 %. Consensus : 0,2 %. Précédent : 0,4 %.

08h00 Allemagne – PIB définitif non saisonnalisé a/a : Dernière donnée : 1,0 %. Consensus : 0,9 %. Précédent : 0,8 %.

08h45 France – Indice de confiance des consommateurs. Consensus : 87. Précédent : 86.

09h30 Suède – Compte-rendu de la réunion de la Riksbank.

09h30 Pologne – Taux de chômage. Consensus : 5,9 %. Précédent : 5,8 %.

10 h 00 Allemagne – Indice Ifo du climat des affaires. Consensus : 87,1. Précédent : 86,6.

14 h 00 Hongrie – Décision sur les taux d’intérêt. Consensus : 5,50 %. Précédent : 5,75 %.

14 h 00 États-Unis – Intervention de Tom Barkin, président de la Fed de Richmond.

16h00 États-Unis – Ventes de logements neufs. Consensus : 620 000. Précédent : 628 000.

16h00 États-Unis – Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Consensus : 90,2. Précédent : 90,8.

16h00 États-Unis – Indice manufacturier de la Fed de Richmond. Consensus : 7. Précédent : 5.

22 h 00 États-Unis – Discours de Tom Barkin, président de la Fed de Richmond.

22 h 40 États-Unis – Stocks hebdomadaires de pétrole brut de l’API. Consensus : +0,5 million de barils. Précédent : -0,33 million de barils. 3 marchés à surveiller EUR/USD – sous les feux de l’actualité en raison de la série de données allemandes publiées dans la matinée, notamment le PIB et l’indice Ifo du climat des affaires, suivies dans l’après-midi par les données américaines sur le marché immobilier et la confiance des consommateurs.

– sous les feux de l’actualité en raison de la série de données allemandes publiées dans la matinée, notamment le PIB et l’indice Ifo du climat des affaires, suivies dans l’après-midi par les données américaines sur le marché immobilier et la confiance des consommateurs. DAX (DE40) – sensible à l’indice Ifo du climat des affaires et au chiffre définitif du PIB allemand, qui apporteront un éclairage supplémentaire sur la santé de l’économie et les perspectives de la plus grande économie européenne.

– sensible à l’indice Ifo du climat des affaires et au chiffre définitif du PIB allemand, qui apporteront un éclairage supplémentaire sur la santé de l’économie et les perspectives de la plus grande économie européenne. Pétrole brut (WTI/Brent) – le marché sera influencé par le rapport de l’API sur les stocks publié en soirée, ainsi que par le sentiment général concernant la demande dans les plus grandes économies mondiales.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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